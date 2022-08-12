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Analistten Kritik “Çöküş” Uyarısı: “Kripto Para Piyasasındaki Düşüş Derinleşebilir!”

Kripto para piyasasındaki son durumu değerlendiren analist, güncel teknik görünümün düşüş sinyalleri verdiğini öne sürerek yatırımcıları uyardı.
11:05
12 Ağustos 2022
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sosyal medyada “CredibleCrypto” kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile kripto para piyasasındaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaştı ve güncel teknik görünümü değerlendirdi. Analist, piyasada son haftalardaki yükselişin yakın vadede kalıcı olamayabileceğini ve güncel teknik görünümün kripto para piyasası adına düşüş sinyalleri verdiğini öne sürdü.

Analistten Kripto Para Yatırımcılarına Kritik Uyarı

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile kripto para piyasasındaki son duruma ilişkin düşüncelerini paylaşan ve güncel teknik görünümü değerlendiren kripto para analisti, piyasada son haftalardaki yükselişin yakın vadede kalıcı olamayabileceğini ve güncel teknik görünümün düşüş sinyalleri verdiğini öne sürdü. Analist, ABD hükümetinin regülasyonlara hız kazandırması ile birlikte ilk başta piyasadaki düşüşün derinleşebileceğini ifade etti ve kripto para piyasasının potansiyel bir “çöküş” riski ile karşı karşıya kalma ihtimalinin olduğunu savundu. Analiste göre çoğu kripto para birimi, piyasanın yakın vadede yeniden güçlü bir düşüş ivmesi yakalaması durumunda ilerleyen aylarda %90’ı aşkın değer kayıpları kaydedebilir.

Öte yandan çok sayıda kripto para analisti ise Bitcoin’in geçmiş aylarda dip fiyat seviyelerine ulaştığını ve kripto para piyasasında son haftalardaki yükseliş eğiliminin yakın vadede de devam edebileceğini öne sürdü. Analist Michael Van de Poppe, Twitter’dan yaptığı paylaşımlar ile lider kripto para biriminin 24.500 dolar direncini aşması ile birlikte Bitcoin’in ilerleyen haftalarda 28.000 dolar seviyelerine varan bir yükseliş hareketi başlatabileceğine yönelik düşüncelerini paylaştı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Hafta içerisindeki yükseliş ivmesinin ardından dün akşam saatlerinden bu yana yönünü yeniden aşağı çeviren Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 24.000 dolar seviyelerinin altına geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki değer kayıplarının da etkisiyle güne düşüş ile başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, 1,19 trilyon dolara geriledi. Ayrıca Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 250 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşdıklarını bilemli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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