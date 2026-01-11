Bitcoin’de Sessiz Fırtına: 100.000 Dolar Kapıda mı?

Bitcoin’in fiyatı yeni haftaya yaklaşırken kritik bir eşik altında dalgalanmayı sürdürüyor ve piyasalar yön konusunda net bir sinyal bekliyor. Günlük grafikte Kasım ayı sonundan bu yana aşılamayan 92.800–101.200 dolar bandı yükseliş denemelerini sınırlayan ana direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Son haftalarda yaşanan geri çekilmeler satıcıların hala aktif olduğunu ve fiyatın kısa vadede kararsız bir yapı sergilediğini gösteriyor. Analistler önümüzdeki günlerin özellikle hafta sonu işlemleriyle birlikte kısa vadeli eğilimi belirleyebileceğine dikkat çekiyor.

Bitcoin’in Önündeki Direnç Duvarı Gücünü Koruyor

Kasım sonundan itibaren fiyatın defalarca yukarı yönlü hamle yapmasına rağmen aynı bölgeden geri dönmesi teknik açıdan güçlü bir arz alanına işaret ediyor. 92.800–101.200 dolar aralığı yalnızca psikolojik bir eşik değil, aynı zamanda önceki zirvelerin yoğunlaştığı bir bölge olarak öne çıkıyor. Piyasa katılımcıları her yükseliş denemesinde kar alımının devreye girdiğini ve alıcıların ivme kaybettiğini görüyor.

Uzmanlara göre böylesi yatay ve sıkışık fiyat hareketleri güçlü yükseliş dönemlerinin ardından sıkça görülüyor. Talep tamamen ortadan kalkmış görünmese de yeni bir trendin başlaması için hacimli kapanışların direnç üzerinde gerçekleşmesi gerekiyor. Aksi halde fiyat mevcut bant içinde dalgalanmayı sürdürebilir.

Kısa vadeli görünümde satıcıların baskın kalması piyasanın temkinli bir ruh hali içinde olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle makro gündemin sakinleştiği dönemlerde teknik seviyeler daha belirleyici hale geliyor ve direnç bölgeleri önemini artırıyor.

Kısa Vadede Belirleyici Olacak Seviyeler ve Olası Senaryolar

Daha düşük zaman dilimlerinde 90.976–92.047 dolar aralığı ilk önemli eşik olarak takip ediliyor. Fiyat bu bölgenin altında kaldığı sürece yukarı yönlü ivmenin sınırlı kalabileceği ifade ediliyor. Analistler kalıcı bir kırılımın gerçekleşmesi halinde 98.400 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Tersi senaryoda ise dirençten gelecek yeni bir reddin aşağı yönlü baskıyı artırabileceği uyarısı yapılıyor. Böyle bir durumda fiyatın daha önce destek görevi görmüş alanlara, hatta orta vadede 70.000 doların ortalarına doğru geri çekilme ihtimali masada tutuluyor. Hafta sonu işlemleri düşük hacim nedeniyle yön değişimlerine zemin hazırlayabileceğinden yakından izleniyor.

Şimdilik fiyatın dar bir aralıkta sıkıştığı, alıcı ve satıcıların net üstünlük sağlayamadığı bir denge süreci yaşanıyor. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek kapanışlar, Bitcoin’in yeni bir yükseliş hamlesine mi yoksa daha derin bir düzeltmeye mi yöneleceği konusunda belirleyici olabilir.