İhtimal yüzde 1’e düşerken Bitcoin’in anlamsız yükselişi ve Kahinin tahmini

Bitcoin fiyatı 82 bin doları zorluyor ve Çin’in İran konusuna dahil olma ihtimali nedeniyle bu yükseliş yaşandı. Ancak yazı hazırlandığı sırada Ruboi adeta Trump’ın Fox’a açıklamalarını reddetti. Klasik çelişki ortamı ve kripto para yatırımcıları buna fazlasıyla alıştı.

İran, Çin ve Trump

Trump bugün Hürmüz Boğazının açılması için Çin’in elinden geleni yapacağını ima etti ve konuya dahil olacağını söyledi. Dün ve bugün ABD Dışişleri Bakanı Rubio bu açıklamaları adeta yalanlarcasına “Çin’e ihtiyacımız yok” diyor. Yazı hazırlandığı sırada Rubio şunları söyledi;

“Çin ve ABD, Hürmüz Boğazı’nın askeri bir bölgeye dönüştürülmemesi gerektiği konusunda hemfikir. Çin Devlet Başkanı Xi ile yapılan görüşmede Tayvan’a silah satışı öncelikli gündem maddesi değildi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi’den herhangi bir yardım istemedi; ABD’nin Çin’in yardımına ihtiyacı yok.”

Kripto paralar, Fed ve olacaklar

Yapay zeka coşkusu hisse senetlerini destekliyor ve Trump’ın Çin’deki İran açıklamaları kripto paraların da bu coşkuya katılmasını sağladı. Elbette bugün piyasa açılışından sonra Senato Bankacılık Komitesinde kabul edilen kripto şeffaflık yasasının da bu yükselişte payı var. Trump görevden ayrıldığında tüm kanun hükmünde kripto kararnameleri tek kalemde yeni başkan tarafından iptal edilebilir ancak GENIUS ve CLARITY yasalaştığı için (ikincisi Temmuz’a kadar büyük ihtimalle yasalaşacak) kriptonun regülasyon açısından “garantisi” olacak.

Şimdi hayatın gerçeklerine dönelim. CLARITY harika, AI coşkusu güzel, İran konusuna Çin’in dahil olması çözüm açısından iyi bir şey. Fakat enflasyon diye bir gerçeğimiz var. TKL aşağıdaki günlerdir dikkat çektiğimiz tabloyu paylaşarak artık faiz artırımlarının ihtimalden öte bir şeye dönüştüğüne dikkat çekti.

“Faiz oranı vadeli işlemleri, Fed’in bir sonraki hamlesinin faiz ARTTIRIMI olacağına dair bir TEMEL SENARYO öngörüyor. Aslında, Fed’in Temmuz 2027’den önce faiz indirimine gitme olasılığı sadece %1. Enflasyon 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, Fed’in başka seçeneği kalmadı. Tüm bunlar olurken, Tüketici Güveni rekor düşük seviyeye geriledi ve işgücü piyasası görünmeyen bir şekilde zayıflıyor. Stagflasyona doğru faiz artışları geliyor.”

TKL tarafından dikkat çekilen değişimi uzun süredir yazıyorduk ve bu haftaki ÜFE verisiyle her şey artık kesinleşmiş gibi. Kripto kahini de aşağıdaki grafiği paylaşarak çok geçmeden BTC’nin 75 bin doların altına ineceğini yazdı.

BTC yazı hazırlandığı sırada 82 bin dolar sınırında alıcı bulmaya devam ediyor.