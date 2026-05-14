Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)Kripto Para

İhtimal yüzde 1’e düşerken Bitcoin’in anlamsız yükselişi ve Kahinin tahmini

Bilmeniz Gerekenler

  • Yapay zeka coşkusu hisse senetlerini destekliyor ve Trump’ın Çin’deki İran açıklamaları kripto paraların da bu coşkuya katılmasını sağladı.
  • CLARITY harika, AI coşkusu güzel, İran konusuna Çin’in dahil olması çözüm açısından iyi bir şey. Fakat enflasyon diye bir gerçeğimiz var.
  • TKL: Faiz oranı vadeli işlemleri, Fed’in bir sonraki hamlesinin faiz ARTTIRIMI olacağına dair bir TEMEL SENARYO öngörüyor. Aslında, Fed'in Temmuz 2027'den önce faiz indirimine gitme olasılığı sadece %1.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı 82 bin doları zorluyor ve Çin’in İran konusuna dahil olma ihtimali nedeniyle bu yükseliş yaşandı. Ancak yazı hazırlandığı sırada Ruboi adeta Trump’ın Fox’a açıklamalarını reddetti. Klasik çelişki ortamı ve kripto para yatırımcıları buna fazlasıyla alıştı.

İçindekiler
1 İran, Çin ve Trump
2 Kripto paralar, Fed ve olacaklar

İran, Çin ve Trump

Trump bugün Hürmüz Boğazının açılması için Çin’in elinden geleni yapacağını ima etti ve konuya dahil olacağını söyledi. Dün ve bugün ABD Dışişleri Bakanı Rubio bu açıklamaları adeta yalanlarcasına “Çin’e ihtiyacımız yok” diyor. Yazı hazırlandığı sırada Rubio şunları söyledi;

“Çin ve ABD, Hürmüz Boğazı’nın askeri bir bölgeye dönüştürülmemesi gerektiği konusunda hemfikir. Çin Devlet Başkanı Xi ile yapılan görüşmede Tayvan’a silah satışı öncelikli gündem maddesi değildi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Xi’den herhangi bir yardım istemedi; ABD’nin Çin’in yardımına ihtiyacı yok.”

Kripto paralar, Fed ve olacaklar

Yapay zeka coşkusu hisse senetlerini destekliyor ve Trump’ın Çin’deki İran açıklamaları kripto paraların da bu coşkuya katılmasını sağladı. Elbette bugün piyasa açılışından sonra Senato Bankacılık Komitesinde kabul edilen kripto şeffaflık yasasının da bu yükselişte payı var. Trump görevden ayrıldığında tüm kanun hükmünde kripto kararnameleri tek kalemde yeni başkan tarafından iptal edilebilir ancak GENIUS ve CLARITY yasalaştığı için (ikincisi Temmuz’a kadar büyük ihtimalle yasalaşacak) kriptonun regülasyon açısından “garantisi” olacak.

Şimdi hayatın gerçeklerine dönelim. CLARITY harika, AI coşkusu güzel, İran konusuna Çin’in dahil olması çözüm açısından iyi bir şey. Fakat enflasyon diye bir gerçeğimiz var. TKL aşağıdaki günlerdir dikkat çektiğimiz tabloyu paylaşarak artık faiz artırımlarının ihtimalden öte bir şeye dönüştüğüne dikkat çekti.

Faiz oranı vadeli işlemleri, Fed’in bir sonraki hamlesinin faiz ARTTIRIMI olacağına dair bir TEMEL SENARYO öngörüyor. Aslında, Fed’in Temmuz 2027’den önce faiz indirimine gitme olasılığı sadece %1. Enflasyon 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşırken, Fed’in başka seçeneği kalmadı. Tüm bunlar olurken, Tüketici Güveni rekor düşük seviyeye geriledi ve işgücü piyasası görünmeyen bir şekilde zayıflıyor. Stagflasyona doğru faiz artışları geliyor.”

TKL tarafından dikkat çekilen değişimi uzun süredir yazıyorduk ve bu haftaki ÜFE verisiyle her şey artık kesinleşmiş gibi. Kripto kahini de aşağıdaki grafiği paylaşarak çok geçmeden BTC’nin 75 bin doların altına ineceğini yazdı.

BTC yazı hazırlandığı sırada 82 bin dolar sınırında alıcı bulmaya devam ediyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Cerebras Systems borsada ilk gününde %100 yükseldi

Bitcoin yeniden 81 bin dolar seviyesine tırmandı

Bitcoin 79 bin dolar desteğini test ediyor 86 bin dolara sıçrayabilir

CRV testin ardından 200 EMA için hareketlenebilir

Bitcoin kısa vadeli yatırımcı baskısı sıfırlandı, 81 bin doların üstüne çıktı

Son Dakika: Çin’den ilk güzel haber geldi Bitcoin sıçradı

Bitcoin spot ETF’lerinde 635 milyon dolar çıkış, yılın en büyük kaybı kaydedildi

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Bitcoin yeniden 81 bin dolar seviyesine tırmandı
Bir Sonraki Yazı Cerebras Systems borsada ilk gününde %100 yükseldi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Senato’da dijital varlıkların düzenlenmesine yönelik Clarity Act kritik oyla bir adım daha ilerledi
Kripto Para Hukuku
Cerebras Systems borsada ilk gününde %100 yükseldi
Kripto Para Kripto-Yapay Zeka
Bitcoin yeniden 81 bin dolar seviyesine tırmandı
BITCOIN (BTC)
Senato Bankacılık Komitesinde Kripto Tasarısında Parti Farkları 13-11 Oyla Devam Etti
Kripto Para Hukuku
Oobit Kolombiya’da kripto ödemelerini başlattı Latin Amerika’daki faaliyetlerini dokuzuncu ülkeye taşıdı
Tether (USDT)
Lost your password?