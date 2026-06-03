Bitcoin’de ivme kaybı dikkat çekti! Yatırımcılar şimdi neyin peşine düştü?

Bitcoin’in son dönemde ABD hisse senetleriyle birlikte yükselmekte zorlanması, piyasada farklı açıklamaları beraberinde getirdi. Tartışmalarda Michael Saylor’ın yönettiği Strategy’nin bitcoin satışı, kurumsal talebin zayıflayıp zayıflamadığı ve son aylardaki yükseliş anlatısının neden fiyatlara beklenen ölçüde yansımadığı öne çıktı. Charles Schwab analisti Jim Ferraioli ise daha yalın bir çerçeve çizerek asıl sorunun momentum kaybı olduğunu savundu.

Schwab analistine göre temel sorun ilgi kayması

Ferraioli, Bitcoin’in ekim ayından bu yana ayı piyasasında olduğunu söyledi. Ona göre piyasadaki tabloyu karmaşıklaştıran çok sayıda başlık bulunsa da, fiyat davranışını açıklayan ana unsur yatırımcı ilgisinin başka alanlara yönelmesi. Son bir yılda spot ETF onayları alındı, milyarlarca dolarlık kurumsal para girişi görüldü ve Washington’da düzenleyici çerçevenin netleşmesine dair beklentiler güç kazandı. Buna karşın Bitcoin, birçok yatırımcının beklediği güçlü ve kalıcı ralliyi üretemedi.

Ferraioli, Bitcoin’in ekimden bu yana ayı piyasasında bulunduğunu, son dönemdeki temel meselenin ise olumlu haber eksikliğinden çok piyasadaki momentumun kriptodan çıkması olduğunu belirtti.

Analiste göre şubat başında dip oluştuktan sonra bir Wall Street şirketinin başarılı ETF lansmanı, kurumsal benimsenme anlatısını yeniden canlandırdı ve bu süreç Bitcoin’in şubat diplerinden toparlanmasına yardımcı oldu. Ancak önceki döngülerden farklı olarak bu toparlanma geniş çaplı spekülatif bir coşkuya dönüşmedi.

Charles Schwab, ABD’nin önde gelen aracı kurum ve varlık yönetimi şirketlerinden biri olarak finans piyasalarına yönelik analizleriyle yakından izleniyor. Ferraioli de şirketin piyasa görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan analistleri arasında yer alıyor.

Sermaye altın ve yapay zeka temasına kaymış olabilir

Ferraioli, kripto yatırımcılarının tarihsel olarak en güçlü fiyat ivmesinin olduğu alana yöneldiğini ifade etti. Bu çerçevede son bir yılda sermayenin yeni adresleri değişti. Bazı yatırımcılar değerli metallere yönelirken, altın hem hisse senetlerine hem de kriptoya alternatif arayanlardan kayda değer giriş aldı. Diğer tarafta ise finansal piyasalarda baskın büyüme hikayesi haline gelen yapay zeka öne çıktı.

Yapay zeka bağlantılı altyapı, veri merkezi ve ileri düzey hesaplama şirketleri güçlü getiriler üretirken, OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin beklenen halka arzları da yatırımcı ilgisini topladı. Ferraioli’ye göre momentum odaklı yatırımcılar artık bu fırsatlara daha fazla dikkat kesiliyor. Bu durum, Bitcoin’in artık yalnızca diğer kripto varlıklarla değil, piyasadaki bütün büyük büyüme ve spekülasyon anlatılarıyla rekabet ettiğine işaret ediyor.

Mini sözlük: Perpetual contract, belirli bir vade tarihi bulunmayan türev sözleşme türüdür. Hyperliquid ise merkeziyetsiz türev işlemlere odaklanan bir platform olarak, kripto dışı bazı varlıklara bağlı sözleşmeleri de kullanıcılarına sunuyor.

Haberde adı geçen Hyperliquid gibi platformların özel şirket hisseleri, emtialar ve kripto dışı varlıklara bağlı sürekli vadeli sözleşmeler sunmaya başlaması da bu geçişi hızlandıran unsurlar arasında gösterildi. Böylece kriptoya özgü işlem altyapısı, yatırımcılara yalnızca dijital varlıklar değil, daha geniş bir spekülatif alan sunmaya başladı.

Strategy satışı tartışıldı, ancak belirleyici etken olarak görülmedi

Ferraioli, Strategy’nin 32 bitcoin satmasının piyasa üzerindeki etkisinin abartıldığını düşünüyor. Michael Saylor uzun süredir Bitcoin’e en güçlü desteği veren isimlerden biri olarak görüldüğü için bu işlem yatırımcılarda dikkat çekti. Yine de analiste göre satış, zaten başlamış daha geniş bir eğilime sonradan eklenen uygun bir anlatı işlevi gördü.

Ferraioli, piyasada Strategy’nin hiç satış yapmayacağı yönünde güçlü bir anlatı bulunduğunu, ancak 32 bitcoinlik işlemin mevcut fiyat zayıflığının ana nedeni olarak görülmemesi gerektiğini aktardı.

Analist ayrıca bazı ETF yatırımcılarının geçen yılki sert dalgalanmaların ardından ancak zararını telafi edebildiğini, bu nedenle mevcut fiyat seviyelerini pozisyon artırmak yerine çıkış fırsatı olarak değerlendirebildiğini belirtti. Bu davranışın, önceki döngülerde görülen coşkulu piyasa evrelerinden farklı bir görünüm yarattığı ifade edildi.

Kurumsal benimsenme sürüyor, ancak kısa vadede yeterli olmayabilir

Ferraioli’ye göre kurumsal benimsenme gerçek olsa da, piyasanın düşündüğü kadar büyük ölçekte değil. Bitcoin ETF’leri erişimi genişletti, fakat varlık sınıfının önemli bölümü halen bireysel yatırımcılar ve ivme odaklı işlem yapan katılımcılar tarafından yönlendiriliyor. Bu ayrım önem taşıyor; çünkü bireysel yatırımcılar uzun vadeli değerleme modellerinden çok güncel trendlere göre hareket etme eğiliminde bulunuyor.

Bu çerçevede ABD’de dijital varlıklar için daha net kurallar getirmesi beklenen Clarity Act gibi düzenleme girişimlerinin uzun vadede benimsenmeyi destekleyebileceği, ancak kısa vadede tek başına mevcut eğilimi tersine çevirmeye yetmeyebileceği değerlendirildi. Ferraioli, aşağı yönlü risklere karşı korunma talebinin bir süre daha etkili olduğunu, son haftalarda bu baskının bir miktar hafiflediğini de kaydetti.

Mevsimsel etkenler de yavaşlamanın nedenleri arasında gösterildi. Yaz ayları tarihsel olarak Bitcoin için daha zayıf dönemlerden biri kabul ediliyor; işlem hacimleri gerilerken yatırımcı ilgisi başka alanlara kayabiliyor. Analistin özetine göre düzenleyici netlik ilerliyor, finans şirketleri yeni kripto ürünleri geliştiriyor ve kurumsal ilgi sürüyor. Ancak yatırımcı dikkati başka hikayelere yönelmişse, bu gelişmeler fiyatları tek başına yukarı taşımayabiliyor.