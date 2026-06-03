XRP’de 1,20 dolar eşiğinde kritik sıkışma! Sıradaki hareket neyi gösterecek?

XRP fiyatı yeniden kritik bir karar bölgesine geldi. Piyasada işlemler 1,20 ile 1,21 dolar aralığında yoğunlaşırken, bu dar bant kısa vadeli yön açısından dikkatle izleniyor. CoinCodex verilerine göre XRP son olarak 1,21 dolardan işlem gördü ve psikolojik açıdan önemli kabul edilen 1,20 dolar seviyesinin hemen üzerinde tutunmaya çalıştı.

Analistlerin izlediği destek bölgesi

Piyasa analisti Genny Cruz, XRP’nin 1,20 dolar civarında önemli bir talep alanını test ettiğini belirtti. Söz konusu seviyenin, geçmişte sert geri çekilmeler sırasında alıcıların yeniden devreye girdiği bölgelerden biri olduğu aktarılıyor. Buna karşın genel eğilimdeki zayıflığın sürdüğü, bu nedenle olası tepki hareketlerinin şimdilik sınırlı kalabileceği değerlendiriliyor.

XRP şu anda 1,20 dolar civarındaki kritik talep alanını test ediyor; bu seviye, geçmişte sert düşüşler sırasında alımların öne çıktığı bir bölge olarak izleniyordu.

Analistlere göre bu tür bölgeler, güçlü satış baskısının hakim olduğu dönemlerde geçici denge noktası işlevi görebiliyor. Likiditenin biriktiği bu alanlarda kısa süreli tepki hareketleri oluşsa da, daha kalıcı bir toparlanma için fiyatın yalnızca destek bulması yetmiyor. Alım iştahının belirgin biçimde güçlenmesi gerekiyor.

XRP BTC paritesindeki zayıflık baskıyı artırdı

Teknik tarafta baskıyı artıran bir başka unsur da XRP BTC paritesindeki kırılma oldu. ChartNerd, bu görünümün onaylandığını ve XRP’nin yalnızca dolar bazında değil, Bitcoin karşısında da zayıf seyrettiğini vurguladı. Bu tablo, belirsizlik dönemlerinde piyasa katılımcılarının görece daha güçlü varlıklara yöneldiğine işaret eden bir gelişme olarak okunuyor.

Mini sözlük: XRP/BTC paritesi, XRP’nin dolar yerine Bitcoin karşısındaki performansını gösterir. Bu oran düşüyorsa, XRP aynı dönemde Bitcoin’e kıyasla daha zayıf seyrediyor olabilir.

Göreli zayıflığın devam etmesi halinde olası yükseliş denemelerinin kırılgan kalabileceği belirtiliyor. Yine de bazı analistler, mevcut bölgenin kısa süreli bir rahatlama yükselişi için başlangıç noktası olabileceğini düşünüyor. Böyle bir senaryoda XRP’nin 1,25 ile 1,28 dolar aralığındaki önceki yapısal seviyelere doğru tepki vermesi mümkün görülüyor.

1,28 dolar direnç, 1,20 dolar ise ana savunma hattı

Ancak 1,28 dolar bölgesinin artık güçlü bir direnç alanına dönüştüğü ifade ediliyor. Bu nedenle olası bir toparlanmanın önünde hızlı biçimde satış baskısı oluşabilir. Fiyatın bu eşiği yeniden aşabilmesi için kısa süreli sıkışma çözülmesinden fazlasına, daha kalıcı ve hacim destekli bir ivmeye ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor.

Diğer yandan 1,20 dolar desteğinin kaybedilmesi, aşağı yönlü hareketin hızlanmasına zemin hazırlayabilir. Likiditenin zayıf olduğu koşullarda fiyatın geçmişte güçlü destek üretmemiş boşluk bölgelerinden daha sert geçebildiği, bu sırada zarar kes emirlerinin devreye girmesiyle satışların artabildiği aktarılıyor.

Mevcut görünümü öne çıkaran unsurlardan biri de tarihsel bağlam oldu. XRP’nin son 13 yılda yalnızca dört kez görülen bir fiyat bölgesini yeniden test ettiği belirtiliyor. Analistlere göre bu tür nadir yeniden ziyaretler, ya daha uzun vadeli birikim sürecinin başlangıcına ya da daha geniş çaplı düşüş eğiliminin devamına işaret eden dönüm noktalarına dönüşebiliyor.

Bu aşamada piyasanın odağı, XRP’nin 1,20 dolar çevresini savunup savunamayacağına çevrilmiş durumda. Fiyat bu bandın üzerinde kalırsa kısa vadeli rahatlama hareketi gündeme gelebilir; aksi halde daha derin bir geri çekilme riski artabilir. Buradan gelecek tepkinin, kısa vadeli piyasa algısını belirlemesi bekleniyor.