ABD’de 4.100 Bitcoin için planlanan kaçırma girişiminde sanık suçunu kabul etti

Kaliforniya’da kripto para işiyle tanınan 25 yaşındaki Adam Iza, Connecticut’ta bir çifti kaçırma girişimini organize ettiği suçlamasını kabul etti. ABD Connecticut Bölge Savcılığına göre savcılar, 12 Ağustos’taki duruşmada Iza için en az 14 yıl hapis cezası talep edecek.

Olayın çıkış noktası

Soruşturma dosyasına göre olayın arka planı, 2024 ortasında Miami’deki bir gece kulübünde Veer Chetal ile Adam Iza’nın suç ortağı olduğu öne sürülen James Schwab arasında yaşanan kavgaya dayanıyor. Mahkeme kayıtlarında, Chetal ile iki kişinin daha sonraki haftalarda Google ve bir kripto para borsasının teknik destek ekibi gibi davranarak Washington’da yaşayan bir kişiden 4.100 Bitcoin çaldığı belirtildi. Bu miktarın yaklaşık 245 milyon dolar değerinde olduğu aktarıldı.

Federal savcılara göre Adam Iza ile James Schwab, çalınan Bitcoin’in bir kısmını ele geçirmek amacıyla Veer Chetal’ın anne ve babasını baskı unsuru olarak kullanmayı planladı.

Savcılar, Chetal ve beraberindeki kişilerin çalındığı iddia edilen varlıkları lüks araçlar, mücevherler, kiralık malikaneler ve pahalı eğlence harcamaları için kullandığını da kayda geçirdi. Chetal geçen kasım ayında suçunu kabul ederken, dosyadaki diğer iki sanık suçlamaları reddetti.

Kaçırma planı kısa sürede çöktü

Mahkeme kayıtlarına göre 25 Ağustos 2024’te altı kişi Connecticut’taki Danbury High School yakınlarında Sushil ve Radhika Chetal’ın bulunduğu Lamborghini SUV’ye arkadan çarparak planı uygulamaya koydu. Beyaz bir minibüsle aracın önü kesildi, çift zorla araçtan çıkarıldı ve Sushil Chetal beyzbol sopasıyla darbedildi. Ardından iki mağdur bantla bağlanarak minibüse götürüldü.

Olay, çevredeki çok sayıda tanığın polisi aramasıyla hemen bildirildi. Bölgede tesadüfen bulunan görev dışı bir FBI ajanının da müdahaleye destek verdiği belirtildi. Güvenlik güçleri minibüsü dakikalar içinde tespit etti. Takip sırasında araç kaza yaptı, dört kişi yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı, diğer iki kişi ise yakındaki kiralık bir evde bulundu.

Associated Press’in aktardığına göre kaçırma eylemini sahada gerçekleştiren altı Florida sakininin tamamı suçunu kabul etti; bunlardan ikisi 11 yıl hapis cezası aldı, diğerleri ise hüküm bekliyor.

Iza bu dosyada, ABD’de Hobbs Act kapsamında değerlendirilen ve azami 20 yıl hapis cezası öngören yağma amaçlı ticarete müdahale için komplo kurma suçunu kabul etti.

California’da ayrı bir federal dava daha bulunuyor

Adam Iza’nın adı yalnızca Connecticut dosyasında geçmiyor. ABD Adalet Bakanlığına göre Iza, ocak ayında California Merkez Bölgesinde elektronik dolandırıcılık, haklara karşı komplo ve vergi kaçakçılığı suçlarını da kabul etti. Savcılar bu dosyada 35 yıl hapis cezası istiyor.

Savcılık kayıtlarında, Iza’nın Bel Air’deki bir malikanede yaşarken Zort adlı kripto alım satım şirketini yönettiği ve özel güvenlik için ayda yaklaşık 100 bin dolar harcadığı yer aldı. İddiaya göre bu güvenlik yapısı, Los Angeles County Şerif Departmanında görevli Eric Chase Saavedra’nın kurduğu şirket üzerinden sağlandı ve görevdeki kolluk personeli de bu yapı içinde kullanıldı.

Mahkeme belgelerine göre Iza, görev dışındaki personeli husumet yaşadığı kişileri korkutmak, para sızdırmak ve izlemek için yönlendirdi. Aynı dosyada, kolluk veritabanlarına usulsüz erişim sağlandığı, sahte gerekçelerle arama kararı çıkarıldığı ve bir olayda mağdurun silah zoruyla 25 bin dolar havale yapmaya zorlandığı öne sürüldü. Adalet Bakanlığı ayrıca Iza’nın 2020 ile 2022 arasında Meta’nın reklam hesaplarına usulsüz erişim yoluyla 37 milyon dolara kadar haksız kazanç sağladığını kabul ettiğini bildirdi.

Kripto varlık sahiplerini hedef alan fiziksel saldırılar artıyor

Dosya, kripto varlık sahipleri ile ailelerini hedef alan fiziksel saldırılardaki artışa da dikkat çekti. Blockchain güvenlik şirketi CertiK, 2026’nın ilk dört ayında dijital varlıkların fiziksel zor kullanılarak ele geçirilmeye çalışıldığı doğrulanmış 34 saldırı kaydetti. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %41 daha yüksek. Tahmini toplam kayıp ise 101 milyon dolar seviyesinde.

Mini sözlük: Wrench attack, dijital varlık sahibinin şifresini ya da cüzdan erişimini elde etmek için fiziksel şiddet veya tehdit kullanılmasına verilen addır. CertiK, blockchain güvenliği alanında çalışan ve zincir üstü riskleri izleyen bir siber güvenlik şirketidir.

Benzer olaylar ABD’nin farklı eyaletlerinde ve Avrupa’da da görüldü. Mayıs ayında Tennessee’den üç kişinin California’da teslimat görevlisi gibi davranarak kripto varlık sahiplerini hedef aldığı iddiasıyla suçlandığı, bir mağdurun silah tehdidi altında yaklaşık 6,5 milyon dolar transfer etmeye zorlandığı belirtildi. Fransa’da ise nisan sonunda aralarında 10’dan fazla çocuğun da bulunduğu 88 şüpheli, organize kripto kaçırma dosyaları kapsamında suçlandı. CertiK, mevcut hızın sürmesi halinde yıl sonuna kadar yaklaşık 130 benzer olay yaşanabileceğini öngörüyor.

Iza’nın Connecticut dosyasındaki ceza duruşması 12 Ağustos’ta yapılacak. California’daki dosya için ise henüz kamuoyuna açıklanmış bir ceza tarihi bulunmuyor. Associated Press’e göre Iza’nın avukatları iki dosyada da yorum yapmadı ya da taleplere yanıt vermedi.