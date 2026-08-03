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Kripto Para

Coinbase anketi, Clarity Act’in sandıkta etkili olabileceğini gösterdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 📊 Coinbase anketine göre Amerikalıların yarısından fazlası kripto tasarısına sıcak bakıyor ve The CLARITY Act ile daha güvende hissedeceğini belirtiyor.
  • 🗳️ Katılımcıların yüzde 36'sı tasarıyı destekleyen adaya daha sıcak bakıyor.
  • 🔵 Demokrat seçmenlerde bu oran yüzde 38 olarak ölçüldü.
  • 🔴 Cumhuriyetçi seçmenlerde ise tasarıya destek yüzde 41'e ulaştı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Yeni yapılan bir araştırmaya göre Amerikalıların yarısından fazlası, Kongre’nin kripto para sektörünün kapsamlı düzenleme tasarısını (The CLARITY Act) kabul etmesi halinde kendisini daha güvende hissedeceğini belirtti.

İçindekiler
1 Tasarıya destek seçmen tercihlerini etkileyebilir
2 Genel seçimlerde belirleyici olabilir

Tasarıya destek seçmen tercihlerini etkileyebilir

Araştırma şirketi Focaldata, anketi Coinbase adına gerçekleştirdi. Sonuçlar, düzenleme tasarısına verilen desteğin seçmen tercihleri üzerinde de etkili olabileceğine işaret etti.

Katılımcıların yüzde 36’sı, kripto sektörünün düzenleyici çerçevesini değiştirmeyi amaçlayan tasarıyı destekleyen bir adaya oy verme ihtimalinin artacağını bildirdi. Bu oran, Demokratlara oy verme ihtimali yüksek seçmenlerde yüzde 38, Cumhuriyetçilere yakın seçmenlerde ise yüzde 41 olarak ölçüldü.

Seçmen grubuTasarıyı destekleyen adaya yönelme oranı
Tüm katılımcılarYüzde 36
Demokrat seçmenlerYüzde 38
Cumhuriyetçi seçmenlerYüzde 41

Ankete katılanların yarısı tasarı konusunda tarafsız kaldı veya kararsız olduğunu belirtti. Tasarıyı destekleyen bir adaya oy verme ihtimalinin azalacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 14’te kaldı.

Genel seçimlerde belirleyici olabilir

Sonuçlar, Kongre’deki Demokratların ön seçim seçmenlerinin kripto paralara yönelik olumsuz algısını gösteren başka anketleri parti içinde dolaşıma soktuğu bir dönemde açıklandı. Bulgular, ön seçimlerle genel seçimler arasında seçmen davranışının farklılaşabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacı John Anzalone, tasarıya karşı çıkmanın Demokrat ön seçimlerinde bir adaya zafer getirmeyeceğini, ancak genel seçimlerde kayıp riski yaratabileceğini savundu.

Bu tasarıya karşı çıkmak kimseye Demokrat ön seçimlerini kazandırmaz, ancak genel seçimlerde kaybettirebilir.

Anzalone ayrıca Demokrat ön seçimlerinde bu konunun sonucu değiştirecek kadar güçlü bir seçmen tepkisi oluşturmasının düşük ihtimal olduğunu ifade ediyor. Buna karşılık genel seçimlerde kripto düzenlemelerine yönelik tutumun daha belirleyici olabileceğini söylüyor.

Bu konuda ön seçimleri belirleyecek kadar yoğun bir tepki bulunmayabilir, ancak genel seçim sonucunu etkileyebilecek düzeyde bir duyarlılık var.

Anzalone’a göre iki ayrı anket birlikte değerlendirildiğinde, kripto düzenleme tasarısına karşı tutumun ön seçimlerde sınırlı, genel seçimlerde ise daha belirgin bir siyasi etkisi bulunabilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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