Coinbase anketi, Clarity Act’in sandıkta etkili olabileceğini gösterdi

Yeni yapılan bir araştırmaya göre Amerikalıların yarısından fazlası, Kongre’nin kripto para sektörünün kapsamlı düzenleme tasarısını (The CLARITY Act) kabul etmesi halinde kendisini daha güvende hissedeceğini belirtti.

Tasarıya destek seçmen tercihlerini etkileyebilir

Araştırma şirketi Focaldata, anketi Coinbase adına gerçekleştirdi. Sonuçlar, düzenleme tasarısına verilen desteğin seçmen tercihleri üzerinde de etkili olabileceğine işaret etti.

Katılımcıların yüzde 36’sı, kripto sektörünün düzenleyici çerçevesini değiştirmeyi amaçlayan tasarıyı destekleyen bir adaya oy verme ihtimalinin artacağını bildirdi. Bu oran, Demokratlara oy verme ihtimali yüksek seçmenlerde yüzde 38, Cumhuriyetçilere yakın seçmenlerde ise yüzde 41 olarak ölçüldü.

Seçmen grubu Tasarıyı destekleyen adaya yönelme oranı Tüm katılımcılar Yüzde 36 Demokrat seçmenler Yüzde 38 Cumhuriyetçi seçmenler Yüzde 41

Ankete katılanların yarısı tasarı konusunda tarafsız kaldı veya kararsız olduğunu belirtti. Tasarıyı destekleyen bir adaya oy verme ihtimalinin azalacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 14’te kaldı.

Genel seçimlerde belirleyici olabilir

Sonuçlar, Kongre’deki Demokratların ön seçim seçmenlerinin kripto paralara yönelik olumsuz algısını gösteren başka anketleri parti içinde dolaşıma soktuğu bir dönemde açıklandı. Bulgular, ön seçimlerle genel seçimler arasında seçmen davranışının farklılaşabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacı John Anzalone, tasarıya karşı çıkmanın Demokrat ön seçimlerinde bir adaya zafer getirmeyeceğini, ancak genel seçimlerde kayıp riski yaratabileceğini savundu.

Bu tasarıya karşı çıkmak kimseye Demokrat ön seçimlerini kazandırmaz, ancak genel seçimlerde kaybettirebilir.

Anzalone ayrıca Demokrat ön seçimlerinde bu konunun sonucu değiştirecek kadar güçlü bir seçmen tepkisi oluşturmasının düşük ihtimal olduğunu ifade ediyor. Buna karşılık genel seçimlerde kripto düzenlemelerine yönelik tutumun daha belirleyici olabileceğini söylüyor.

Bu konuda ön seçimleri belirleyecek kadar yoğun bir tepki bulunmayabilir, ancak genel seçim sonucunu etkileyebilecek düzeyde bir duyarlılık var.

Anzalone’a göre iki ayrı anket birlikte değerlendirildiğinde, kripto düzenleme tasarısına karşı tutumun ön seçimlerde sınırlı, genel seçimlerde ise daha belirgin bir siyasi etkisi bulunabilir.