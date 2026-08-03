Claude Code, Coldcard açığını 8 dakikada tespit etti

Geliştiriciler ve güvenlik araştırmacıları, Anthropic’in yapay zeka aracı Claude Code’un Coldcard cüzdanlarına yönelik saldırıda kullanılan açığı, yalnızca kaynak kodu üzerindeki güvenlik incelemesi sırasında bağımsız biçimde bulduğunu aktardı. Paylaşılan bilgilere göre sistem, sorunu işaretlemek için yaklaşık sekiz dakikalık bir analiz süresine ihtiyaç duydu.

Açığın kaynağı ve etkisi

Reddit’te paylaşılan bir gönderi de Claude Code’un saldırıda yararlanılan aynı zafiyeti tek bir komutla belirlediğini öne sürdü. Güvenlik araştırmacısı Medusa, X paylaşımında, Claude Code’un Coldcard cüzdan açığını tek bir istemle ve sekiz dakikalık düşünme sürecinin ardından bulduğunu yazdı.

Medusa, Claude Code’un Coldcard cüzdan açığını tek bir istemle ve sekiz dakika içinde tespit ettiğini, ortaya çıkan tablonun sektör açısından dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Söz konusu açığın, etkilenen Coldcard ürün yazılımının kriptografik rastgelelik üretme biçiminden kaynaklandığı belirtildi. Kripto cüzdanlarda rastgele sayı üretimi, özel anahtarların oluşturulması ve dijital imzaların üretilmesi açısından temel güvenlik katmanlarından biri kabul ediliyor. Bu sürecin öngörülebilir hale gelmesi ya da yeterli entropi üretmemesi durumunda cüzdanların saldırıya açık hale gelebildiği biliniyor.

Mini sözlük: Entropi, rastgele sayı üretiminde öngörülemezlik düzeyini ifade eder. Donanım cüzdanlarında bu değerin zayıf kalması, özel anahtarların tahmin edilmesi riskini artırabilir.

Kayıp tutarı büyüdü

Bu zafiyet, Bitcoin tarihindeki en büyük donanım cüzdan ihlallerinden biriyle ilişkilendiriliyor. İlk tahminler, saldırganların bir saatten kısa sürede 1.080 BTC’den fazla varlığı ele geçirdiğini gösterdi. Topluluk içinde daha sonra dolaşıma giren hesaplamalar ise toplam zararın 100 milyon doların üzerine çıktığına işaret etti.

BlockTower Capital kurucusu Ari Paul, Coldcard olayının tek bir üreticiye özgü bir başarısızlıktan çok, sektör genelinde paylaşılan temel bir zayıflığı ortaya koyduğunu savundu. BlockTower Capital, dijital varlıklar alanında faaliyet gösteren bir yatırım şirketi olarak biliniyor.

Ari Paul, Coldcard vakasının yalnızca tek bir üreticinin sorunu olmadığını, sektör genelinde ortak bir güvenlik zafiyetine işaret ettiğini değerlendiriyor.

Yeni saldırı dalgası uyarısı

Coldcard kullanıcıları açısından riskin sona ermediği yönünde de uyarılar yapıldı. Galaxy Research Başkanı Alex Thorn, zincir üstü verilerin Coldcard bağlantılı dördüncü organize saldırı dalgasına işaret ettiğini açıkladı. Galaxy, dijital varlık piyasalarına yönelik araştırmalarıyla öne çıkan bir finans şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

Thorn’un verdiği bilgilere göre 960.778 ile 960.792 numaralı Bitcoin blokları arasında 218 şüpheli işlem kayda geçti. Bu işlemler 462 mağdur adresi etkiledi ve yaklaşık 389 BTC taşındı.

Gösterge Veri İlk büyük kayıp tahmini 1.080 BTC’den fazla Son topluluk tahmini 100 milyon doların üzerinde Şüpheli işlem sayısı 218 Etkilenen adres sayısı 462 Taşınan tutar Yaklaşık 389 BTC

Thorn, etkilenen cihazlarda kalan varlıkların derhal taşınması gerektiğini söyledi. Ayrıca kullanıcıların, saldırganlardan önce onay alma ihtimalini artırmak için işlem ücretlerini buna göre ayarlamaları tavsiye edildi.