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BITCOIN (BTC)

Claude Code, Coldcard açığını 8 dakikada tespit etti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Claude Code, Coldcard açığını kaynak kodu incelemesinde 8 dakikada tespit etti.
  • 📉 Saldırıda ilk hesaplamalara göre 1.080 BTC'den fazla varlık bir saatten kısa sürede çalındı.
  • 🔍 Alex Thorn, Bitcoin blok 960.778 ile 960.792 arasında 218 şüpheli işlem ve 462 mağdur adres tespit etti.
  • ₿ Kullanıcılar, etkilenen cihazlardaki kalan varlıkları hızla taşırken $BTC işlemlerinde ücretleri yükseltmeleri konusunda uyarıldı.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Geliştiriciler ve güvenlik araştırmacıları, Anthropic’in yapay zeka aracı Claude Code’un Coldcard cüzdanlarına yönelik saldırıda kullanılan açığı, yalnızca kaynak kodu üzerindeki güvenlik incelemesi sırasında bağımsız biçimde bulduğunu aktardı. Paylaşılan bilgilere göre sistem, sorunu işaretlemek için yaklaşık sekiz dakikalık bir analiz süresine ihtiyaç duydu.

İçindekiler
1 Açığın kaynağı ve etkisi
2 Kayıp tutarı büyüdü
3 Yeni saldırı dalgası uyarısı

Açığın kaynağı ve etkisi

Reddit’te paylaşılan bir gönderi de Claude Code’un saldırıda yararlanılan aynı zafiyeti tek bir komutla belirlediğini öne sürdü. Güvenlik araştırmacısı Medusa, X paylaşımında, Claude Code’un Coldcard cüzdan açığını tek bir istemle ve sekiz dakikalık düşünme sürecinin ardından bulduğunu yazdı.

Medusa, Claude Code’un Coldcard cüzdan açığını tek bir istemle ve sekiz dakika içinde tespit ettiğini, ortaya çıkan tablonun sektör açısından dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Söz konusu açığın, etkilenen Coldcard ürün yazılımının kriptografik rastgelelik üretme biçiminden kaynaklandığı belirtildi. Kripto cüzdanlarda rastgele sayı üretimi, özel anahtarların oluşturulması ve dijital imzaların üretilmesi açısından temel güvenlik katmanlarından biri kabul ediliyor. Bu sürecin öngörülebilir hale gelmesi ya da yeterli entropi üretmemesi durumunda cüzdanların saldırıya açık hale gelebildiği biliniyor.

Mini sözlük: Entropi, rastgele sayı üretiminde öngörülemezlik düzeyini ifade eder. Donanım cüzdanlarında bu değerin zayıf kalması, özel anahtarların tahmin edilmesi riskini artırabilir.

Kayıp tutarı büyüdü

Bu zafiyet, Bitcoin tarihindeki en büyük donanım cüzdan ihlallerinden biriyle ilişkilendiriliyor. İlk tahminler, saldırganların bir saatten kısa sürede 1.080 BTC’den fazla varlığı ele geçirdiğini gösterdi. Topluluk içinde daha sonra dolaşıma giren hesaplamalar ise toplam zararın 100 milyon doların üzerine çıktığına işaret etti.

BlockTower Capital kurucusu Ari Paul, Coldcard olayının tek bir üreticiye özgü bir başarısızlıktan çok, sektör genelinde paylaşılan temel bir zayıflığı ortaya koyduğunu savundu. BlockTower Capital, dijital varlıklar alanında faaliyet gösteren bir yatırım şirketi olarak biliniyor.

Ari Paul, Coldcard vakasının yalnızca tek bir üreticinin sorunu olmadığını, sektör genelinde ortak bir güvenlik zafiyetine işaret ettiğini değerlendiriyor.

Yeni saldırı dalgası uyarısı

Coldcard kullanıcıları açısından riskin sona ermediği yönünde de uyarılar yapıldı. Galaxy Research Başkanı Alex Thorn, zincir üstü verilerin Coldcard bağlantılı dördüncü organize saldırı dalgasına işaret ettiğini açıkladı. Galaxy, dijital varlık piyasalarına yönelik araştırmalarıyla öne çıkan bir finans şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

Thorn’un verdiği bilgilere göre 960.778 ile 960.792 numaralı Bitcoin blokları arasında 218 şüpheli işlem kayda geçti. Bu işlemler 462 mağdur adresi etkiledi ve yaklaşık 389 BTC taşındı.

GöstergeVeri
İlk büyük kayıp tahmini1.080 BTC’den fazla
Son topluluk tahmini100 milyon doların üzerinde
Şüpheli işlem sayısı218
Etkilenen adres sayısı462
Taşınan tutarYaklaşık 389 BTC

Thorn, etkilenen cihazlarda kalan varlıkların derhal taşınması gerektiğini söyledi. Ayrıca kullanıcıların, saldırganlardan önce onay alma ihtimalini artırmak için işlem ücretlerini buna göre ayarlamaları tavsiye edildi.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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