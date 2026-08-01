Bitcoin 60 bin dolar desteğini koruyamazsa 55 bin dolara inebilir

Bitcoin, kritik bir teknik seviyenin üzerine yeniden yerleşemediği için kısa vadede baskı altında kalmayı sürdürüyor. 31 Temmuz 2026 itibarıyla BTC 63.557 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki işlem hacmi 79,99 milyar dolar, piyasa değeri ise 1,28 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyat aynı dönemde %1,71 geriledi.

Teknik görünümde zayıflık öne çıkıyor

Kripto analisti Crypto Patel, Bitcoin’in daha önce kırdığı yükselen fiyat kanalını yeniden test etmeye çalıştığını ancak bu girişimin reddedildiğini aktarıyor. Bu tablo, kısa vadeli fiyat hareketinde satıcıların etkisini koruduğuna işaret ediyor. Patel, yükseliş eğiliminin korunabilmesi için belirli teknik seviyelerin savunulması gerektiğini vurguluyor.

Crypto Patel, Bitcoin’de uzun süredir işaret ettiği düşüş eğiliminin sürdüğünü, 60 bin dolar seviyesinin ise kısa vadede en kritik destek konumunda bulunduğunu belirtiyor.

Analiste göre 60 bin dolar, Bitcoin için bir sonraki önemli destek noktası olarak öne çıkıyor. Satış baskısının sürmesi halinde fiyatın 55 bin dolar bölgesine doğru geri çekilme ihtimali bulunuyor. Buna karşılık bu seviyenin korunması, piyasa duyarlılığında toparlanmanın önünü açabilir.

Gösterge Seviye Anlamı BTC fiyatı 63.557 dolar Kısa vadede baskı sürüyor Ana destek 60.000 dolar Savunulması izleniyor Olası geri çekilme 55.000 dolar Destek kırılırsa gündeme gelebilir

RSI ve MACD alıcıların zayıf kaldığını gösteriyor

Teknik göstergeler de temkinli görünümü destekliyor. Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI 47,67 seviyesinde bulunuyor ve 52,98 düzeyindeki sinyal çizgisinin altında seyrediyor. RSI’ın 50 eşik değerinin altında kalması, piyasada alım iştahının sınırlı olduğuna işaret ediyor. Göstergenin yeniden 50’nin üzerine çıkması durumunda kısa vadeli momentum güç kazanabilir.

Mini sözlük: MACD, iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi izleyerek fiyat ivmesini ölçen teknik bir göstergedir. MACD çizgisinin sinyal çizgisinin altında kalması, kısa vadede momentumun zayıfladığına dair uyarı olarak değerlendirilir.

MACD verileri de benzer bir tablo ortaya koyuyor. MACD çizgisi 129,29 seviyesindeyken sinyal çizgisi 252,82 düzeyinde yer alıyor. Histogramın eksi 123,53 değerinde olması, alım yönlü ivmenin zayıfladığını gösteriyor.

RSI’ın 50 seviyesinin altında kalması ve MACD’deki negatif görünüm, alıcıların kontrolü yeniden ele alabilmesi için piyasanın daha güçlü bir tepki vermesi gerektiğine işaret ediyor.

Altcoin piyasası da Bitcoin’i izliyor

Bitcoin’in geniş kripto para piyasası üzerindeki etkisi nedeniyle bu seviyeler yalnızca BTC için değil, altcoinler açısından da önem taşıyor. Bitcoin önemli destek bölgelerini koruyamazsa, daha riskli varlıklarda satışların hız kazanması olası görülüyor.

Mevcut teknik görünüm tek başına kesin bir düşüş senaryosu oluşturmuyor ancak yakın vadede oynaklığın sürebileceğine işaret ediyor. Piyasa katılımcıları, önümüzdeki işlem dönemlerinde 60 bin dolar seviyesinin korunup korunamayacağını ve göstergelerde toparlanma sinyali gelip gelmeyeceğini yakından izleyecek.