ONDO’da sıkışan üçgen formasyonu 0,47 dolar direncini öne çıkarıyor

Ondo Finance’in tokeni ONDO, son günlerde daralan simetrik üçgen formasyonu içinde işlem görüyor. Piyasada izlenen bu yapı, fiyatın belirgin bir yöne kırılmadan önce sıkıştığı dönemlere işaret ediyor. Analistler, direnç seviyesinin aşılması halinde yükseliş görünümünün güç kazanabileceğini değerlendiriyor.

Fiyat yapısında kritik eşik izleniyor

ONDO, haberin hazırlandığı sırada 0,4044 dolardan işlem görüyordu. Tokenin 24 saatlik işlem hacmi 133,4 milyon dolar, piyasa değeri ise 1,96 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte yüzde 4,15 geri çekilme yaşansa da teknik görünümde oluşan sıkışma, yatırımcıların dikkatini yukarı yönlü olası kırılıma çevirdi.

Kripto analisti Crypto With Gopal, alıcıların giderek daha yüksek dip seviyelerini koruduğunu, satıcıların ise üst bölgede baskıyı sürdürdüğünü belirtiyor. Bu görünüm, fiyat aralığının daraldığını ve kısa vadede yön tayini açısından önemli bir aşamaya yaklaşıldığını gösteriyor.

Crypto With Gopal, ONDO fiyatının daralan simetrik üçgen içinde sıkıştığını ve bu yapının bir sonraki güçlü hareket öncesi birikime işaret ettiğini aktarıyor.

Analistlere göre yukarı yönlü bir kırılımın teyit edilmesi durumunda 0,47 dolar seviyesi bir sonraki direnç noktası olarak öne çıkabilir. Bu senaryoda işlem hacmindeki artış da yakından izlenecek. Daha güçlü alım ilgisi, teknik görünümün desteklendiğine dair ek sinyal verebilir.

Ondo Perps tarafında hacim dikkat çekti

Fiyat tarafındaki temkinli seyre karşın, Ondo ekosisteminde türev ürünler alanında dikkat çeken bir büyüme görülüyor. MSB Intel verilerine göre Ondo Finance’in merkeziyetsiz türev platformu Ondo Perps, 7 Temmuz’daki lansmandan bir aydan kısa süre sonra 24 saat içinde 300 milyon doların üzerinde işlem hacmine ulaştı. Ondo Finance, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonuna odaklanan bir blokzincir finans projesi olarak biliniyor.

Mini sözlük: Perpetual futures, vade sonu bulunmayan vadeli işlem sözleşmeleridir. Merkeziyetsiz türev platformları ise bu ürünlerin blokzincir üzerinde, aracı kurum olmadan alınıp satılmasını sağlar.

Metrik Değer ONDO fiyatı 0,4044 dolar 24 saatlik değişim yüzde 4,15 düşüş 24 saatlik işlem hacmi 133,4 milyon dolar Piyasa değeri 1,96 milyar dolar Ondo Perps 24 saatlik hacmi 300 milyon doların üzerinde

Bu hacim artışı, zincir üstü sürekli vadeli işlemlere yönelik ilginin güçlendiğine işaret ediyor. Aynı zamanda Ondo Perps’in merkeziyetsiz türev piyasasında yeni rakiplerden biri olarak öne çıkmaya başladığını gösteriyor. Platformdaki likidite ve kullanıcı katılımındaki artışın, daha geniş Ondo ekosistemine yönelik güveni destekleyebileceği değerlendiriliyor.

MSB Intel verileri, Ondo Perps’in 7 Temmuz’daki lansmandan sonra bir aydan kısa sürede 24 saatlik hacimde 300 milyon dolar eşiğini aştığını ortaya koyuyor.

Piyasadaki temkinli hava sürüyor

Buna karşın ONDO fiyatı henüz net bir yön değişimi sergilemiş değil. Kripto para piyasasındaki genel temkinli görünüm ve Bitcoin’deki zayıf seyir, token üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor. Bu nedenle teknik formasyondan gelecek kırılımın tek başına değil, hacim desteğiyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor.

Direncin aşılması halinde daha yüksek seviyelere doğru kalıcı bir hareket alanı oluşabilir. Ancak kırılım gelmezse ONDO’nun bir süre daha yatay bantta kalması ve yeni ivme birikmesini beklemesi olası görülüyor.