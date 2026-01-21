BITCOIN (BTC)

Kripto Paraların 4 Yılda Ulaşacağı Seviyeler ve 35.000 Hedefi

Özet

  • Ark Invest, Big Ideas 2026 Raporu: Kripto paraların toplam piyasa değeri 2030 yılında 28 trilyon dolara ulaşacak. BTC 16 trilyon dolar değerle aslan payını koruyacak.
  • Ark Invest analistleri 1-3 akıllı sözleşme platformunun geriye kalan piyasa değeri pastasında aslan payını almasını bekliyor.
  • BTC köpekbalıkları 2013 yılından bugüne en hacimli alımları yapıyor. Analist Lofty ise BTC yükselen kanalın üzerinde kalamadığı için 35 bin doları hedefliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

2021 yılından bugünü tahmin etmeye çalışsak muhtemelen altı haneli BTC fiyatı dışında birçok gelişmeyi öngöremezdik. Özellikle altcoinlerle ilgili yaptığımız fiyat tahminleri yerine ulaşmazdı ve ABD’nin kripto başkenti olma vizyonuyla El Salvador’a rakip olacağını düşünemezdik. Peki bugünden 4 yıl sonrasını tahmin edebilir miyiz? Elbette hayır.

İçindekiler
1 4 Yıllık Kripto Para Tahmini
2 BTC Kaç Dolara Düşer?

4 Yıllık Kripto Para Tahmini

Kripto para sektörü henüz çok yeni bir alan ve bu yüzden öngörülemez. Tıpkı internetin ilk yıllarına benziyor. 10 yıl internetin gelişimi için çok uzun bir süreydi ve artık birkaç yıl bile büyük gelişmelere ev sahipliği yapıyor. Kripto da internetin ilk 10-15 yılına bugünkü haliyle benziyor. Son 1 yıldır kripto paraların Trump desteğiyle kurumsal finans alanında edinmeye başladığı rol onun ne kadar hızlı büyüyeceğinin habercisi.

Ark Invest, Big Ideas 2026 raporunda gelecek 4 yıla dair tahminlerde bulundu. Beklentileri 2030 yılına kadar kripto paraların toplam piyasa değerinin 28 trilyon dolara ulaşacağı yönünde. Bunun 16 trilyon dolarlık bölümünü Bitcoin oluşturacak. Yani kabaca 10 katlık büyüme öngörülüyor.

Bitcoin dışında kripto paraların büyük çoğunluğunun sadece bir kategoriden oluşmasını bekliyor.

  • Akıllı sözleşme platformları. Solana ve Ethereum gibi. (Ve tabi layer2 çözümleri.)

Onchain finansal faaliyetler, tokenize menkul kıymetler ve merkezi olmayan uygulamalar alanında ön plana çıkan girişimler de hayatta kalabilecek. Fakat BTC dışında iki veya maksimum üç layer1 çözümünün baskın olacağını öngörüyorlar. Yani Ethereum ve Solana dışında üçüncü bir ağ daha olacak geri kalanlarıysa çok daha zayıf kalacak. Elbette Ethereum daha şanslı görünse de Solana’nın ikinciliği garanti değil. Onun da avantajı güçlü ağ aktivitesi.

“Akıllı sözleşmelerin piyasa değeri, yıllık ortalama %0,75’lik bir oranla ~192 milyar dolarlık yıllık gelir elde ettikleri için, 2030 yılına kadar yıllık %54 oranında artarak ~6 trilyon dolara ulaşabilir.

İki ila üç Layer 1 akıllı sözleşme platformu pazarın aslan payını almalı, ancak indirgenmiş nakit akışlarından daha fazla piyasa değeri (değer saklama ve rezerv varlık özellikleri) elde etmelidir.”

BTC Kaç Dolara Düşer?

Glassnode’un verilerine göre, Çarşamba günü itibarıyla 100-1.000 BTC’ye sahip daha küçük balina grubu 2013 yılından bugüne en hızlı birikim evresinde. Bunlara köpekbalığı ismi veriliyor. BTC köpekbalığı net pozisyon değişikliği (30 günlük ortalama) bu haftaki düşüşü de umursamadan alım yaptı.

Lofty, BTC yükselen kanalın üzerinde kalamadığı için mükemmel bir boğa tuzağı oluştuğunu söylüyor ve BTC fiyatının on binlerce dolar düşüş yaşayabileceğini öngörüyor.

2021 ve 2026 trendlerini karşılaştıran analist köpekbalıklarındaki iştaha rağmen riskin güçlü olduğunu savunuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto Para Piyasalarının Geniş Analizi ve Ocak 2026 Tahminleri

Sıcak Gelişme: Bitcoin Yine 90.000 Dolar, Yine Trump Yine Volatilite

Trump Susmuyor, Bitcoin Durmuyor ve Volatilite Daha Fazla Artacak

Bitcoin 80.000 Dolara Mı Gidiyor? Tahminler Ne Yönde?

Kripto Para ETF’lerinde 713 Milyon Dolarlık Şok Çıkış: Neler Oluyor?

Bitcoin Neden Düştü? Kripto Paralar Sallantıda

Altın, Gümüş, Lüks Saatler… Bitcoin ve Kripto Paraların Dışlandığı Yeni Dönem

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Kripto Para Piyasalarının Geniş Analizi ve Ocak 2026 Tahminleri
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Kripto Para Piyasalarının Geniş Analizi ve Ocak 2026 Tahminleri
Kripto Para
Sıcak Gelişme: Bitcoin Yine 90.000 Dolar, Yine Trump Yine Volatilite
BITCOIN (BTC)

Lost your password?