Kripto Paraların 4 Yılda Ulaşacağı Seviyeler ve 35.000 Hedefi

2021 yılından bugünü tahmin etmeye çalışsak muhtemelen altı haneli BTC fiyatı dışında birçok gelişmeyi öngöremezdik. Özellikle altcoinlerle ilgili yaptığımız fiyat tahminleri yerine ulaşmazdı ve ABD’nin kripto başkenti olma vizyonuyla El Salvador’a rakip olacağını düşünemezdik. Peki bugünden 4 yıl sonrasını tahmin edebilir miyiz? Elbette hayır.

4 Yıllık Kripto Para Tahmini

Kripto para sektörü henüz çok yeni bir alan ve bu yüzden öngörülemez. Tıpkı internetin ilk yıllarına benziyor. 10 yıl internetin gelişimi için çok uzun bir süreydi ve artık birkaç yıl bile büyük gelişmelere ev sahipliği yapıyor. Kripto da internetin ilk 10-15 yılına bugünkü haliyle benziyor. Son 1 yıldır kripto paraların Trump desteğiyle kurumsal finans alanında edinmeye başladığı rol onun ne kadar hızlı büyüyeceğinin habercisi.

Ark Invest, Big Ideas 2026 raporunda gelecek 4 yıla dair tahminlerde bulundu. Beklentileri 2030 yılına kadar kripto paraların toplam piyasa değerinin 28 trilyon dolara ulaşacağı yönünde. Bunun 16 trilyon dolarlık bölümünü Bitcoin oluşturacak. Yani kabaca 10 katlık büyüme öngörülüyor.

Bitcoin dışında kripto paraların büyük çoğunluğunun sadece bir kategoriden oluşmasını bekliyor.

Akıllı sözleşme platformları. Solana ve Ethereum gibi. (Ve tabi layer2 çözümleri.)

Onchain finansal faaliyetler, tokenize menkul kıymetler ve merkezi olmayan uygulamalar alanında ön plana çıkan girişimler de hayatta kalabilecek. Fakat BTC dışında iki veya maksimum üç layer1 çözümünün baskın olacağını öngörüyorlar. Yani Ethereum ve Solana dışında üçüncü bir ağ daha olacak geri kalanlarıysa çok daha zayıf kalacak. Elbette Ethereum daha şanslı görünse de Solana’nın ikinciliği garanti değil. Onun da avantajı güçlü ağ aktivitesi.

“Akıllı sözleşmelerin piyasa değeri, yıllık ortalama %0,75’lik bir oranla ~192 milyar dolarlık yıllık gelir elde ettikleri için, 2030 yılına kadar yıllık %54 oranında artarak ~6 trilyon dolara ulaşabilir. İki ila üç Layer 1 akıllı sözleşme platformu pazarın aslan payını almalı, ancak indirgenmiş nakit akışlarından daha fazla piyasa değeri (değer saklama ve rezerv varlık özellikleri) elde etmelidir.”

BTC Kaç Dolara Düşer?

Glassnode’un verilerine göre, Çarşamba günü itibarıyla 100-1.000 BTC’ye sahip daha küçük balina grubu 2013 yılından bugüne en hızlı birikim evresinde. Bunlara köpekbalığı ismi veriliyor. BTC köpekbalığı net pozisyon değişikliği (30 günlük ortalama) bu haftaki düşüşü de umursamadan alım yaptı.

Lofty, BTC yükselen kanalın üzerinde kalamadığı için mükemmel bir boğa tuzağı oluştuğunu söylüyor ve BTC fiyatının on binlerce dolar düşüş yaşayabileceğini öngörüyor.

2021 ve 2026 trendlerini karşılaştıran analist köpekbalıklarındaki iştaha rağmen riskin güçlü olduğunu savunuyor.