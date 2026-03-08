Bitcoin ve Altcoin ETF Akışı Ne Durumda? Kurumsallar Hangisini Alıyor/Satıyor?

Son 2 çeyrektir yaşanan büyük düşüşlerin de etkisiyle kurumsal yatırımcıların ETF ilgisi oldukça azalmıştı. 2025 yılı BTC ETF’i beklendiği kadar iyi geçmedi ve 2024’ün gerisinde kalındı. Spot Bitcoin ETF’leri son 5 aydır üst üste 2 hafta giriş dönemi yaşayamadı. Ancak bu artık değişiyor.

Bitcoin (BTC)

SoSoValue verilerine göre Bitcoin ETF ürünleri bu hafta 568,45 milyon dolarlık net giriş gördü. Önceki hafta da 787 milyon dolarlık giriş olmuştu. Son net giriş haftasını 16 Ocak tarihinde yaşamıştık ve 5 aydır üst üste net giriş göremiyoruz. Yeşil mumla geçtiğimiz yılkilere göre küçük olsa da istikrarlı çıkışların ardından alıcı iştahını ETF kanalında görmek motive edici.

Coinbase Premium Endeksi Cuma günü bize satış baskısının durulduğunu gösterdi ancak henüz güçlü kurumsal talep başlamamıştı. ETF girişlerinin istikrarı talebin de canlanabileceğini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde birçok önemli ABD verisi ve diğer gelişme Bitcoin’e yön verirken gözümüz serinin üçüncü haftaya uzayıp uzamadığında olacak.

Bitcoin 66 bin doları destek olarak korumaya devam ediyor ve bu konsolidasyon biraz daha sürecek. Eğer ETF yatırımcısının desteği güçlenirse bu sefer konsolidasyonun ardından aşağı değil yukarı yönlü kırılma görürüz. Bu da 79.300 doların aşılmasıyla 81.500 doların kazanılması anlamına gelir.

SOL, XRP, LINK, DOGE ETF

Ethereum (ETH) için kabus devam ediyor. Bitcoin’e kıyasla o 2 hafta giriş 4 hafta çıkış tarzında örüntüler kurmuş durumda. 4 haftadır azalan miktarlarda net çıkış yaşayan ETH ETF’leri bu hafta 23,56 milyon dolarlık net girişle artık düşüş serisinin bozulabileceğini gösterdi. Fakat sevinmek için erken çünkü girişler oldukça cılız.

Ether ürünleri için dikkatten kaçırmamanız gereken detay geçen sene Temmuz gibi oyuna dahil olan yatırımcıların artık uzun vadeciye dönüşmüş olması. Temmuz ayında 5,43 ve Ağustos ayında 3,87 milyar dolar net giriş gördük. O günden bu yana sürekli net çıkış olsa da rakam girişleri aşamadı. Bu olumlu.

Diğer ETF’lerde durum şöyle;