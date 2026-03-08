Bitcoin Fiyatında 63.700 Dolar Seviyesi Kritik Destek Olarak İzleniyor

Bitcoin, Fibonacci tabanlı zincir üstü ortalama fiyat modeline göre kritik bir destek seviyesine oldukça yakın seyrediyor. Analist João Wedson, Bitcoin’in 63.700 dolar seviyesini kaybetmesi halinde daha düşük hedeflerin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Wedson, 63.700 doların, fiyat hareketlerinde önemli bir yapısal taban olarak öne çıktığını ve bu seviyenin altına inilmesiyle birlikte piyasanın farklı bir aşamaya geçebileceğini ifade ediyor.

Fibonacci Destek Bantlarının Anlamı

Alphractal tarafından hazırlanan grafikler, Bitcoin’in Fibonacci ayarlı piyasa ortalama fiyatını iki farklı zaman diliminde gösteriyor. Birinci grafik, 2020’den 2026 başlarına kadar olan dönemi kapsarken, diğeri Bitcoin’in geçmişteki fiyat hareketlerine de ışık tutuyor. Model, piyasanın gerçek ortalama fiyatının farklı Fibonacci katsayılarıyla bölünüp çarpılmasıyla oluşan dinamik destek ve direnç bölgelerini görselleştiriyor. Bu bantlar, grafikte yeşilden kırmızıya uzanan renkli çizgilerle belirtiliyor.

Kısa vadeli grafikte, Bitcoin fiyatı 2024 sonu ve 2025 başında 100.000 dolara yaklaşmış ve ardından sharp bir geri çekilme ile birkaç destek bandını aşağı yönde kırmış durumda. Güncel fiyat ise modelde mavi ve turkuaz bantlarda, yani tarihsel olarak ne aşırı ucuz ne de aşırı değerli kabul edilen bir bölgede seyrediyor.

Analist João Wedson’ın Takip Ettiği Seviyeler

João Wedson, 63.700 dolar seviyesinin zincir üstü veriyle ölçülen önemli bir yapı olduğunu aktarıyor. Geçmişte bu bandın aşağı kırılması, fiyatlarda yeniden dağılım dönemlerini tetiklemiş. Wedson’a göre, bu seviyenin altında sırasıyla 57.000, 52.400 ve son olarak 48.700 dolar seviyeleri öne çıkıyor. 48.700 dolara olası bir geri çekilme, mevcut fiyata göre yaklaşık yüzde 28’lik bir gerileme anlamına geliyor.

Wedson, bu seviyelerin sabit olmadığını, zincir üstü işlemlere bağlı olarak günlük şekilde güncellendiğini vurguluyor. Örneğin, 63.700 dolar bugünkü veriyle hesaplanırken, ilerleyen günlerde piyasa dinamiklerine göre bu taban değişebiliyor. Modelde süreklilik ve yön önemli hale geliyor.

Kritik Yapısal Seviyenin Kaybı Ne Anlama Geliyor?

Bitcoin’in önemli bir ortalama fiyat bandının altına kapanış yapması, o seviyeden alım yapan yatırımcıların maliyetlerine göre zarara geçtiği anlamına geliyor. Bu değişim, kâr eden yatırımcılardan, zarar durumunda olanlara geçişle birlikte piyasadaki davranışları etkiliyor. Kâr pozisyonunu kaybeden yatırımcıların, daha fazla kaybı önlemek adına satış yapma olasılıkları artıyor.

João Wedson, bu süreci fiyat yapısının birikimden aktif satışa yöneldiği, geniş katılımlı bir yeniden dağıtım dönemi şeklinde tanımlıyor. Ethereum’da da benzer bir mekanizma, yakın zamanda başka bir analist tarafından makro trend çizgisi üzerinde gözlenmişti. Yani bir destek seviyesi kırıldığında, piyasanın psikolojisi hızla değişebiliyor.

Bitcoin halen 63.700 dolar desteğinden yukarıda bulunuyor. An itibarıyla fiyat yaklaşık 68.000 dolar seviyesinde ve destek bandının yaklaşık yüzde 6 üzerinde seyrediyor. Piyasanın bu eşiği koruyup koruyamayacağı, önümüzdeki günlerdeki hareketlere göre netleşecek.