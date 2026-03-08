Trump’a Bağlı Kripto Projelerinde Hızlı Büyüme: Yasal Yumuşama, Piyasa Gücünü Yeniden Dağıtıyor

Justin Sun, 5 Mart 2026’da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile 10 milyon dolarlık bir anlaşmaya vararak kendisine yöneltilen sivil dolandırıcılık suçlamalarını çözüme kavuşturdu. ABD’li düzenleyici, Sun’ın 31 milyon dolarlık yasa dışı işlemler yaptığı ve ünlü isimlerle yaptığı promosyonları açıklamadığı yönünde iddialarda bulunmuştu. Anlaşmanın mahkeme onayına sunulmasının ardından davanın kapatılması bekleniyor.

Regülasyonlarda Yumuşama ve Sektöre Etkileri

Aynı gün ABD bankacılık otoriteleri, bankaların tokenize menkul kıymetler için geleneksel varlıklardan farklı ek sermaye yükümlülüklerine tabi olmayacağını açıkladı. Bu yaklaşım, kripto endüstrisine yönelik düzenleme duvarlarından birinin daha kaldırıldığı şeklinde yorumlandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetiminde son bir yılda, birçok önemli kripto aktörüne yönelik yasal baskıların hafifletildiği gözlendi. Mayıs 2025’te SEC, Binance’a açtığı sivil davayı “kapatma” kararı aldı ve eski CEO Changpeng Zhao, Trump’ın Ekim 2025’te verdiği af sayesinde cezai yaptırımlardan kurtuldu. Zhao, daha önce kara para aklamadan suçlu bulunmuş ve kısa süreli hapis cezası almıştı.

2025 başından bu yana en az 12 kriptoyla ilgili davanın kapatıldığı ABD Temsilciler Meclisi Demokratlarının bir mektubunda iddia edildi. Trump’a yakın kripto projelerinin bu dönemde önemli gelir sağladığına dair verilere dikkat çekildi.

Trump Ailesiyle İlişkili Kripto Yapıların Yükselişi

Trump Organizasyonu’nun gelirinin 2025’in ilk yarısında 802 milyon dolara ulaştığı Reuters tarafından hesaplandı. Bu gelirin büyük bölümü, World Liberty Financial tarafından yürütülen token satışlarından elde edildi. Söz konusu şirketin gelir modelinde, token satışlarından elde edilen gelirin yüzde 75’i operasyonel giderler çıktıktan sonra Trump ailesine bağlı bir oluşuma aktarılıyor.

World Liberty’nin Mart 2025’te devreye aldığı stablecoin USD1, teminatlı rezerv gelirleriyle ek kazanç kapısı sundu. Şubat 2026 itibarıyla yaklaşık 4,4 milyar dolarlık dolaşıma ulaşan USD1, piyasada altıncı en büyük stablecoin konumuna geldi. Özellikle MGX’nin Binance’a yaptığı iki milyar dolarlık yatırımla, bu stablecoin’in erken dönemde büyük bir kısmının tek bir cüzdanda biriktiği raporlandı.

Justin Sun, World Liberty token ön satışında en az 75 milyon dolarlık alım yaparak en önemli yatırımcılardan biri oldu ve şirketin danışmanları arasına katıldı. Ayrıca Sun’ın TRUMP temalı memecoin ekosisteminde de aktif olduğu, Sun’a ait olduğu iddia edilen cüzdanların HTX ile bağlantılı işlemler yaptığı bildirildi.

Yasal Gelişmeler ve Piyasa Dinamikleri

Son dönemde uygulanan daha ılımlı regülasyon politikası, yalnızca bireysel projeleri değil, ABD kripto piyasasının tamamını etkiledi. Özellikle, zincir üstü stablecoin işlemlerinin kamu tahvillerinin getirisinde doğrudan etkili olduğuna dair Bank for International Settlements tarafından Şubat 2026’da yayımlanan bulgulardan söz edildi. Avrupa Merkez Bankası ise stablecoinlerin banka mevduatları üzerindeki etkilerine dair örnekler ortaya koydu.

ABD’de yeni yasa tekliflerinin ilerlemesinde bankaların stablecoinlere muhalefeti ve etik tartışmalar başlıca engeller olarak görülüyor. Yasal süreçlerdeki iyileşmelere rağmen Trump ile bağlantılı girişimlerin uzun vadede yasal ve itibari risklerle karşılaşabileceği ifade edildi.

SEC Başkanı Paul Atkins, Şubat 2026’da kurumun personel alımlarını artırdığını ve kripto davalarının siyasi etkiyle kapatıldığı iddialarına yanıt olarak, çoğu kararın göreve başlamasından önce verildiğine dikkat çekti. ABD’nin düzenleyici yaklaşımındaki yumuşamanın, Birleşik Krallık gibi farklı ülkelerdeki modellerden ayrıştığı belirtildi.