Mastercard ABD’de BitLicense alarak blokzincir ödemelerine yeni adım attı

Küresel ödeme platformu Mastercard, New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı’ndan BitLicense aldı. Bu lisansla Mastercard, dijital varlıklar ve blokzincir temelli ödeme sistemlerinde düzenleyici denetim altında faaliyet yürütebilecek. BitLicense, Amerika Birleşik Devletleri’nde kripto paralara ilişkin en katı yasal çerçevelerden biri olarak biliniyor.

BitLicense nedir ve ne anlama geliyor?

BitLicense, 2015’ten bu yana New York’ta faaliyette bulunan dijital varlık şirketlerinin uyum, siber güvenlik ve sermaye yeterliliği gibi alanlarda ciddi standartları yerine getirmesini şart koşuyor. Bu çerçevede lisans sahibi firmalar, sürekli denetime tabi tutulup, hem operasyonel hem de mali yükümlülüklere uymak zorunda. Lisansın zorlu süreçleri ve yüksek maliyeti, kripto endüstrisinde zaman zaman tartışma konusu oldu.

New York’taki BitLicense rejimi sektördeki katılımcılar tarafından ağır bürokratik süreçleri ve giderleri nedeniyle eleştiriliyor, ancak düzenleyiciler ve bazı finans kurumları bu uygulamanın hem güven oluşturduğu hem de piyasada şeffaflığı sağladığı görüşünde birleşiyor.

Mastercard Transaction Services (U.S.) LLC’ye verilen bu son lisans, şirketin kriptoya yönelik uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Şirket, blokzincir ağı üzerinde ödemeler ve mutabakat süreçleri geliştirmeyi hedefliyor.

Mastercard’ın dijital varlık planları

Mastercard, BitLicense onayının kendi dijital varlık stratejisiyle uyumlu olduğunu açıkladı. Şirketin ürünlerden sorumlu yöneticisi Jorn Lambert, düzenleyici netliğin hem güven tesisi hem de piyasa istikrarı açısından önemli olduğunu vurguladı. Lambert’e göre, dijital varlıkların gerçek dünya uygulamaları arttıkça, şeffaf kurallara sahip olmak sektörün büyümesini kolaylaştıracak.

Mastercard, stablecoin’ler ve tokenlaştırılmış (menkul kıymetleştirilmiş) mevduatlar gibi yeni nesil dijital para birimlerinin kendi ağında desteklenmesi için de hazırlıklarını sürdürüyor. Şirket, kurduğu sistemlerle hem geleneksel hem de dijital finans yapıları arasında güçlü bir köprü oluşturmayı planlıyor.

Stablecoin piyasasında büyüyen ilgi

Dijital varlıklara olan kurumsal ilgi özellikle stablecoin’lerin öne çıkmasıyla artış gösteriyor. Stablecoin’ler çoğunlukla ABD doları gibi itibari paralarla bire bir oranda destekleniyor ve uluslararası para transferlerinde bankacılık sistemlerine göre çok daha hızlı işlem sağlıyor. Mastercard, bu segmentteki ilgiyi güçlendirmek için mart ayında stablecoin odaklı BVNK’ı 1,8 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya imza attı.

Analistler, bu satın almayı stablecoin’lerin geleneksel finans sistemine entegre sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriyor. Benzer şekilde, son aylarda Galaxy ve Strike gibi şirketler de BitLicense onaylarını aldı. Toplamda 24’ten fazla kuruluş, New York’taki lisans rejimiyle dijital varlık alanında faaliyet gösterme hakkı kazandı.

Şirket BitLicense Onayı Son Gelişme Mastercard 2024 Stablecoin’lere odaklanma, BVNK satın alımı Galaxy 2024 (Haziran) Kurumsal kripto hizmetlerinde genişleme Strike 2024 (Mart) Ödeme altyapısında BitLicense ile büyüme

Mastercard, BitLicense onayı sayesinde dijital para girişimlerinde ve global ödeme çözümlerinde düzenlemelere tam uyum sağlamayı hedefliyor. Hem blokzincir hem de geleneksel ödeme ağları arasında güvenli ve uyumlu geçişler planlıyor.