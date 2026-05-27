Kayıt Banner
STABILCOIN

Mastercard ABD’de BitLicense alarak blokzincir ödemelerine yeni adım attı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Mastercard New York’tan BitLicense alarak stablecoin pazarında yeni bir adım attı.
  • 💳 BitLicense ile şirket, ABD’de blokzincir tabanlı ödeme ve mutabakat altyapısında genişleme fırsatı buldu.
  • 💼 Mastercard mart ayında 1,8 milyar dolara BVNK’yı satın alma anlaşması yaptı ve stablecoin odaklı stratejisini güçlendirdi.
  • 🛡️ En kritik nokta: Yeni BitLicense, şirketin ABD finansal düzenlemelerine tam uyumlu ilk büyük $Mastercard adımı oldu.
COINTURK
COINTURK

Küresel ödeme platformu Mastercard, New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı’ndan BitLicense aldı. Bu lisansla Mastercard, dijital varlıklar ve blokzincir temelli ödeme sistemlerinde düzenleyici denetim altında faaliyet yürütebilecek. BitLicense, Amerika Birleşik Devletleri’nde kripto paralara ilişkin en katı yasal çerçevelerden biri olarak biliniyor.

İçindekiler
1 BitLicense nedir ve ne anlama geliyor?
2 Mastercard’ın dijital varlık planları
3 Stablecoin piyasasında büyüyen ilgi

BitLicense nedir ve ne anlama geliyor?

BitLicense, 2015’ten bu yana New York’ta faaliyette bulunan dijital varlık şirketlerinin uyum, siber güvenlik ve sermaye yeterliliği gibi alanlarda ciddi standartları yerine getirmesini şart koşuyor. Bu çerçevede lisans sahibi firmalar, sürekli denetime tabi tutulup, hem operasyonel hem de mali yükümlülüklere uymak zorunda. Lisansın zorlu süreçleri ve yüksek maliyeti, kripto endüstrisinde zaman zaman tartışma konusu oldu.

New York’taki BitLicense rejimi sektördeki katılımcılar tarafından ağır bürokratik süreçleri ve giderleri nedeniyle eleştiriliyor, ancak düzenleyiciler ve bazı finans kurumları bu uygulamanın hem güven oluşturduğu hem de piyasada şeffaflığı sağladığı görüşünde birleşiyor.

Mastercard Transaction Services (U.S.) LLC’ye verilen bu son lisans, şirketin kriptoya yönelik uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Şirket, blokzincir ağı üzerinde ödemeler ve mutabakat süreçleri geliştirmeyi hedefliyor.

Mini sözlük: BitLicense, New York Eyaleti tarafından 2015’te yürürlüğe alınan ve kripto para servislerinin faaliyet gösterebilmesi için gerekli olan özel bir lisans türü. ABD’de kripto alanındaki en sıkı ve kapsamlı düzenlemelerden biri olarak kabul ediliyor.

Mastercard’ın dijital varlık planları

Mastercard, BitLicense onayının kendi dijital varlık stratejisiyle uyumlu olduğunu açıkladı. Şirketin ürünlerden sorumlu yöneticisi Jorn Lambert, düzenleyici netliğin hem güven tesisi hem de piyasa istikrarı açısından önemli olduğunu vurguladı. Lambert’e göre, dijital varlıkların gerçek dünya uygulamaları arttıkça, şeffaf kurallara sahip olmak sektörün büyümesini kolaylaştıracak.

Mastercard, stablecoin’ler ve tokenlaştırılmış (menkul kıymetleştirilmiş) mevduatlar gibi yeni nesil dijital para birimlerinin kendi ağında desteklenmesi için de hazırlıklarını sürdürüyor. Şirket, kurduğu sistemlerle hem geleneksel hem de dijital finans yapıları arasında güçlü bir köprü oluşturmayı planlıyor.

Stablecoin piyasasında büyüyen ilgi

Dijital varlıklara olan kurumsal ilgi özellikle stablecoin’lerin öne çıkmasıyla artış gösteriyor. Stablecoin’ler çoğunlukla ABD doları gibi itibari paralarla bire bir oranda destekleniyor ve uluslararası para transferlerinde bankacılık sistemlerine göre çok daha hızlı işlem sağlıyor. Mastercard, bu segmentteki ilgiyi güçlendirmek için mart ayında stablecoin odaklı BVNK’ı 1,8 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya imza attı.

Analistler, bu satın almayı stablecoin’lerin geleneksel finans sistemine entegre sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriyor. Benzer şekilde, son aylarda Galaxy ve Strike gibi şirketler de BitLicense onaylarını aldı. Toplamda 24’ten fazla kuruluş, New York’taki lisans rejimiyle dijital varlık alanında faaliyet gösterme hakkı kazandı.

ŞirketBitLicense OnayıSon Gelişme
Mastercard2024Stablecoin’lere odaklanma, BVNK satın alımı
Galaxy2024 (Haziran)Kurumsal kripto hizmetlerinde genişleme
Strike2024 (Mart)Ödeme altyapısında BitLicense ile büyüme

Mastercard, BitLicense onayı sayesinde dijital para girişimlerinde ve global ödeme çözümlerinde düzenlemelere tam uyum sağlamayı hedefliyor. Hem blokzincir hem de geleneksel ödeme ağları arasında güvenli ve uyumlu geçişler planlıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

SoFi, ABD’de ilk kez ulusal banka olarak stablecoin SoFiUSD’yi 15 milyon kullanıcıya sundu

Stripe ve Shopify, USDC ile ödemeleri başlattı ancak veri gizliliği eksikliği öne çıkıyor

Lagarde dijital dolarizasyon uyarısı yaptı: Stablecoin piyasasında 300 milyar dolara yakın ABD üstünlüğü

StablR’da yaşanan 10 milyon dolarlık açık sonrası EURR ve USDR %20’den fazla değer kaybetti

FDIC, bankaların çıkardığı stablecoin’lere Kara Para Aklama kurallarını zorunlu kıldı

Avrupa Merkez Bankası euro stablecoin kurallarında gevşemeye karşı uyardı

Stablecoin hakimiyeti artıyor altcoinler baskı altında kalabilir

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Çin Yüksek Mahkemesi kripto para ve yapay zekada yeni yargı kuralları için çalışma başlattı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Çin Yüksek Mahkemesi kripto para ve yapay zekada yeni yargı kuralları için çalışma başlattı
Kripto Para
Shiba Inu vadeli işlemlerinde son 24 saatte yüzde 190 düşüş kaydedildi
SHIBA INU (SHIB)
SHIB borsalardan çıkan 451 milyar tokenla satış baskısına karşı direnç gösteriyor
SHIBA INU (SHIB)
Solana 111 gündür 76–98 dolar aralığında sıkıştı
Solana (SOL)
Bitwise Hyperliquid ETF, bir günde 19 milyon dolar girişle liderliğe yükseldi
HYPERLIQUID (HYPE)
Lost your password?