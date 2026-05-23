FDIC, bankaların çıkardığı stablecoin’lere Kara Para Aklama kurallarını zorunlu kıldı

ABD’de bankalara bağlı stablecoin ihraççılarının artık geleneksel finans kurumlarında uygulanan kara para aklama önlemleriyle aynı düzenlemelere uyması gerekecek. Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bu alandaki yeni düzenleme teklifini onayladı. Ayrıca kurum, stablecoin’ler özelinde kara para aklama ile mücadele kurallarını çağın ihtiyaçlarına göre güncellemeye hazırlanıyor.

Yeni düzenleme teklifinin kapsamı

FDIC’in onayladığı son düzenleme, Banka Sırları Yasası (BSA) ile getirilen kara para aklama ve yaptırım programlarını, FDIC denetimindeki eyalet bankalarının yan kuruluşu olarak stablecoin çıkaran tüm şirketlere uyguluyor. Bu düzenleme, bankalara bağlı stablecoin ihraççılarının bundan böyle finansal suçları önlemeye yönelik kapsamlı yükümlülükler üstlenmesini şart koşuyor.

GENIUS Act kapsamında FDIC üzerine bu alanda asıl denetim ve düzenleyici otorite atanmış durumda. Yasa, yalnızca FDIC’yi değil, tüm federal banka otoritelerini stablecoin ihraççılarında benzer regülasyonları hayata geçirmeye yönlendiriyor. Örneğin, ABD Para Denetim Ofisi de 2026 yılında kendi düzenleme teklifini yayımladı ve FDIC Başkanı Travis Hill, kurumun yaklaşımının bu doğrultuda şekillendiğini belirtti.

Düzenleme, kara para aklamayı ve terörün finansmanı ile ilgili önlemlerin yanı sıra, Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN) ve Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından bu şirketlere getirilen raporlama ve yaptırım programı yükümlülüklerini de zorunlu kılacak.

Mini sözlük: Stablecoin, değeri ABD doları veya euro gibi bir rezerv varlık üzerinden sabitlenen ve blockchain ağlarında kullanılan dijital para türüdür.

Düzenleme süreci ve etkileri

FDIC’in bu düzenleme teklifi, kuruma stablecoin ihraççılarının kara para aklama önlemlerine uyup uymadığını denetleme ve gerektiğinde cezalandırma yetkisi veriyor. Teklif, GENIUS Act kapsamında FDIC’in üçüncü önemli düzenleme adımı olarak öne çıkıyor. Önceki adımlarda, bankaların stablecoin çıkarabilmesi için başvuru süreci ve rezerv varlık, itfa gibi risk yönetimi standartları için ayrıntılı kurallar önerilmişti.

Yapılan tahminlere göre, yeni yasanın yürürlüğe girmesinden sonraki ilk yıllarda 5 ile 30 banka stablecoin ihraç izni için başvuru yapacak. FDIC, yeni dönemin 2027 yılının ortalarında başlayacağını öngörüyor.

Kara para aklama kurallarında modernleşme adımı

FDIC, OCC ve Ulusal Kredi Birliği İdaresi, kara para aklamayla mücadele çerçevesini değiştiren ayrı bir teklif daha hazırlıyor. Bu güncel yaklaşım, otoritelerin denetim odaklarını düşük riskli müşterilerden çok daha yüksek riskli profillere yönlendirmesini öngörüyor.

FDIC Başkanı Travis Hill, bankaların önemli miktarda kaynağını BSA gerekliliklerine harcadıklarını vurgularken, bu çabanın kolluk kuvvetleri veya ulusal güvenlik için anlamlı bir katkı yapıp yapmadığının kesin olmadığını dile getirdi.

Hill, BSA ihlallerinde uygulanan yüksek para cezaları nedeniyle bankaların müşteri hesaplarını kapatma veya başvurularını reddetme eğiliminde olduğunu kaydetti.

FDIC yönetim kurulu stablecoin düzenlemesine oybirliğiyle, 3’e 0 kabul verdi. Düzenleme kamuoyuna açıldıktan sonra 60 gün boyunca görüş bildirme hakkı tanındı.