Hong Kong ilk resmi stabilcoin için Ethereum testi bitirdi, 2026 ikinci çeyrekte aşamalı ihraç bekleniyor

Hong Kong’un ilk resmi ve onaylanan stabilcoin projesi olan HKDAP, Ethereum ana ağında yapılan transfer testini başarıyla tamamladı. 2026’nın ikinci çeyreği sonuna kadar aşamalı olarak piyasaya sürülmesi planlanan bu dijital para, Hong Kong’un dijital finans ve blokzincir alanındaki düzenlemelerini güçlendirme hedefinin önemli bir adımı olarak öne çıkıyor.

Ethreum’da başarılı test süreci

HKDAP adıyla bilinen Hong Kong dolarına endeksli yeni stabilcoin, Anchorpoint Financial öncülüğünde geliştirildi. Şirket, Hong Kong Para Otoritesi’nden stabilcoin ihraç lisansı alarak projenin liderliğini üstlendi. Test sürecine OSL Group ve Futu Holdings’in lisanslı işlem platformu PantherTrade de katkı verdi.

Ethereum ana ağında yapılan denemelerde, ilk olarak Hong Kong doları cinsinden fonlar teminat varlıklara çevrildi ve ardından bunlar karşılığında dijital para üretildi. Test kapsamında dijital cüzdanlar arasında transferler ve işlemlerin ardından tam bir iade (redeem) işlemi başarıyla gerçekleştirildi.

OSL Group, Anchorpoint Financial ve ekosistem ortaklarına destek vererek yaklaşan hazırlık sürecinde ödeme hizmetleri, işlem altyapısı ve likidite sistemlerini kullanıma sunacağını bildirdi. Şirket, stabilcoin tabanlı blokzincir ekosisteminin gelişimi için altyapı sağlama hedefini vurguladı.

Testlerin sonunda yaratılan tüm HKDAP tokenlarının teminat varlıklarla tam anlamıyla desteklendiği ve deneme sonunda bütünüyle iade edildiği açıklandı. Bu süreç, stabilcoin sisteminin istikrarını ve güvenilirliğini ortaya koydu.

Mini sözlük: Anchorpoint Financial, Hong Kong’da faaliyet gösteren ve merkez bankasından aldığı lisansla stabilcoin ihracı gerçekleştirebilen finans kuruluşudur. Stabilcoin ise değeri çoğunlukla bir itibari para biriminden (bu haberde Hong Kong doları) alan, blokzincir üzerinde aktarımı mümkün olan dijital paradır.

Dijital paranın resmî ihraç süreci, 2026’nın ikinci çeyreği sonuna kadar aşamalı şekilde başlayacak. Yetkililer, piyasaya çıkışın kontrollü ve kademeli olacağına dikkat çekiyor.

Hong Kong’da dijital varlık sektöründe genişleme

Nisan 2026’da Hong Kong, HSBC ve Anchorpoint Financial’a ilk stabilcoin lisanslarını verdi. Bu adım, şehir yönetiminin blokzincir ve dijital finans düzenlemelerine verdiği önemin bir sonucu olarak yorumlanıyor. Yapılan deneme, varlıklara dayalı stabilcoin ekosisteminin resmî olarak işlevselliğinin test edildiğini gösterdi.

OSL Group, ilerleyen dönemde Anchorpoint ve diğer paydaşlara likidite, ödeme çözümleri ve işlem altyapısıyla destek sunacağını duyurdu. Şirket, OSL StableHub ile stabilcoin işlemleri, OSL BizPay ile iş ödemeleri ve Banxa ile dijital para yatırma-çekme gibi hizmetler sağlıyor.

Futu Holdings’in dijital varlıklar başkanı Zhu Guyi, PantherTrade ve Futu Holdings’in stablecoin projesini desteklemeye devam edeceğini belirtti. Ortaklık, yatırımcılara düzenlenmiş ve güvenli Hong Kong doları stabilcoin çözümü sunmayı amaçlıyor.

OSL Group ayrıca, HKDAP’ın sınır ötesi ödemeleri hızlandırabileceğini ve dijital varlık transferlerini daha güvenli hale getirebileceğini belirtti. Şirket, stabilcoinin Hong Kong’da tokenlaştırılmış finansal ürünlerin benimsenmesini artırabileceğini düşünüyor.

Hong Kong, küresel çapta stabilcoin düzenlemelerinin tartışıldığı bir dönemde, güvenli ve düzenlenmiş bir kripto ekosistemi oluşturma yönündeki çalışmalarına hız verdi. Ethereum ana ağındaki başarılı HKDAP denemesi, kent için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmekte.