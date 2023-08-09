Toplam piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum (ETH) için durgun günler sonunda bitiyor olabilir. Lider kripto para birimi Bitcoin‘in 30.000 dolardan düşüş yaşaması ile bütün piyasa kana bulansa da durum yeniden değişiyor. ETH için BTC’nin hareketleri kadar önemli olan bir diğer faktör de tarihsel grafikler ve hareketler. İyi haber şu ki, tarihsel veriler hiç olmadığı kadar iyi bir duruma işaret ediyor.

ETH Fiyat Hareketleri Hızlanacak

Ünlü kripto para analisti Josh Olszewicz, Ethereum’un fiyat hareketleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tarihsel hareketlere parantez açan ve bunlarla ilişki kuran tecrübeli kripto para analisti, ETH için önümüzdeki günlerde ciddi bir ralli beklediğinin altını çizdi.

Ethereum’un şu an yükselen üçgen formasyonuna yöneldiğini belirten analist, 3.000 dolar üzerinin garanti olduğunu açıkladı. Analist, 3.000 dolara ve üzerine gidecek olan fiyat yolculuğuna Mayıs 2022’den beri zemin hazırlandığını ifade etti. Analiste göre 3.000 doların üzerindeki ilk durak ise 3.400 dolar olacak ve fiyat buradan sonra nispeten keşif aşamasına geçecek.

Olszewicz, fiyatın yatay destek noktasının üstünde kaldığı sürece yükseliş şansı taşıdığını belirterek 2.000 doların altında çok uzun kalınmasının ise duruma zarar verebileceğini ima etti.

BTC’nin 2015/16 yıllarında benzer bir formasyon içerisine girip 210 gün sonra rekor kırdığını hatırlatan analist, ETH için benzer durumun yaşandığını aktarmakta. Ethereum’un da 2017 yılındaki formasyonun meyvesini 2019 yılında yediğini belirten analiste göre aslında ETH bunu defalarca yaptı ve yapmaya da devam edecek.

ETH ve BTC Yarışı Sürüyor

180 günlük sürenin çok kritik olduğunu belirten analist burada konsolidasyon, düşüş ve umutların bittiği anda yükseliş geldiğini yatırımcılara hatırlattı. ETH/BTC paritesi hakkında da konuşan analiste göre ETH bir süreliğine BTC’nin performansını geride bırakabilir. Bu durum daha önceki boğa piyasalarında da görülmüş ve genel boğanın habercisi olarak algılanmıştı. BTC için analistin tahmini ise kısa sürede 30.000 dolar üzerine iğne atılması ve 42.000 dolara yükselip burada yatay bir seyir moduna girilmesi olarak görülüyor.