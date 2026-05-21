Güney Kore’de stablecoin ödemelerinde iki saniyelik onay dönemi başladı

Güney Kore’de ödeme hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Ülkenin büyük ödeme platformlarından NHN KCP, Avalanche altyapısını kullanarak iki saniyede gerçekleşen stablecoin ödemeleriyle dikkat çekiyor. Hem online hem de fiziksel mağazalarda yürütülen pilot uygulamada, hızlı ve güvenli transferlerle stablecoin kullanımının giderek artması hedefleniyor.

NHN KCP stablecoin pilotu yaygınlaşıyor

NHN KCP, günlük ödeme işlemlerinde stablecoin modelini test etmek üzere şirket içinde bir konsept çalışması başlattı. Bu kapsamda, Payco ödeme platformu ve mağaza içi hizmetler stablecoin sistemi ile entegre edildi. Şirketin merkez ofislerinde 700’e yakın çalışan, QR kod tarayarak kahve veya yemek alımlarını stablecoin ile hızlıca tamamladı.

Avalanche tabanlı blokzincir üzerinde çalışan bu sistem, ödeme anından onay sürecine kadar sadece iki saniye sürüyor. NHN KCP, süreç takibini kolaylaştıran yeni bir satıcı paneli de sunarak mağaza sahiplerinin işlemleri teknik bilgi gerektirmeden takip edebilmesini sağladı. Platformun mevcut kredi kartı yönetim sistemlerine benzer biçimde tasarlandığı belirtiliyor.

Mini sözlük: NHN KCP, Güney Kore merkezli büyük bir ödeme hizmetleri sağlayıcısıdır. Şirket, online ve offline ödeme işlemlerinde milyonlarca kullanıcıya altyapı sunar.

Asya’da stablecoin altyapısı hızla büyüyor

Avalanche platformu, Asya genelinde stablecoin ve dijital ödeme altyapısı geliştiren finans kuruluşlarıyla ortaklıklarını artırıyor. Japonya’da TIS şirketi, Avalanche ile çoklu token ihraç ve transfer sistemini devreye aldı. Progmat’ın da 2026 yılı Haziran’ına kadar Avalanche tabanlı sisteme iki milyar dolardan fazla token taşımayı planladığı açıklandı.

SMBC, global stablecoin transferlerinin geleceğini araştırırken, Singapur ve Tayland da Avalanche ile çapraz ödeme sistemlerini test ediyor. Singapur’da StraitsX, Grab ve Alipay+ gibi ödeme devleriyle stablecoin tabanlı düzenlenmiş ödeme altyapısı sunarken, Tayland’daki Orbix Technology QR kodla anında döviz değişimi yapılan bir ödeme modeli kurdu.

Güney Kore stablecoin yaygınlaşmasında hız kazandı

Ülkede nakit kullanım oranlarının düşmesine bağlı olarak dijital ödeme sistemlerine ilgi hızla artıyor. 2024 yılı itibarıyla toplam tüketici harcamalarında nakdin payı oldukça düşük seviyelere geriledi. Şirketler, bu dönüşümde özellikle ödemelerde hız ve verim sunan stablecoin’lere odaklanıyor.

NHN KCP, geçen yıl tüm platformlarında toplam 51,5 trilyon won işlem hacmine ulaştı. Şimdi ise pilot sonuçlarından elde edilen bilgilerle stablecoin altyapısını daha da geliştirmeyi planlıyor. Geniş çapta ticarileşme için büyük şirket ve finans kuruluşlarıyla işbirliği görüşmeleri yapılacak.

Öte yandan, ülkede stablecoin ve dijital varlıklar için düzenleyici çerçeve üzerinde çalışmalar devam ediyor. Yasa koyucular, stabil kripto paralar için lisans ve operasyon şartlarını kapsayan temel bir yasa hazırlığı yürütüyor.

Şirket ise Kore wonuna ve ABD dolarına endeksli çeşitli stablecoin ürünleri için marka tescil başvurularını tamamladı. Bunlar arasında USDW gibi yeni stablecoin projeleri de yer alıyor.

Koreli NHN KCP, “QR kodla ödeme yapan çalışanlarımız işlemi iki saniye içinde tamamlayabiliyor” sözleriyle pilot uygulamanın ne kadar hızlı ve kullanıcı dostu olduğunu vurguladı.

Ülke Kullanılan Ağ Ödeme Sistemi Öne Çıkan Özellik Güney Kore Avalanche NHN KCP + Payco 2 saniyede işlem onayı Japonya Avalanche TIS, Progmat Çoklu token & büyük ölçekli varlıklar Singapur Avalanche StraitsX, Grab, Alipay+ Düzenlenmiş stablecoin platformu Tayland Avalanche Orbix Technology Anında dövizli QR ödemeler