A7A5, tokenleştirilen ruble ile günlük işlem hacminde zirve gördü

Kripto para dünyasında tokenleştirilen ruble olarak öne çıkan A7A5, son dönemdeki faaliyetleriyle dikkatleri üstüne çekiyor. Henüz dar bir alanda işlem görse de, büyük yatırımcıların hamleleriyle günlük işlem hacmi rekor seviyelere yükseldi. Özellikle Rus rublesinin ABD doları karşısında son dönemde yaşadığı güçlü değer artışı, bu tokenin ilgi görmesini sağladı.

A7A5 nedir ve nasıl öne çıktı?

A7A5, Kırgızistan merkezli bir banka tarafından ihraç edilen ve herhangi bir resmi düzenleme çerçevesine tabi olmayan bir stablecoin. Şu anda piyasada Rus rublesinin tek tokenleştirilmiş formu olma özelliğini taşıyor. Tokenin fiyatı yaklaşık 0,013 dolar seviyelerinde işlem görüyor, bu da son dönemde rublede yaşanan değerlenmenin etkisini yansıtıyor.

Coingecko verilerine göre, A7A5’in toplam arzı 511 milyon dolar seviyesine ulaşmış durumda. Piyasadaki pek çok diğer stablecoine kıyasla sınırlı bir arzı bulunmasına rağmen, dolara endeksli olmayan tokenlerin popülaritesinin artmasında rol oynuyor.

Mini sözlük: Stablecoin, bir itibari para birimine veya varlığa sabitlenen ve fiyat dalgalanması minimum olan dijital paraya verilen isimdir. A7A5 ise rubleye endeksli bir stablecoin’dir; genellikle transfer, ödeme ve değer saklama amacıyla kullanılır.

İşlem hacmindeki yükselişte hangi faktörler etkili?

A7A5’in Binance gibi büyük borsalarda değil, yalnızca Uniswap’te eşleşen bir işlem çiftiyle sınırlı olarak işlem görmesi, tokenin yaygın bir şekilde alınıp satılamamasına neden oluyordu. Ancak son haftalarda Uniswap üzerindeki faaliyet tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Ethereum ağında 16.483 farklı cüzdanda bulunan A7A5, özellikle merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemine entegre olma potansiyeliyle dikkat çekiyor. Son bir yılda aktif cüzdan sayısında önemli bir artış gözlemlendi. Günlük ortalama transfer tutarı ise 1 milyon dolar civarında seyrediyor.

Büyük balinaların A7A5 işlemlerindeki rolünü değerlendiren uzmanlar, rubledeki değer artışından faydalanmak isteyen yatırımcıların token alım-satım faaliyetlerinde ciddi bir yükseliş yaşadığını aktarıyor.

Tokenin %90’ından fazlasının halen ilk beş büyük cüzdanın kontrolünde olması, varlığın piyasadaki dağılımında ciddi bir dengesizliğin sürdüğünü gösteriyor. Ancak son dönemdeki hacim artışı, tokenin daha fazla kullanıcıya ulaşabilmesini sağlayabilir.

Yaptırımların etkisi ve teknik olanaklar

A7A5, merkezi düzenleyici kurumların denetiminde olmaması nedeniyle, özellikle bölgesel ödemelerde ve sınır ötesi işlemlerde alternatif bir ödeme aracı olarak öne çıkıyor. Tokenin kendi web platformu üzerinden alım-satım, köprüleme ve likidite sağlayıcılarına ödül imkanı sunuluyor.

PSB MIR kart desteğiyle Rus müşterilere kolay erişim sunan A7A5, Ethereum ve TRON ağlarında ise binlerce dolar ile 1 milyon doların üzerindeki transferlere aracılık ediyor. Tokenin dondurulamaması ve P2P ödeme aracı olarak kullanılabilmesi, onu benzerlerinden ayırıyor.

Mini sözlük: P2P (Peer to Peer) ödeme, aracıya ihtiyaç duymadan iki tarafın doğrudan birbirine kripto para transferi yapmasıdır. P2P sistemlerde işlemler blockchain ağı üzerinden gerçekleşir ve işlem kısıtlaması minimum seviyededir.

AB’nin son kripto yaptırımlarında, üçüncü ülke stablecoin ihracatçılarına uygulanan yasaklardan A7A5 ve Kırgızistan merkezli Meer gibi platformlar da etkilendi. Özellikle Chainalysis’in analizlerinde, bu tür tokenlerin yaptırım sürecinde izlenmesinin önemine vurgu yapılıyor.

A7A5’in yakın dönemde TRON ağı üzerindeki hareketliliği de ciddi biçimde arttı. Binlerce cüzdan arasında sürekli gerçekleşen transferler ve milyar dolar hacme ulaşan işlemler, tokenin yayılımında ivme yarattı.