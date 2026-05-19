Avrupa’da USDT ve USDC için ‘hedge fon’ benzetmesi: 13 büyük risk masada

Londra’da düzenlenen Digital Money Summit 2026 kapsamındaki tartışmalarda, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere düzenleyici kurumların özel stablecoin’lere yönelik kontrolü giderek artırdığı öne çıktı. Kripto varlık uzmanlarının değerlendirmesine göre; özel şirketler tarafından geliştirilen stablecoin’ler, finansal sistemdeki riskler açısından yeniden masaya yatırılıyor.

Dijital varlık yöneticilerinden net uyarı

Almanya’nın en büyük kurumsal varlık yönetim şirketlerinden biri olan Union Investment’ın Tokenizasyon ve Dijital Varlıklar Birim Başkanı Christoph Hock, Tether ve Circle’ın dolar destekli stablecoin’leri için dikkat çekici bir değerlendirme paylaştı. Union Investment, yaklaşık 620 milyar dolarlık yönetilen varlığıyla Avrupa finans sektöründe önemli bir oyuncu.

Hock, Tether ve Circle gibi stablecoin ihraççılarının kasalarında tuttuğu varlıkların, temelde klasik bir para sabitlemeden çok, yatırım amaçlı fonlara benzer biçimde organize edildiğini, bu nedenle gerçek anlamda bir “stablecoin” statüsünde olmadığını savundu.

Hock’a göre, Tether ve USDC gibi stablecoin’lerin rezervlerinde altın ve bitcoin gibi volatil varlıklara ağırlık verilmesi, bu varlıkların risk seviyesini adeta bir hedge fonuna yakın hale getiriyor. Uzman, bu yapının hem şirket hazineleri hem de büyük kurumsal yatırımcılar açısından ciddi risk taşıdığını vurguladı.

Mini sözlük: Stablecoin, değeri genellikle dolar veya euro gibi reel paralarla sabitlenen ve kripto piyasasında fiyat oynaklığından kaçınmayı amaçlayan dijital para türüdür. Ancak bazı özel stablecoin’ler, rezervlerinde farklı yatırımlar da bulundurabilir ve bu durum fiyat sabitliğinde kırılganlık yaratabilir.

Piyasa oynaklığı ve de-peg endişesi

Mart 2024’te piyasa genelinde yaşanan sert satışlar sonrası USDC fiyatı üç farklı günde 0,74 dolara kadar indi. Benzer fiyat kırılması, daha önce bankacılık tarafındaki sıkıntılar ve Ethereum ağındaki yüksek işlem ücretleriyle de tetiklenmişti. Özellikle 2023’te USDC’nin değerinde yüzde 13’lük bir düşüş görülmüş, bir dolar olması gereken fiyatı geçici süreyle 87 cente kadar gerilemişti.

Uzmanlar, bu gibi durumlarda USDC’nin asıl rezerv desteğinde yaşanan açıkların hem kullanıcıları hem de büyük kurumları zarar riskiyle baş başa bıraktığı görüşünde.

Christoph Hock, özellikle ani piyasa tedirginliği dönemlerinde, yatırımcıların stablecoin’lerini hızlıca satmak istemesi durumunda yeteri kadar likidite olmamasının fiyat sabitliğini bozduğunu, ödemenin geciktiğini ve sistemde krize yol açabildiğini aktardı.

Circle’ın yaşadığı de-peg (fiyat sabitliğinin bozulması) olayını hatırlatan Hock, bu tür krizlerde kamu kaynaklarından da destek ihtiyacının doğabileceğini, bunun da özellikle kurumsal yatırımcılar için sistemik risk doğurduğunu dile getirdi.

Tether’in altın rezervi detayları

Tether’in Ocak 2026 itibarıyla rezervlerinde toplam 148 ton altın bulunduğu ve değerinin yaklaşık 23 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Şirket, böylece dünyanın en büyük 30 altın sahibi arasında yer alırken, çok sayıda devletin rezervlerini de geride bırakmış oldu.

Ancak Hock, şirketlerin veya fonların gecelik nakit ödemelerinde güvenli liman olarak gördükleri stablecoin’lerde, 13 gibi yüksek oranlı bir anlık kaybın finansal felaket olabileceğini vurguladı. Bu nedenle, özellikle büyük ölçekli kurumsal yatırımcıların bu düzeyde bir volatiliteyi tolere edemeyeceğine dikkat çekti.

Stablecoin modeli tartışılıyor

Stablecoin’lerin rezerv yapısı ve şeffaflık eksikliği, özellikle Avrupa’da yeni regülasyonların odağında yer alıyor. Dijital varlık sahipleri ve yöneticileri, özellikle şirket hazinesi işlemlerinde kullanıldığında stablecoin’lerin volatilliğinin getirdiği risklere karşı tüm aktörlerin uyarılması gerektiğini söylüyor.

Geleneksel para piyasasında risksiz olarak görülen bu dijital araçların, rezervlerinde volatil yatırım varlıkları tutması; “güvenli liman” imajlarını sorgulamaya açıyor. Uzmanlar, yeni düzenlemelerle stablecoin ihraççılarına daha sıkı rezerv ve şeffaflık kuralları getirilmesinin masada olduğunu belirtiyor.

Stablecoin Başlıca Rezerv Varlıkları Piyasa Değeri (2026) De-peg Riski Tether (USDT) ABD Doları, Altın, Bitcoin 90 milyar dolar Yüksek (Rezerv çeşitliliği nedeniyle) USD Coin (USDC) ABD Doları, ABD tahvili 30 milyar dolar Orta (Likiditeye bağlı)