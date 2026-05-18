Tempo blockchain’e Morpho’nun 7,5 milyar dolarlık kredi pazarı entegre edildi

Stripe ve Paradigm’in desteklediği stablecoin odaklı blockchain projesi Tempo, merkeziyetsiz finans alanına güçlü bir adım attı. Şirket, Morpho’nun 7,5 milyar dolarlık kredi platformunu blok zincir ağına dahil ettiğini açıkladı. Böylece Tempo’nun kurumsal ve fintech kullanıcıları, ödeme altyapısı üzerinde kripto varlıkları ödünç alıp verebilecek ve çeşitli getiri ürünlerine doğrudan ulaşabilecek.

Fintech’te verimli stablecoin kullanımı

Bu yeni entegrasyon, fintech ve ödeme şirketlerinin stabilcoin bakiyelerini daha aktif ve kazanç getiren varlıklara dönüştürme çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. Daha önce sadece para transferi, döviz işlemleri ve ticari uzlaşma gibi hizmetler sunan Tempo, şimdi kullanıcılarına dijital varlıkları doğrudan blockchain üzerinde değerlendirme olanağı tanıyor.

Kullanıcılar, stablecoin’lerini Morpho platformunun sunduğu teminatlı kredi pazarlarında değerlendirme fırsatı elde ediyor. Böylece blockchain tabanlı ödeme ekosistemine, ödünç verme ve getiri elde etme fonksiyonları da eklenmiş oldu.

Morpho’dan modüler kredi sistemi

Morpho, DeFi alanında geliştirilen en büyük kredi protokollerinden biri olarak biliniyor. Buradaki modüler yapı, piyasadaki çeşitli risk kurallarını ve varlık parametrelerini farklı havuzlar için düzenlemeye imkan tanıyor. Habere göre, risk analiz şirketleri Gauntlet ve Sentora, Tempo üzerinde kendi özel kredi pazarlarını başlatmaya hazırlanıyor. Diğer yandan, fiyat oracle hizmeti sunan RedStone, kredi pazarlarında kullanılacak stablecoin’ler, bitcoin tabanlı varlıklar ve tokenleştirilmiş reel varlıklar için güncel fiyat verileri sağlıyor.

Eric Kang, Tempo’da pazara giriş stratejisinden sorumlu yönetici olarak şunları aktardı: “Kurumsal firmalardan ödeme ürünlerine DeFi özellikleri entegre etme ve kullanıcılarına daha fazla değer kazandırma yönünde artan bir talep gözlemliyoruz.”

Kurumsal blockchain eğiliminde hızlı yükseliş

Tempo, Circle’ın Arc ağı ve Wall Street devlerinin destek verdiği Canton Network gibi kurum odaklı blok zincir projeleriyle aynı segmentte dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl 500 milyon dolarlık fon sağlayan platform, 5 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Mart ayında küresel çapta hizmete girdi. Destekçileri arasında Visa, Mastercard, Revolut, Shopify, Klarna ve UBS gibi finans ve teknoloji devleri yer alıyor.

Tempo, yeni hamleyle geleneksel ödeme ağları ve DeFi altyapısı arasındaki köprüyü güçlendiriyor. Platformun sunduğu stabilcoin tabanlı para transferi hizmetleri, şimdi kredi ve yatırım araçlarıyla daha geniş bir ekosisteme dönüşüyor.

Projenin içindeki Morpho, DeFi dünyasında özellikle güvenlik, likidite ve kişiselleştirilebilir kredi olanakları açısından öne çıkıyor. Bu gelişme, kurumların merkeziyetsiz finans uygulamalarını doğrudan operasyonlarına entegre edebilmesine olanak tanıyor.

Yeni dönemde beklentiler

Kurumsal kullanıcıların, getirisiz kalan stabilcoin bakiyelerini artık ödünç verip faiz geliri elde edebilmesi, blockchain sektöründe önemli bir dönüşümü işaret ediyor. Morpho’nun Tempo ağına dahil edilmesiyle, hem fintech şirketlerine hem de iş dünyasına reel getiri sunan yeni araçlar sunulmuş oldu.

Tempo’nun attığı bu adımın ardından, kurumsal finans ile merkeziyetsiz uygulamalar arasındaki geçişin daha yaygın hale gelmesi bekleniyor. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde blok zincir altyapı sağlayıcıları ile DeFi protokolleri arasında benzer işbirliklerinin artabileceğinin altını çiziyor.