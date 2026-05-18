Standard Chartered Zodia Custody’nin Tüm Hisselerini Satın Alıyor

Standard Chartered, kripto para saklama hizmetleri sunan iştiraki Zodia Custody’nin elinde bulundurmadığı hisselerini satın almak için harekete geçti. Londra merkezli banka, anlaşmanın ayrıntılarını Pazartesi günü paylaştı. Satın alma önerisinin Zodia Custody’de pay sahibi olan diğer ortaklar ve bono sahipleri tarafından onaylandığı duyuruldu. Satın alma sonrasında tüm hisselerin bankaya geçeceği fakat sözleşmeye dair maddi ayrıntıların açıklanmadığı belirtildi.

Entegrasyon ve Yapısal Değişim

Standard Chartered, Zodia Custody’de 2021’den bu yana çoğunluk hisselerini elinde bulunduruyor. Şirketin azınlık hissedarları arasında Northern Trust, Emirates NBD, National Australia Bank ve SBI Holdings yer alıyor. Satın alma ile birlikte Zodia Custody’nin faaliyetlerinin, bankanın dijital varlık saklama birimiyle birleştirileceği ifade edildi.

Zodia Custody’nin kurumsal kripto altyapı platformu ise grup yapısından ayrılarak tüm varlıklarıyla Zodia Solutions adlı bağımsız bir şirkete aktarılacak. Bu yeni yapı Standard Chartered’ın girişim fonu olan SC Ventures’ın kontrolünde faaliyet gösterecek. Ayrıca SC Ventures’ın Zodia Markets isimli bir diğer şirkette de hissesi bulunuyor.

Kripto Saklama Hizmetlerinde Artan Rekabet

Kripto para piyasalarında kurumsal yatırımcıların saklama ve güvenlik ihtiyaçları giderek öne çıkarken, büyük finans kuruluşları bu alanda çeşitli hamleler yapıyor. Standard Chartered’ın verdiği karar, geleneksel bankacılıkla dijital finans dünyası arasındaki entegrasyonun hızlandığını gösteriyor.

Zodia Custody, finansal kuruluşların blok zincir tabanlı varlıklarını güvenli şekilde saklamasına imkan sağlayan bir altyapı sunuyor. Şirket, kurumsal müşterilere yönelik regülasyon uygunluğu ve siber güvenliğe önem verdiği hizmetleriyle biliniyor.

Paydaşlar ve Gelecek Adımlar

Bu gelişmeden önce medyada yer alan bazı haberlerde, Standard Chartered’ın Zodia Custody üzerinde tam kontrol sağlamak için hazırlık yaptığı belirtilmişti. Ayrıca, şirketin saklama birimini ayrı bir yazılım hizmeti sağlayıcısı olarak konumlandırabileceği iddia edilmişti.

Zodia Custody’nin kripto saklama faaliyetlerinin, Standard Chartered’ın kendi dijital varlık birimiyle entegre edileceği ve altyapı platformunun bağımsız bir şirkete devredileceği açıklandı.

Satın alma sonrası süreçte, Zodia’nın mevcut müşteri portföyünün ve teknolojik altyapısının nasıl yönetileceği, hem sektör hem de paydaşlar tarafından yakından izleniyor. Her iki şirketin uzun vadeli stratejisinde, regülasyonun ön plana çıkacağı ve küresel iş birliklerinin devam edeceği öngörülüyor.

Zodia Solutions’ın, SC Ventures altında bağımsız şekilde faaliyet gösterecek olması, Standard Chartered’ın kasıtlı olarak kurum içi inovasyonu desteklerken aynı zamanda ana bankacılık uygulamalarıyla ayrışan çözümler üretmeye çalıştığını gösteriyor.