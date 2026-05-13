Sıcak Gelişme: Fed’in anayasası değişiyor, kripto paralar için çok kötü

Yazı hazırlandığı sırada kral kripto para birimi 79.190 dolarda alıcı buluyor. Düşüş önümüzdeki saatlerde Çin’den büyük olumlu haberler gelmezse ivme kazanabilir. Bu sırada Fed’in ikili göreviyle ilgili yasa tasarısı gündeme bomba gibi düştü.

Fed faizleri artıracak

ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimali tekrar %50 eşiğine ulaştı. Artık faiz artışları 2026 yılının geri kalanı için en olası senaryo haline geldi. Ekonomistler arasında resesyon beklentisi artarken tek sığınak yapay zekanın bu negatifliği dağıtacak hızda büyümeye neden olması.

Bugün gelen ÜFE verisi artık bardağı taşıran damla oldu. Yüzde 5-6 enflasyon artık 2022-2023 seviyelerine dönüldüğünü gösterdiğinden Fed’in faiz artışlarına geri dönme ihtimali artıyor. Üstelik istihdam güçlü ve Fed’in indirimlere zorlamıyor.

Tüm bunlar olurken WSJ’den Timiraos Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinin yeni yasa değişikliği çalışmasını duyurdu. Eğer kabul edilirse bu tasarı Federal Rezerv Yasası’nda değişiklik yaparak ikili görev ilkesini teke düşürecek. Yani Fed sadece fiyat istikrarıyla mücadeleye odaklanacak. Bu senaryoda istihdam verileri makro cephede önemsiz hale gelirken artan enflasyon ortamında Fed’in faizleri hızla %4 seviyesine çektiğini görebiliriz.

Trump bundan hoşlanmayacak olsa da Warsh göreve gelirken böyle bir tasarının hazırlığına girişilmesi, Kasım seçimlerinde Trump’ın kaybedeceğine kesin gözüyle bakılması ve diğer parçaları birleştirdiğimizde ortaya tek bir bütün çıkıyor. Meclis çoğunluklarını Kasım ayında elde etmesi muhtemel Demokratlar Warsh’a rağmen sıkı para politikasını Trump görevden gidene kadar sürdürtecek.