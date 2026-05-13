Sıcak Gelişme: Fed’in anayasası değişiyor, kripto paralar için çok kötü

  • WSJ'den Timiraos: Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi, Federal Rezerv Yasası'nda değişiklik yaparak ikili görev ilkesini kaldırıp yalnızca fiyat istikrarına odaklanmayı öngören bir tasarıyı görüşüyor.
  • Warsh göreve gelirken böyle bir tasarının hazırlığına girişilmesi, Kasım seçimlerinde Trump’ın kaybedeceğine kesin gözüyle bakılması ve diğer parçaları birleştirdiğimizde ortaya çıkan tablo çok kötü.
  • Kripto paralar için makro cephe baskı katlanarak artıyor.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Yazı hazırlandığı sırada kral kripto para birimi 79.190 dolarda alıcı buluyor. Düşüş önümüzdeki saatlerde Çin’den büyük olumlu haberler gelmezse ivme kazanabilir. Bu sırada Fed’in ikili göreviyle ilgili yasa tasarısı gündeme bomba gibi düştü.

Fed faizleri artıracak

ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimali tekrar %50 eşiğine ulaştı. Artık faiz artışları 2026 yılının geri kalanı için en olası senaryo haline geldi. Ekonomistler arasında resesyon beklentisi artarken tek sığınak yapay zekanın bu negatifliği dağıtacak hızda büyümeye neden olması.

Bugün gelen ÜFE verisi artık bardağı taşıran damla oldu. Yüzde 5-6 enflasyon artık 2022-2023 seviyelerine dönüldüğünü gösterdiğinden Fed’in faiz artışlarına geri dönme ihtimali artıyor. Üstelik istihdam güçlü ve Fed’in indirimlere zorlamıyor.

Tüm bunlar olurken WSJ’den Timiraos Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinin yeni yasa değişikliği çalışmasını duyurdu. Eğer kabul edilirse bu tasarı Federal Rezerv Yasası’nda değişiklik yaparak ikili görev ilkesini teke düşürecek. Yani Fed sadece fiyat istikrarıyla mücadeleye odaklanacak. Bu senaryoda istihdam verileri makro cephede önemsiz hale gelirken artan enflasyon ortamında Fed’in faizleri hızla %4 seviyesine çektiğini görebiliriz.

Trump bundan hoşlanmayacak olsa da Warsh göreve gelirken böyle bir tasarının hazırlığına girişilmesi, Kasım seçimlerinde Trump’ın kaybedeceğine kesin gözüyle bakılması ve diğer parçaları birleştirdiğimizde ortaya tek bir bütün çıkıyor. Meclis çoğunluklarını Kasım ayında elde etmesi muhtemel Demokratlar Warsh’a rağmen sıkı para politikasını Trump görevden gidene kadar sürdürtecek.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
