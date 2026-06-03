Yapay zeka ajanları internetin düzenini sarsıyor! Büyük teknoloji şirketleri neden alarma geçti?

Mevcut internet mimarisini ayakta tutan geleneksel finansal ve dijital çerçevenin ciddi bir kırılma riskiyle karşı karşıya olduğu yönündeki değerlendirmeler, kripto ve teknoloji çevrelerinde daha sık dile getiriliyor. Billions Network yetkililerinden Evin McMullen, insan odaklı anlamsal aramanın yerini otonom yapay zeka ajanlarının almasıyla, kullanıcı dikkatini gelire dönüştüren klasik modelin temelden sarsıldığını belirtti.

Reklam temelli model tartışmaya açıldı

McMullen’e göre medya ve telekomünikasyon şirketleri bu değişimi yalnızca teknik bir yenilik olarak görmüyor. Asıl kaygının, bilginin internette nasıl bulunduğu ve kullanıcının içerikle nasıl buluştuğu sorusunda düğümlendiği aktarıldı. Yapay zeka ajanlarının, insanların aksine görsel yerleşimlere, sayfa tasarımına ya da ekran kenarlarına konumlanan reklamlara aynı şekilde tepki vermemesi, mevcut gelir modelini zayıflatabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

McMullen, medya ve telekom şirketlerinde bu dönüşümün varoluşsal bir tehdit olarak görüldüğünü, yapay zeka ajanlarının “gözleri olmadığını” ve bilgiye ulaşırken sayfa çevresindeki görsel unsurlardan etkilenmediğini söyledi.

Miami’de 2026 yılında düzenlenen Consensus etkinliğinde benzer bir değerlendirme Cardano kurucusu Charles Hoskinson’dan da geldi. Hoskinson, Amazon, Google ve Facebook gibi büyük teknoloji şirketlerinin ajan temelli yapay zeka dönüşümünden çekindiğini, çünkü bu sürecin mevcut iş modellerini bozma potansiyeli taşıdığını ifade etti.

İçerik akışı değişiyor

Haberde aktarıldığına göre yapay zeka ajanlarının yaygınlaşmasıyla birlikte yazılımlar bir internet sayfasını tarayıp özet çıkarabiliyor ve kullanıcıyı yeniden asıl siteye yönlendirmek yerine sohbet robotu ya da otomatik iş akışı içinde tutabiliyor. Bu değişimin, internetin uzun yıllardır dayandığı trafik ve reklam dengesini zorladığı belirtiliyor.

Mini sözlük: Yapay zeka ajanı, belirli hedefler doğrultusunda insan müdahalesi olmadan veri toplayabilen, karar verebilen ve işlem başlatabilen yazılım sistemini ifade eder. Bu yapı, klasik sohbet robotlarından farklı olarak yalnızca yanıt üretmekle kalmayıp görev de yerine getirebilir.

Consensus Miami kapsamında konuşan Cloudflare Strateji Direktörü Stephanie Cohen de insan dışı trafiğin artık insan etkileşimini aştığını söyledi. Bu durumun, internetin eski ticari modelini aşındırdığı görüşü etkinlikte öne çıkan başlıklardan biri oldu.

Asıl sorun hesap verebilirlik

McMullen, modern internetin karşı karşıya olduğu temel meselenin yalnızca makine zekasının teknik düzeyi olmadığını savundu. Ona göre daha büyük açık, programlanabilir hesap verebilirlik eksikliği. Verilen bilgiye göre çevrim içi ve zincir üstü etkileşimlerin yüzde 51’inden fazlası kimliği belirsiz ve sorumluluğu net olmayan otomatik botlar tarafından yürütülüyor.

Billions Network’ün internet üzerindeki üçüncü büyük zincir üstü ajan nüfusunu destekler hale geldiği, bu alanda yalnızca Binance ve Base’in gerisinde bulunduğu belirtildi. McMullen, şirketin açık kaynaklı kriptografik kütüphanelerinin dünya genelinde 9 binden fazla kurumsal ve kamusal geliştirici tarafından kullanıldığını söyledi.

Kurumsal kullanım alanı genişliyor

Billions Network, kimlik, doğrulama ve güvenlik odaklı altyapı geliştiren bir teknoloji ağı olarak öne çıkıyor. Şirketin teknoloji altyapısının TikTok, HSBC ve DeBank gibi platformlarda kullanıldığı; ayrıca Hindistan Çalışma Bakanlığı ile ulusal sosyal güvenlik programlarında kimlik erişimini güvence altına almak için çalıştığı aktarıldı.

Aynı altyapının Hindistan Demiryolları sisteminde de devreye alındığı ve 1,2 milyondan fazla personelin dijital kimliğini korumak amacıyla kullanıldığı bilgisi paylaşıldı. Bu tablo, yapay zeka ajanlarının yükselişiyle birlikte internet ekonomisindeki değişimin yalnızca içerik platformlarını değil, kamu ve kurumsal altyapıları da etkilediğine işaret ediyor.