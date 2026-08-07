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Ekonomi

Fed’den enflasyon mesajı: Barkin %2 hedefini vurguladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🎯 ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi Thomas Barkin, Fed’in enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getireceğini söyledi.
  • 📉 İş gücü piyasasını “zayıf dengede” olarak tanımlayan Barkin, işe alımların ve işten çıkarmaların düşük seyrettiğine dikkat çekti.
  • 📊 Şirket kârlarının güçlü şekilde büyümeye devam ettiğini belirten Barkin, bunun istihdam piyasasıyla bağlantısını yakından izlediğini ifade etti.
  • ⚠️ Barkin, ekonominin daha yüksek istikrarsızlığın görüldüğü bir döneme giriyor olabileceği uyarısında bulundu.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi Thomas Barkin konuşuyor; enflasyonun yüzde 2 hedefine geri döndürüleceğini vurgularken iş gücü piyasasının “zayıf bir dengede” olduğunu söyledi. Barkin, istihdam verilerinin güçlü görünmediğini ve ekonominin sıfır ile sınırlı pozitif istihdam artışı arasında hareket ediyor olabileceğini belirtti.

Barkin, son istihdam verilerinin iş gücü piyasasında zayıf bir dengeyle uyumlu olduğunu belirterek mevcut tabloyu “düşük işe alım, düşük işten çıkarma” ortamı olarak değerlendirdi. İstihdam verilerinin iyi hissettirmediğini söyleyen Fed yetkilisi, ekonominin sıfır ile sınırlı pozitif istihdam artışının görüldüğü bir ortamda bulunabileceğini kaydetti.

İş gücü piyasasına ilişkin sinyalleri şirket bilançolarından da takip ettiğini belirten Barkin, kurumsal kârların oldukça güçlü olduğunu ve sağlıklı şekilde büyümeye devam ettiğini söyledi. Barkin, şirket kazançları ile istihdam piyasası arasındaki olası bağlantıları yakından izlediğini ifade etti.

Enflasyon konusunda ise Fed’in hedefinden geri adım atmayacağı mesajını veren Barkin, enflasyonun yüzde 2’ye indirileceğini söyledi. Enflasyonist baskıların güçlenmesi halinde daha sıkı bir yaklaşım gerekebileceğini belirten Barkin, “Rüzgâr yüzünüze karşı esiyorsa sıkılaşmanız gerekir” değerlendirmesinde bulundu.

Barkin ayrıca Fed Başkanı Kevin Warsh’ın merkez bankasına ilişkin yeni fikirler ortaya koymasının şaşırtıcı olmadığını söyledi. Warsh’ın konuyu dikkatli biçimde ele aldığını belirten Barkin, enflasyonun yeniden hedefe döndürülmesi gerektiği konusunda Warsh ile aynı görüşte olduğunu ifade etti.

Fed yetkilisi daha geniş ekonomik görünüm konusunda da belirsizliklere dikkat çekerek dünyanın daha yüksek istikrarsızlığın yaşandığı bir döneme doğru ilerliyor olabileceğini söyledi.

Aynı saatlerde Beyaz Saray Kıdemli Danışmanı Kevin Hassett de benzin fiyatlarının yüksek olduğunun farkında olduklarını belirtirken Siemens, ABD’de Texas’ta kurulacak iki yeni üretim tesisi için 200 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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