İran ve Umman Hürmüz Boğazı için anlaşmaya yaklaştı: İsrail görüşmelerin askıya alınmasını istedi

İran ile Umman, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz güzergâhının coğrafi özellikleri konusunda anlaşmaya varırken, tarafların ortak açıklama hazırlığında son aşamaya geldiği bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, sürecin tamamlanmasının “bazı üçüncü tarafların müdahale etmemesine” bağlı olduğunu söyledi.

İranlı sözcü, Tahran ile Maskat arasında sağlanan anlaşmanın tek başına Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin güvenliğini garanti etmeyeceğini belirtti. ABD’nin deniz ablukası ve İran’a karşı yürütüldüğü ifade edilen diğer faaliyetlerin, bölgedeki deniz ulaşımını etkileyen başlıca unsurlar arasında bulunduğu kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca Pakistan ve Katar’ın bölgesel gerilimi azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü ve İran ile temas halinde olduğunu açıkladı. Bununla birlikte İran Dışişleri Bakanı veya Meclis Başkanı’nın bu hafta Pakistan ya da Katar’a gitmesine yönelik bir plan bulunmadığı belirtildi.

Diplomatik trafik devam ederken Pakistan kaynakları, Başbakan Şahbaz Şerif ile Genelkurmay Başkanı Asım Münir’in yarın Suudi Arabistan’ı ziyaret edeceğini bildirdi. Ziyaretin ayrıntılarına ilişkin ek bilgi paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail ile Lübnan heyetleri arasında yürütülen görüşmelerde yeni bir gerilim yaşandı. i24 Haberleri’e konuşan İsrailli müzakere heyetinden bir kaynak, İsrail’in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter’in Lübnan heyetinin tekrarlanan ve seçici bilgi sızdırmalarının ardından ABD’den görüşmeleri askıya almasını istediğini aktardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in önemli bir dostu olduğunu ve İran’ın hedeflerine karşı yürütülen çabaları takdir ettiklerini söyledi. Netanyahu, buna karşın İsrail’in varlığının müzakere konusu yapılamayacağını vurguladı.

Tüm bu gelişmelerin ardından piyasalarda savaşın sonlanabileceği algısından dolayı olumlu hava esmeye başladı. Bitcoin 65000 bin doları zorlarken ons altın ise 4265 bin doları gördü.