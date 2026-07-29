Fed’den beklenen karar: Faiz değişmedi

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tuttu. Kararın ardından yatırımcıların odağı, Fed Başkanı’nın enflasyon görünümü ve gelecek dönemde faiz politikasına ilişkin vereceği mesajlara çevrildi.Fed’in politika kararı lehine oy sayısı 9-3 oldu; Fed üyeleri Hammack, Kashkari ve Logan ise 25 baz puanlık bir artış yönünde muhalefet etti.
Fed Toplantı Tutanakları: İstihdam artışı işgücü büyümesiyle aynı hızda seyretti ve işsizlik oranı neredeyse hiç değişmedi.
Fed: FOMC, bankacılık sisteminde bol miktarda rezerv bulundurma politikasını sürdürüyor.
Fed: Verimlilik artışı ve sermaye yatırımı güçlü seyrediyor.
Fed Toplantı Tutanağı: Federal Rezerv, gecelik faiz oranını %3,50-3,75 aralığında değiştirmeden bıraktı; bu karar fiyat istikrarını sağlayacaktır.
Fed: Yüksek belirsizliğe rağmen ekonomik faaliyet sağlam bir hızda genişlemektedir.
Fed: Enflasyon, %2’lik hedefe kıyasla yüksek seviyede kalmaya devam etmektedir; bu durum kısmen enerji dahil belirli sektörlerdeki arz şoklarını yansıtmaktadır.
FED başkanı Warsh Türkiye saati ile 21:30’da açıklama yapacak.