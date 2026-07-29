Kayıt Banner
Ekonomi

Fed’den beklenen karar: Faiz değişmedi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🏦 ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tuttu.
  • 🎙️ Fed Başkanı Warsh, Türkiye saatiyle 21.30’da açıklama yapacak.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit tuttu. Kararın ardından yatırımcıların odağı, Fed Başkanı’nın enflasyon görünümü ve gelecek dönemde faiz politikasına ilişkin vereceği mesajlara çevrildi.Fed’in politika kararı lehine oy sayısı 9-3 oldu; Fed üyeleri Hammack, Kashkari ve Logan ise 25 baz puanlık bir artış yönünde muhalefet etti.

Fed Toplantı Tutanakları: İstihdam artışı işgücü büyümesiyle aynı hızda seyretti ve işsizlik oranı neredeyse hiç değişmedi.

Fed: FOMC, bankacılık sisteminde bol miktarda rezerv bulundurma politikasını sürdürüyor.

Fed: Verimlilik artışı ve sermaye yatırımı güçlü seyrediyor.

Fed Toplantı Tutanağı: Federal Rezerv, gecelik faiz oranını %3,50-3,75 aralığında değiştirmeden bıraktı; bu karar fiyat istikrarını sağlayacaktır.

Fed: Yüksek belirsizliğe rağmen ekonomik faaliyet sağlam bir hızda genişlemektedir.

Fed: Enflasyon, %2’lik hedefe kıyasla yüksek seviyede kalmaya devam etmektedir; bu durum kısmen enerji dahil belirli sektörlerdeki arz şoklarını yansıtmaktadır.

FED başkanı Warsh Türkiye saati ile 21:30’da açıklama yapacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Fed Başkanı Warsh: Enflasyon yüksek kalırsa faiz artışları gündeme gelebilir

Çin’in Nasdaq’ına yabancı akını: STAR Market’te rekor yükseliş!

ABD’den yabancı robotlara fiili yasak, İran’a sert misilleme mesajları

Yapay zeka ve faiz endişesi piyasaları sarsıyor: Gözler bu akşama çevrildi!

Tahran’dan ABD açıklaması: Washington’dan Çin’e yeni yasak

Küresel piyasalarda ne oluyor? Enflasyon tahminleri yükseldi, petrol geriledi

ABD ile İran saldırıları durdurunca petrol düştü, bitcoin ve altın yükselişte

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı Vanguard, Strive hisselerindeki payını artırdı
Bir Sonraki Yazı Fed Başkanı Warsh: Enflasyon yüksek kalırsa faiz artışları gündeme gelebilir
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin 64 bin dolar çevresinde sıkıştı, Solana ve Zcash baskı altında kaldı
Solana (SOL)
ABD’li yatırım danışmanları XRP ETF’lerinde yeni pozisyonlar aldı
RIPPLE (XRP)
Macaristan kripto işlemlerindeki zorunlu doğrulamayı kaldırdı
Kripto Para
Ethereum kurumsal benimsenmeyi hızlandırmak için yeni destek aldı
Ethereum (ETH)
AAVE’de 84 dolar desteği korunurken Avalanche’ta v4 kullanımı arttı
Avalanche (AVAX)
Lost your password?