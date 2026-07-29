Vanguard, Strive hisselerindeki payını artırdı

Varlık yönetim şirketi Vanguard, Bitcoin bağlantılı şirketlere dolaylı maruziyetini artıran yeni bir adım attı. Şirketin amiral gemisi endeks fonlarından Vanguard Total Stock Market Index Fund, Strive Asset Management hisselerine 269.200 adet daha ekledi.

Fonun Strive pozisyonu büyüdü

BitcoinTreasuries.NET verilerine göre alımın ardından fonun Strive Asset Management pozisyonu yaklaşık 3,2 milyon dolar artarak toplam 1,98 milyon hisseye ulaştı. Bu payın toplam değeri yaklaşık 23,7 milyon dolar seviyesinde hesaplandı.

Strive Asset Management, yatırım yönetimi alanında faaliyet gösteren bir şirket olarak biliniyor. Vanguard ise dünyanın en büyük varlık yöneticileri arasında yer alıyor ve özellikle düşük maliyetli endeks fonlarıyla öne çıkıyor.

Kalem Veri Eklenen hisse 269.200 Ek alımın değeri 3,2 milyon dolar Toplam hisse 1,98 milyon Toplam pozisyon değeri 23,7 milyon dolar

The Bitcoin Way Piyasa Araştırma Direktörü Joe Burnett, bu eğilimin Bitcoin’in geleneksel sermaye piyasalarıyla daha fazla iç içe geçtiğine işaret ettiğini savunuyor.

Küresel sermayenin büyük bir bölümü pasif biçimde hareket ediyor, getiriyi takip ediyor ve piyasanın sermayeyi nasıl dağıttığını kopyalıyor. Dünya Bitcoin sahibi olmaya başlıyor ve bunun her zaman farkında bile olmuyor.

Politikadaki değişim dikkat çekti

Vanguard, 2024 yılının başında o dönem şirketin CEO’su olan Tim Buckley yönetiminde müşterilerinin aracı kurum platformunda spot Bitcoin ETF’leri almasına izin vermemişti. Daha sonra BlackRock’ın spot Bitcoin ETF’si IBIT’in lansman sürecinde görev alan eski BlackRock yöneticisi Salim Ramji, şirketin yeni CEO’su olarak göreve geldi.

Ramji’nin göreve başlaması, dijital varlıklara daha açık bir yaklaşımın işareti olarak değerlendirilmişti. Şirket, 2025 yılının sonlarına doğru kripto para ETF’lerine yönelik yasağını kaldırarak bu alandaki ilk büyük politika değişikliğini yaptı. Buna karşın Vanguard, kendi kripto yatırım ürünlerini piyasaya sürmeyi planlamadığını vurguladı.

Vanguard, kripto para ETF’lerine yönelik kısıtlamayı kaldırsa da kendi ürünlerini başlatma planı bulunmadığını açıkça ortaya koydu.

2026 adımları kurumsal ilgiyi güçlendirdi

Şirket, 2026 boyunca Bitcoin hazine stratejisi izleyen şirketlerdeki payını artırmayı sürdürdü. Bu kapsamda Strive Asset Management gibi şirketlerde daha büyük pozisyonlar aldı. Vanguard, nisanda Strive’daki kayda değer hissesini ilk kez açıklamış ve elindeki payın 27,63 milyon hisseye yükseldiği görülmüştü.

Temmuz ayında ise şirket, Bireysel Varlık Yönetimi için ilk Dijital Varlıklar Başkanı pozisyonu adına iş ilanı yayımladı. Bu adım, Vanguard’ın dijital varlıklar alanındaki kurumsal yapılanmasını genişletmeye hazırlandığı yönündeki beklentileri artırdı.