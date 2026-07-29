DonAlt, Bitcoin için 66.600 ile 68.000 dolar eşiğine işaret ediyor

Kripto para piyasasında yakından izlenen analist DonAlt, Bitcoin için yeni fiyat görünümünü paylaştı. XRP’de 0,50 dolardan 3,50 dolara uzanan yükselişi önceden tahmin etmesiyle tanınan analist, Bitcoin’in kritik bir teknik eşiğe geldiğini savunuyor. Bu değerlendirme, Bitcoin fiyatının 64.300 dolar civarına yaklaşması ve yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın faiz kararını beklemesiyle aynı döneme denk geldi.

Bitcoin için kritik eşik

DonAlt’a göre Bitcoin, uzun sürebilecek bir düşüş ile yeni bir geniş çaplı yükseliş arasında sınır sayılabilecek bir bölgede bulunuyor. Analist, haftalık grafik üzerinde bu seviyeyi kırmızı bir direnç çizgisiyle işaretledi ve fiyatın bu çizginin üzerine yerleşmesi halinde görünümün belirgin biçimde iyileşeceğini kaydetti.

DonAlt, mevcut piyasa yapısında kırmızı çizginin üzerindeki görünümün olumlu olduğunu, ancak net bir teyit görmeden kesin tahminde bulunmak istemediğini ve haftalık kapanış bu seviyenin üstünde gelirse pozisyon artırmayı değerlendirebileceğini aktarıyor.

Burada öne çıkan gösterge haftalık mum kapanışı olarak görülüyor. Büyük yatırımcılar açısından bu veri, alıcıların gücünü ölçmek için yakından takip edilen teknik işaretlerden biri kabul ediliyor.

İki senaryo öne çıkıyor

Mevcut grafik yapısı ve makro gündem birlikte değerlendirildiğinde piyasa için iki temel senaryo öne çıkıyor. İlk senaryoda Bitcoin’in 66.600 ile 68.000 dolar arasındaki direnç bölgesinin üzerinde güçlü bir haftalık kapanış yapması, düşüş eğilimini sona erdirebilir ve fiyatı yeni zirvelere taşıyabilecek bir alan açabilir.

Diğer senaryoda ise alıcılar mevcut seviyeleri koruyamazsa önce 60.000 dolar eşiğine doğru bir geri çekilme riski gündeme gelebilir. Satış baskısının derinleşmesi halinde 42.000 ile 45.500 dolar aralığındaki ana destek bölgesi yeniden test edilebilir.

Senaryo İzlenen seviye Olası sonuç Yükseliş 66.600 ile 68.000 dolar üstü haftalık kapanış Düşüş trendinin kırılması ve yeni zirve ihtimali Geri çekilme Mevcut seviyelerin korunamaması 60.000 dolara düşüş, ardından 42.000 ile 45.500 dolar bandı riski

Ethereum değerlendirmesi ve balina alımları

DonAlt, Ethereum için daha güçlü bir görünüm gördüğünü de dile getirdi. Analiste göre Ethereum’un grafiği, Bitcoin’e kıyasla daha hızlı ve daha düzenli bir toparlanma işareti veriyor.

Analist, Ethereum için “BTC ile aynı, ama daha iyi” değerlendirmesini yapıyor.

Piyasada direnç aşılmaya çalışılırken büyük yatırımcıların son geri çekilmeyi alım fırsatı olarak kullandığına dair veriler de dikkat çekiyor. Analist Ali Martinez’in paylaştığı Santiment verilerine göre balina olarak tanımlanan büyük cüzdanlar son bir haftada 29.075 BTC topladı. Santiment, blokzincir verilerini izleyen bir analiz platformu olarak biliniyor ve büyük cüzdan hareketleri üzerinden piyasa eğilimlerini takip ediyor.