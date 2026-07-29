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BITCOIN (BTC)

Bitcoin, Satoshi Nakamoto’nun 2010’daki sözünü yeniden gündeme taşıdı

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ Bitcoin, Satoshi Nakamoto'nun 29 Temmuz 2010 tarihli çıkışını yeniden gündeme taşıdı.
  • 🧵 Satoshi, forum tartışmasında ödemelerin üçüncü taraf işleyicilerle 10 saniyede tamamlanabileceğini savundu.
  • 📈 2010'da yaklaşık 0,07 dolar olan $BTC, 2026'da 64.300 dolar civarında işlem görüyor.
  • 🏛️ BlackRock ve Morgan Stanley gibi kurumların katılımıyla piyasa trilyon dolarlık ölçeğe ulaştı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para piyasası, dijital varlık tarihinin en çok bilinen çıkışlarından birinin yıl dönümünü yeniden hatırladı. Bitcoin‘in takma adlı yaratıcısı Satoshi Nakamoto, 29 Temmuz 2010’da Bitcointalk forumunda yürüyen bir tartışmada, ağın ölçeklenebilirliği ve işlem hızıyla ilgili eleştirilere doğrudan yanıt vermişti.

İçindekiler
1 Forumdaki tartışma yeniden hatırlandı
2 Bitcoin’in ilk yıllarındaki tablo
3 Aradan geçen yıllarda piyasa büyüdü

Forumdaki tartışma yeniden hatırlandı

“Scalability and transaction rate” başlıklı başlıkta bir kullanıcı, Bitcoin’in günlük kullanım için yavaş kaldığını savunmuştu. Eleştirinin odağında, bir transferin onaylanması için yaklaşık 10 dakika beklenmesi yer alıyordu. Aynı kullanıcı, mağazada kullanılan banka kartlarının anlık çalıştığını öne sürerek Bitcoin’in pratikte geride kaldığını düşünüyordu.

Satoshi Nakamoto bu itiraza, ağın üçüncü taraf ödeme işleyicileriyle birleştirilmesi halinde hızlı ödemeleri mümkün kılabileceğini anlatarak karşılık verdi. Satoshi, bu yapı sayesinde ödemelerin 10 saniye ya da daha kısa sürede gerçekleşebileceğini savundu. Satoshi Nakamoto, Bitcoin’in yaratıcısı olarak bilinen ancak gerçek kimliği halen doğrulanmamış kişiyi ya da grubu ifade ediyor.

“Bana inanmıyorsanız ya da konuyu kavramadıysanız, sizi ikna etmeye zamanım yok, üzgünüm.”

Bitcoin’in ilk yıllarındaki tablo

Bu sözlerin yazıldığı 2010 yılında Bitcoin yaklaşık 0,07 dolar seviyesindeydi. Ağ, yalnızca birkaç yüz meraklı ve geliştiricinin desteğiyle ayakta duruyordu. O dönemde Bitcoin’in teknik yapısı ve kullanım alanı sık sık sorgulanırken, Satoshi de forum mesajlarında sistemin neden çalışabileceğini bizzat savunuyordu.

Tartışmanın merkezindeki konu, yalnızca işlem süresiyle sınırlı değildi. Asıl ayrım, geleneksel finans mantığıyla çalışan ödeme sistemleri ile merkeziyetsiz bir ağın sunduğu farklı yapı arasında ortaya çıkıyordu. Satoshi’nin yanıtı da bu nedenle sadece teknik bir açıklama değil, Bitcoin’in nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair daha geniş bir çerçeve sundu.

Aradan geçen yıllarda piyasa büyüdü

2026 itibarıyla Bitcoin, ilk dönemlerindeki sınırlı topluluk aşamasını geride bırakmış durumda. Varlık, hükümetler ve büyük finans kuruluşları tarafından tanınan borsa yatırım ürünü haline geldi. BlackRock ve Morgan Stanley gibi kurumların bu alandaki varlığı, piyasanın kurumsal ölçekte kabul gördüğüne işaret ediyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri bugün trilyonlarca dolarla ifade ediliyor. Bitcoin ise geçen yıl 126.000 doların üzerindeki zirvesinin ardından 64.300 dolar civarında konumunu koruyor.

Gösterge20102026
Bitcoin fiyatıYaklaşık 0,07 dolarYaklaşık 64.300 dolar
Piyasa yapısıYüzlerce destekçiKurumsal katılım ve trilyon dolarlık pazar
Kurumsal kabulYok denecek kadar sınırlıBlackRock ve Morgan Stanley dahil geniş kabul

Satoshi’nin 2010’daki kısa ve sert çıkışı, Bitcoin’in erken dönemindeki kuşkuları simgeleyen en bilinen ifadelerden biri olarak öne çıkmayı sürdürüyor. Yıllar sonra aynı söz, Bitcoin’in forum tartışmalarından küresel finans gündemine uzanan yolculuğunun sembollerinden biri olarak yeniden gündeme geldi.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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