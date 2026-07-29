Bitcoin, Satoshi Nakamoto’nun 2010’daki sözünü yeniden gündeme taşıdı

Kripto para piyasası, dijital varlık tarihinin en çok bilinen çıkışlarından birinin yıl dönümünü yeniden hatırladı. Bitcoin‘in takma adlı yaratıcısı Satoshi Nakamoto, 29 Temmuz 2010’da Bitcointalk forumunda yürüyen bir tartışmada, ağın ölçeklenebilirliği ve işlem hızıyla ilgili eleştirilere doğrudan yanıt vermişti.

Forumdaki tartışma yeniden hatırlandı

“Scalability and transaction rate” başlıklı başlıkta bir kullanıcı, Bitcoin’in günlük kullanım için yavaş kaldığını savunmuştu. Eleştirinin odağında, bir transferin onaylanması için yaklaşık 10 dakika beklenmesi yer alıyordu. Aynı kullanıcı, mağazada kullanılan banka kartlarının anlık çalıştığını öne sürerek Bitcoin’in pratikte geride kaldığını düşünüyordu.

Satoshi Nakamoto bu itiraza, ağın üçüncü taraf ödeme işleyicileriyle birleştirilmesi halinde hızlı ödemeleri mümkün kılabileceğini anlatarak karşılık verdi. Satoshi, bu yapı sayesinde ödemelerin 10 saniye ya da daha kısa sürede gerçekleşebileceğini savundu. Satoshi Nakamoto, Bitcoin’in yaratıcısı olarak bilinen ancak gerçek kimliği halen doğrulanmamış kişiyi ya da grubu ifade ediyor.

“Bana inanmıyorsanız ya da konuyu kavramadıysanız, sizi ikna etmeye zamanım yok, üzgünüm.”

Bitcoin’in ilk yıllarındaki tablo

Bu sözlerin yazıldığı 2010 yılında Bitcoin yaklaşık 0,07 dolar seviyesindeydi. Ağ, yalnızca birkaç yüz meraklı ve geliştiricinin desteğiyle ayakta duruyordu. O dönemde Bitcoin’in teknik yapısı ve kullanım alanı sık sık sorgulanırken, Satoshi de forum mesajlarında sistemin neden çalışabileceğini bizzat savunuyordu.

Tartışmanın merkezindeki konu, yalnızca işlem süresiyle sınırlı değildi. Asıl ayrım, geleneksel finans mantığıyla çalışan ödeme sistemleri ile merkeziyetsiz bir ağın sunduğu farklı yapı arasında ortaya çıkıyordu. Satoshi’nin yanıtı da bu nedenle sadece teknik bir açıklama değil, Bitcoin’in nasıl değerlendirilmesi gerektiğine dair daha geniş bir çerçeve sundu.

Aradan geçen yıllarda piyasa büyüdü

2026 itibarıyla Bitcoin, ilk dönemlerindeki sınırlı topluluk aşamasını geride bırakmış durumda. Varlık, hükümetler ve büyük finans kuruluşları tarafından tanınan borsa yatırım ürünü haline geldi. BlackRock ve Morgan Stanley gibi kurumların bu alandaki varlığı, piyasanın kurumsal ölçekte kabul gördüğüne işaret ediyor.

Kripto para piyasasının toplam değeri bugün trilyonlarca dolarla ifade ediliyor. Bitcoin ise geçen yıl 126.000 doların üzerindeki zirvesinin ardından 64.300 dolar civarında konumunu koruyor.

Gösterge 2010 2026 Bitcoin fiyatı Yaklaşık 0,07 dolar Yaklaşık 64.300 dolar Piyasa yapısı Yüzlerce destekçi Kurumsal katılım ve trilyon dolarlık pazar Kurumsal kabul Yok denecek kadar sınırlı BlackRock ve Morgan Stanley dahil geniş kabul

Satoshi’nin 2010’daki kısa ve sert çıkışı, Bitcoin’in erken dönemindeki kuşkuları simgeleyen en bilinen ifadelerden biri olarak öne çıkmayı sürdürüyor. Yıllar sonra aynı söz, Bitcoin’in forum tartışmalarından küresel finans gündemine uzanan yolculuğunun sembollerinden biri olarak yeniden gündeme geldi.