ABD spot Bitcoin ETF’lerine günlük 189,3 milyon dolar giriş oldu

ABD’de spot Bitcoin ETF piyasasında yaz aylarındaki durgunluğun ardından yeniden hareketlenme görüldü. Haftanın öne çıkan ürünü Bitwise’ın Bitcoin ETF’i BITB oldu. Fon, bir günde 16,15 milyon dolar net sermaye girişi kaydetti. Bitwise yönetimi de bu kaynakla spot piyasadan 250 BTC satın aldı.

Bitwise’ın varlıkları büyüdü

Bu alımla birlikte BITB’nin toplam Bitcoin varlığı 36.868 BTC’ye yükseldi. Fonun net varlık değeri 2,38 milyar dolara ulaştı. Bitwise’ın toplam yönetilen varlıkları ise 15 milyar dolar eşiğini aştı. Bitwise, dijital varlık odaklı yatırım ürünleri sunan ABD merkezli bir varlık yönetim şirketi olarak biliniyor.

Bitwise Asset Management CEO’su Hunter Horsley, yatırımcıların daha fazla Bitcoin alımına yönelmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Hunter Horsley’nin kısa değerlendirmesi, kripto yatırım ürünlerinde pazarlama dili ile düzenleyici yükümlülüklerin nasıl iç içe geçtiğini de gösterdi. Horsley, paylaşımının hemen ardından BITB’nin resmi izahnamesine yönlendirme yaptı ve yatırımcılara riskleri baştan hatırlattı.

Düzenleyici çerçeve dikkat çekiyor

Bunun temel nedeni, ABD’deki spot kripto ETF’lerinin geleneksel yatırım fonlarında kullanılan 1940 tarihli Investment Company Act kapsamına girmemesi. Bu yapı nedeniyle söz konusu fonlar, klasik menkul kıymet ürünleriyle ilişkilendirilen kamu güvencelerinden yararlanmıyor. Dayanak varlık olan Bitcoin’in yüksek oynaklığı da risk çerçevesini genişletiyor.

Şirket yönetimi, yasal sınırların aşılmaması için resmi izahname bağlantısını paylaştı ve ürünün taşıdığı riskleri açık biçimde hatırlattı.

Yatırımcı tercihi büyük fonlara kayıyor

BITB’ye yönelen girişler, daha küçük rakip ürünlerde yaşanan kapanışların ardından geldi. Hashdex’in ETF’inin kapanması da bu değişimin dikkat çeken örnekleri arasında yer aldı. Yatırımcıların artık piyasadaki her ürüne aynı ölçüde yönelmediği, bunun yerine daha büyük ve düzenlenmiş fonlara ağırlık verdiği görülüyor.

Bu eğilim, ABD’deki tüm spot Bitcoin ETF’lerinde aynı gün görülen toplam 189,30 milyon dolarlık net girişle de örtüştü. Günün en yüksek girişini 142,10 milyon dolarla BlackRock’ın IBIT fonu aldı. Fidelity’nin FBTC fonuna 41,60 milyon dolar giriş oldu.

Fon Günlük net giriş BlackRock IBIT 142,10 milyon dolar Fidelity FBTC 41,60 milyon dolar Bitwise BITB 16,15 milyon dolar Grayscale GBTC 0 dolar Bitcoin Mini Trust 0 dolar

Bazı fonlarda akış sıfırlandı

Öte yandan Grayscale’in GBTC fonu ile Bitcoin Mini Trust aynı günü net sıfır akışla tamamladı. Veriler, sermayenin daha seçici hareket ettiğini ve ölçek avantajı bulunan fonların öne çıktığını ortaya koydu.