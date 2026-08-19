Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)

ABD spot Bitcoin ETF’lerine günlük 189,3 milyon dolar giriş oldu

Bilmeniz Gerekenler

  • 📌 ABD spot Bitcoin ETF'lerine bir günde 189,3 milyon dolar net giriş oldu.
  • 📈 Bitwise, BITB'ye gelen 16,15 milyon dolarla spot piyasadan 250 BTC aldı ve $BTC varlığını 36.868'e çıkardı.
  • 🏦 BlackRock'ın IBIT fonu 142,1 milyon dolar, Fidelity'nin FBTC fonu 41,6 milyon dolar giriş topladı.
  • ⚖️ Spot kripto ETF'leri, ABD'de 1940 tarihli yatırım fonu yasasının koruma çerçevesi dışında kalmayı sürdürüyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

ABD’de spot Bitcoin ETF piyasasında yaz aylarındaki durgunluğun ardından yeniden hareketlenme görüldü. Haftanın öne çıkan ürünü Bitwise’ın Bitcoin ETF’i BITB oldu. Fon, bir günde 16,15 milyon dolar net sermaye girişi kaydetti. Bitwise yönetimi de bu kaynakla spot piyasadan 250 BTC satın aldı.

İçindekiler
1 Bitwise’ın varlıkları büyüdü
2 Düzenleyici çerçeve dikkat çekiyor
3 Yatırımcı tercihi büyük fonlara kayıyor
4 Bazı fonlarda akış sıfırlandı

Bitwise’ın varlıkları büyüdü

Bu alımla birlikte BITB’nin toplam Bitcoin varlığı 36.868 BTC’ye yükseldi. Fonun net varlık değeri 2,38 milyar dolara ulaştı. Bitwise’ın toplam yönetilen varlıkları ise 15 milyar dolar eşiğini aştı. Bitwise, dijital varlık odaklı yatırım ürünleri sunan ABD merkezli bir varlık yönetim şirketi olarak biliniyor.

Bitwise Asset Management CEO’su Hunter Horsley, yatırımcıların daha fazla Bitcoin alımına yönelmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Hunter Horsley’nin kısa değerlendirmesi, kripto yatırım ürünlerinde pazarlama dili ile düzenleyici yükümlülüklerin nasıl iç içe geçtiğini de gösterdi. Horsley, paylaşımının hemen ardından BITB’nin resmi izahnamesine yönlendirme yaptı ve yatırımcılara riskleri baştan hatırlattı.

Düzenleyici çerçeve dikkat çekiyor

Bunun temel nedeni, ABD’deki spot kripto ETF’lerinin geleneksel yatırım fonlarında kullanılan 1940 tarihli Investment Company Act kapsamına girmemesi. Bu yapı nedeniyle söz konusu fonlar, klasik menkul kıymet ürünleriyle ilişkilendirilen kamu güvencelerinden yararlanmıyor. Dayanak varlık olan Bitcoin’in yüksek oynaklığı da risk çerçevesini genişletiyor.

Şirket yönetimi, yasal sınırların aşılmaması için resmi izahname bağlantısını paylaştı ve ürünün taşıdığı riskleri açık biçimde hatırlattı.

Yatırımcı tercihi büyük fonlara kayıyor

BITB’ye yönelen girişler, daha küçük rakip ürünlerde yaşanan kapanışların ardından geldi. Hashdex’in ETF’inin kapanması da bu değişimin dikkat çeken örnekleri arasında yer aldı. Yatırımcıların artık piyasadaki her ürüne aynı ölçüde yönelmediği, bunun yerine daha büyük ve düzenlenmiş fonlara ağırlık verdiği görülüyor.

Bu eğilim, ABD’deki tüm spot Bitcoin ETF’lerinde aynı gün görülen toplam 189,30 milyon dolarlık net girişle de örtüştü. Günün en yüksek girişini 142,10 milyon dolarla BlackRock’ın IBIT fonu aldı. Fidelity’nin FBTC fonuna 41,60 milyon dolar giriş oldu.

FonGünlük net giriş
BlackRock IBIT142,10 milyon dolar
Fidelity FBTC41,60 milyon dolar
Bitwise BITB16,15 milyon dolar
Grayscale GBTC0 dolar
Bitcoin Mini Trust0 dolar

Bazı fonlarda akış sıfırlandı

Öte yandan Grayscale’in GBTC fonu ile Bitcoin Mini Trust aynı günü net sıfır akışla tamamladı. Veriler, sermayenin daha seçici hareket ettiğini ve ölçek avantajı bulunan fonların öne çıktığını ortaya koydu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin için kritik sinyal: Spot talep aylar sonra geri döndü

Bitcoin ve Ethereum kritik eşiklerde, XRP 1 doların altına indi

Scaramucci, Bitcoin’deki sınırlı düşüşün güçlü talebe işaret ettiğini söyledi

Metaplanet, ABD’de Bitcoin hazine platformu için Super League’i alacak

Bitcoin 64 bin dolar eşiğinde tutunmaya çalışıyor

Satoshi’nin 1,096 milyon BTC’si için özel anahtar iddiası tartışma yarattı

Bitcoin’de fonlama oranı 20 ayın zirvesine çıktı

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı 2026’da Dijital Varlıklar için Finansal Altyapının Modernleşmesi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

2026’da Dijital Varlıklar için Finansal Altyapının Modernleşmesi
Kripto Para
Bitcoin için kritik sinyal: Spot talep aylar sonra geri döndü
BITCOIN (BTC)
Lost your password?