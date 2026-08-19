Bitcoin, azalan stabilcoin likiditesi nedeniyle hisselerden ayrışıyor

Bitcoin, S&P 500 endeksi yükselişini sürdürürken benzer bir ivme yakalayamadı. Kripto para piyasasındaki bu ayrışmada, yeni fon girişinin zayıf kalması öne çıkıyor. BTC fiyatı 64 bin dolar civarında seyrederken hisse senetleri rekor seviyelere yaklaşsa da kripto tarafında destekleyici likiditenin sınırlı olduğu görülüyor.

Stabilcoin arzındaki daralma öne çıkıyor

Piyasadaki temel baskı unsurlarından biri stabilcoin arzındaki gerileme oldu. Mayıs ortasından bu yana yaklaşık 14 milyar dolarlık stabilcoin likiditesinin piyasadan çekildiği belirtiliyor. Stabilcoinler, yatırımcıların borsalara yeni itibari para aktarmadan Bitcoin ve diğer dijital varlıklara yönelmesini sağlayan başlıca araçlar arasında yer alıyor.

Mini sözlük: Stabilcoin, değeri genellikle ABD doları gibi bir varlığa sabitlenmiş kripto para türüdür. Kripto piyasasında alım satım için sık kullanıldığı için arzındaki artış veya azalış, işlem likiditesi üzerinde doğrudan etkili olabilir.

Bu daralma, tek başına Bitcoin fiyatını aşağı çekmek zorunda değil. Buna karşın, güçlü ve kalıcı bir yükselişi destekleyebilecek kolay erişilebilir likidite miktarını azaltıyor. Bu nedenle Bitcoin ile S&P 500 arasındaki performans farkı daha görünür hale geliyor.

Hisseler yükselirken Bitcoin yatay kaldı

Hisse senedi piyasalarında yatırımcılar, gelecekte para politikasında gevşeme, daha düşük faiz oranları ve finansal koşullarda iyileşme beklentilerini fiyatlıyor. Kripto para piyasası da tarihsel olarak likiditeye duyarlı hareket etti. Ancak ekosistem içindeki sermaye azalırken yalnızca beklentilerin yeterli olmaması dikkat çekiyor.

Bitcoin fiyatı dengelenmiş görünse de kalıcı bir piyasa yükselişiyle ilişkilendirilen yeni likidite işaretleri henüz güç kazanmadı.

Temmuz ve ağustos aylarının büyük bölümünde Bitcoin 62 bin dolar ile 66 bin dolar aralığında dalgalandı. Varlık son durumda 64.360 dolar civarında işlem görüyor. Göreceli güç endeksinin 53 seviyesine yaklaşması kısa vadeli momentuma işaret etse de fiyat hala 66.300 dolar çevresindeki daha önemli hareketli ortalamanın ve 71.450 dolardaki uzun vadeli direncin altında bulunuyor.

Piyasadaki sert satışların durulmuş olması, ikna edici bir genişleme evresinin başladığı anlamına gelmiyor. Bu zayıflık özellikle hisse senetleriyle kıyaslandığında belirginleşiyor. S&P 500 hazirandan bu yana yükselirken Bitcoin, 60 bin doların altından toparlandıktan sonra büyük ölçüde yatay hareket etti.

Kalıcı yükseliş için hangi seviyeler izleniyor

Kısa vadede kaldıraçlı işlemler talebi geçici olarak artırabilir, mevcut sermaye farklı varlıklar arasında yer değiştirebilir ve kurumsal girişler alım baskısını güçlendirebilir. Yine de bu tür bir hareketin arkasında yeterli likidite bulunmaması, yükselişin kalıcılığı açısından risk oluşturuyor.

Bitcoin’de daha sürdürülebilir bir yükseliş için yatırımcılar, stabilcoin arzının yeniden artışa geçip geçmediğiyle birlikte 66 bin ila 67 bin dolar bölgesinin aşılıp aşılmadığını izliyor.

Bu eşik aşılana kadar kripto para fiyatlarında istikrar korunabilir, ancak piyasayı yeni bir yükseliş evresine taşıyacak taze fon akışına dair güçlü sinyaller sınırlı kalabilir.