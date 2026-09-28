Bitcoin ekime güçlü başladı, piyasada 2025 temkini sürüyor

Kripto para piyasasında uzun süredir “Uptober” olarak anılan ekim dönemi, tarihsel olarak Bitcoin için güçlü aylardan biri sayılıyor. Ancak 2025 verileri, bu mevsimsel eğilimin tek başına yön belirlemediğini gösterdi. Bitcoin, Ekim 2025’e yaklaşık 119.000 dolardan başladı ve ayın ilk bölümünde 126.000 doların üzerine çıkarak rekor kırdı.

2025’te güçlü başlangıç bozuldu

Yükselişte ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine gelen güçlü para girişi etkili oldu. Ayın ilk yarısında bu fonlara yaklaşık 4,7 milyar dolar giriş gerçekleşti. Ancak bu tablo kalıcı olmadı. ABD ile Çin arasında yeniden alevlenen ticaret gerilimi, küresel piyasalarda riskten kaçışı hızlandırdı ve o dönemde kripto para piyasasının gördüğü en büyük tasfiye dalgalarından biri yaşandı.

ABD’deki spot Bitcoin ETF’lerine ekimin ilk yarısında 4,7 milyar dolar giriş olurken, ABD Çin hattındaki yeni ticaret gerilimi piyasadaki görünümü kısa sürede tersine çevirdi.

Bitcoin, art arda yedi yıl pozitif ekim performansı sergiledikten sonra 2025’te 105.000 dolar civarına kadar çekildi ve ayı yaklaşık yüzde 4 kayıpla kapattı. Daha geniş altcoin göstergelerinde düşüş daha sert olurken, Ethereum da ekim ayında yaklaşık yüzde 6 ila 7 aralığında geriledi.

Tarihsel tablo Bitcoin lehine kalmayı sürdürüyor

Buna rağmen uzun vadeli veriler ekimin Bitcoin için güçlü bir ay olmayı sürdürdüğüne işaret ediyor. 2013 ile 2025 arasındaki 13 yılın 10’unda Bitcoin ekim ayını artıda tamamladı. Bu dönemde ortalama getiri yaklaşık yüzde 19 oldu.

2013 ile 2025 arasındaki 13 yılın 10’unda Bitcoin ekim ayını yükselişle kapattı ve ortalama getiri yaklaşık yüzde 19 seviyesinde gerçekleşti.

Bu geçmiş performans, piyasanın ekim ayına yönelik beklentilerini desteklese de, makroekonomik gelişmelerin fiyatlama üzerindeki etkisi belirleyici olmaya devam ediyor. 2025 deneyimi, mevsimsel eğilimlerin güçlü bir trendi destekleyebildiğini, ancak sert bir makro şoku telafi edemediğini ortaya koydu.

2026 ekimine girişte görünüm farklılaştı

2026 ekimi ise geçen yıla göre farklı bir zeminde başladı. Bitcoin, eylülde yaklaşık yüzde 9 değer kazandıktan sonra kısa süre önce 87.000 doların üzerini görerek son sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ağustostaki yaklaşık yüzde 25’lik yükselişin ardından ETF girişlerinin artması, kısa pozisyon kapanışları ve likiditedeki iyileşme bu geçişi hızlandırdı.

Piyasadaki güçlenme yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadı. Solana, XRP, NEAR, LINK ve Zcash eylülde kayda değer artışlar gördü. Ethereum da ağustos rallisinin ardından yukarı yönlü kırılım sergiledi.

İyimserlik arttı, kırılganlık riski de masada

Bu görünüm, ekim ayına girerken hem fırsat hem de risk oluşturuyor. Piyasa birkaç ay öncesine kıyasla daha güçlü bir ivmeyle ilerlese de, artan iyimserliğin önemli bölümü fiyatlara zaten yansımış durumda. ETF talebinin güçlü kalması ve makro koşulların bozulmaması halinde yükselişin sürmesi mümkün görünüyor.

Buna karşılık, kesintisiz ve çok hızlı bir ivmelenme yaşanması halinde kaldıraç kaynaklı düzeltme riski de büyüyebilir. Bu nedenle piyasada asıl izlenecek unsur, ekimin adından çok mevcut ivmenin ne kadar korunabileceği olacak.