Birleşik Arap Emirlikleri’nin Bitcoin Rezervi ve Endüstriyel Madencilikte Büyüyen Rolü

Arkham Intelligence’ın onchain analizine göre Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) bağlı kripto para madenciliği faaliyetleri, yaklaşık 6.782 BTC ile toplam değeri 453,6 milyon doları bulan bir rezerv oluşturarak dikkat çekiyor. Bu varlıklar BAE’deki kraliyet ailesine yakınlığıyla bilinen Royal Group ve bağlantılı madencilik operasyonlarının cüzdanlarında tutuluyor. Analiz şirketi, mevcut kar hesaplamasında yalnızca üretim maliyetleri ile piyasa fiyatı arasındaki farkı esas aldı; enerji ve operasyonel harcamalar hesaba katılmadı.

Madencilik Faaliyetlerinin Ölçeği ve Stratejisi

Arkham’ın verilerine göre, BAE’ye bağlı madencilik operasyonları son bir haftada ortalama günlük 4,2 BTC üretimiyle endüstriyel ölçekte faaliyet gösteriyor. Analizlere göre, bu madencilikten elde edilen Bitcoin’in büyük bölümü cüzdanlarda tutulmaya devam ediyor; son çıkış işleminin yaklaşık dört ay önce yapıldığı tespit edildi. BAE’nin Bitcoin biriktirme yaklaşımı, büyük miktarda Bitcoin rezervine sahip diğer ülkelerden ayrışıyor. ABD ve İngiltere gibi ülkeler ağırlıklı olarak kolluk kuvvetleri operasyonlarından elde edilen Bitcoin’i rezervlerinde tutarken, BAE’nin rezerv birikimi esas olarak iç madencilik faaliyetlerinden kaynaklanıyor.

Büyüyen Kripto Altyapı ve Ortaklıklar

BAE’nin bu alandaki stratejik hamleleri 2022 yılına uzanıyor. O yıl, Abu Dhabi merkezli ve kraliyet ailesiyle ilişkilendirilen Citadel Mining, Al Reem Adası’nda büyük ölçekli bir madencilik tesisi kurdu. Broader bölgesel girişimler ise devlet bağlantılı sermayenin dijital varlık altyapısına yönlendirilmesiyle desteklendi. 2023’te, Marathon Digital Holdings ve Abu Dhabi merkezli Zero Two şirketleri, ülkede toplam 250 megavat güce sahip dalgıç soğutmalı Bitcoin madencilik tesislerinin kurulmasını hedefleyen bir ortak girişim başlattı. Bu projenin, bölgede bugüne kadarki en büyük endüstriyel madencilik girişimlerinden biri olduğu belirtildi.

Güncel Rezerv Tahminleri ve Karşılaştırmalar

Arkham Intelligence, mevcut analizinde daha önceki tahminlerinde revizyona gitti. Ağustos 2025’te BAE’nin ülke genelinde yaklaşık 9.300 BTC ürettiği ve bunun 6.300’ünü tuttuğu, o dönemde yaklaşık 700 milyon dolarlık Bitcoin rezervine sahip olduğu öngörülmüştü. Son güncellemeyle birlikte BAE’nin elindeki Bitcoin miktarı toplam arzın %0,03’üne denk geliyor. Bu gelişme, ülkeyi zincir üstü onaylanmış varlıklar açısından önde gelen devletlerden biri konumuna getiriyor.

ABD ise hâlâ en büyük egemen Bitcoin sahibi olmaya devam ediyor. Ülkede Bitfinex hackerı ile Silah Yolu (Silk Road) gibi olaylardan ele geçen Bitcoin’lerle beraber yaklaşık 328.000 BTC bulunuyor; bu tutar piyasa değeriyle 22 milyar dolara ulaşıyor.

Abu Dabi’nin ETF Yatırımları ve Kurumsal Portföy Genişlemesi

Abu Dabi merkezli devlet varlık fonları, kripto alanındaki yatırımlarını yalnızca doğrudan Bitcoin ile sınırlı bırakmıyor. Son açıklamalara göre, BlackRock’un iShares Bitcoin Trust (IBIT) isimli ETF fonundan 31 Aralık itibarıyla 12,7 milyon adet hisseye sahipler ve bu pozisyon yaklaşık 630,6 milyon dolar değerinde. Eylül sonunda bildirilen 8,7 milyon hisseye göre bu rakam %46 oranında bir artışı yansıtıyor. Yatırımlar, ülkenin ekonomik çeşitlendirme hedeflerini destekleyen ve 330 milyar doları aşkın varlığı yöneten Mubadala fonu tarafından gerçekleştiriliyor. Mubadala, teknoloji, sağlık, altyapı ve kamu piyasalarında aktif bir profil çiziyor.

Abu Dabi Yatırım Konseyi’ne bağlı Al Warda Investments da dördüncü çeyrekte IBIT hissesini 8,22 milyona yükseltti. Bu fon daha önce ağırlıklı olarak özel yatırımlara odaklanırken, kamusal Bitcoin ETF yatırımlarında artan bir eğilim sergilemeye başladı. Konsolide olarak, bölgedeki bu iki yatırım aracının, yıl sonu itibarıyla 1,1 milyar doların üzerinde değere sahip IBIT hissesini portföylerinde tuttukları bildirildi.

Bitcoin, haberin yazıldığı sırada 66.000 dolar seviyesinin hemen altında işlem görüyor.