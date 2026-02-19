Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

2022 Kripto Para Çöküşünü Bilen Analist 3 Altcoin İçin Alım Sinyali Verdi

Özet

  • Capo: Burada yerel bir dip oluşmalı ve yukarıda biriken tüm likiditeyle birlikte güçlü bir short squeeze olasılığı yüksek.
  • Capo bu süreçte XMR, XLM ve BCH için daha fazla yükseliş bekliyor.
  • Bitcoin 66.500 $
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Yarın büyük gün ve bugün de yatırımcılar risklerini azaltıyor. BTC 65.870 dolara kadar geriledi. Yüksek Mahkeme tarife kararı ve PCE raporunun yarın volatiliteyi artırdığını göreceğiz. Kuantum risklerinden İran’a yakında başlamasından endişe edilen ABD saldırısına kadar risk iştahını baltalayan çok fazla gelişme var. Ancak Capo umutlu.

İçindekiler
1 Düşüşü Bilen Kripto Analisti
2 Bitcoin Dibi Kaç Dolar?

Düşüşü Bilen Kripto Analisti

Capo 2022 yılındaki düşüşleri doğru bildi ancak 2023 yılında başlayan yükselişe ikna olmadı. Hatta bu son düşüşü de beklemiyordu. Yani 2022 yılında tahminlerinin doğru çıkması sonsuza kadar onun haklı çıkmaya devam etmesi anlamına gelmiyor. Peki Capo bugün ne düşünüyor? Ona göre yakında yükseliş başlayacak ve 3 altcoin bu süreçte daha iyi performans gösterecek.

“Mevcut piyasa koşullarının herkes için iyi olmadığını anlıyorum, ancak biz en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Analizime göre ve daha önce de söylediğim gibi, ben iyimserim. Burada yerel bir dip oluşmalı ve yukarıda biriken tüm likiditeyle birlikte güçlü bir short squeeze olasılığı yüksek.

En iyi görünen üç majör kripto para birimi XMR, XLM ve BCH’dir ve hepsi sağlam HTF yapıları sergilemektedir. Bu tahmin gerçekleşirse, bu kripto para birimleri diğerlerinden daha iyi performans göstermelidir.” – Capo

Bir kullanıcı yukarıdaki grafiği paylaşarak yükseliş olsa bile bunun sadece yerel dip olacağını, ayı piyasalarının asıl dibinin daha düşük seviyelerde 3 veya 4’üncü çeyrekte belirleneceğini yazdı. Capo ise ona verdiği cevapta bu ayı piyasasının diğerlerinden uzun ve alışılmışın dışında olacağını söyledi. Bu tıpkı geçen yıl konuşulan “alışılmışın dışında uzun sürecek boğa hikayesi” gibi.

“Dürüst olmak gerekirse, bu ayı piyasasının diğerlerinden daha uzun süreceğini ve farklı olacağını düşünüyorum. Farklı olmasının nedeni, bazı altcoinlerin döngüsel dip seviyelere ulaşırken, BTC’nin muhtemelen döngüsel zirveye ulaşmış olmasıdır.” – Capo

Bitcoin Dibi Kaç Dolar?

Bitcoin yükselişe başladığında bunun ne kadar devam edeceğini tahmin edebilirsiniz. Bugün gördüğünüzün tam tersi şeyler olur. Kral kripto para birimi bugünlerde düşüş ve ardından konsolidasyon ve tekrar düşüş şeklinde ilerliyor. Destek seviyeleri ihlal ediliyor, ardından destekler kaybediliyor ve dirence dönüşüyor. Bu dirençler tekrar test ediliyor, başarısız oldukça fiyat daha düşük destek seviyelerine geriliyor ve tekrar aynı şeyler.

69 bin doları destek olarak koruması gereken Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 66.500 dolarda. Destek seviyesi 63 bin ve 60 bin dolar. Eğer 69-72 bin dolar aralığı geri alınmazsa volatilite devam edeceğinden daha derin diplerin test edilmesi beklenir. Bu da 63 bin dolar altı kapanışların 50 bin dolara kadar alt fitillere kapı aralayabileceğini söylüyor. Çoğu analist dip için 50 bin dolar civarına işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Fatih Uçar
