Sıcak Gelişme: Fed Üyesi Miran’dan Önemli Faiz Açıklamaları 14 Ocak

BTC fiyatı ABD piyasa açılışının ardından 97 bin doları aştı ve Kasım ayından bu yana görmediği seviyelere ulaştı. Yüksek Mahkeme tarife kararının bugün gelmesi bekleniyordu ancak bu da haftaya ertelendi. Haftaya da kararın açıklanacağı kesin değil ancak Beyaz Saray Ocak ayında açıklama beklediklerini duyurduğundan tahminler mümkün olan en kısa sürede kararın geleceği yönünde. Peki Fed açıklamaları ne yönde?

Fed Açıklamaları

Fed üyesi Miran geride bıraktığımız dakikalarda önemli açıklamalarda bulundu. Trump’ın Fed’deki temsilcisi konumunda olan Miran faizlerin inmesi gerektiğini savunuyor ve açıklamalarında her seferinde “neden indirimlerin gerekli olduğundan” bahsediyor. Geçtiğimiz hafta gelen güçlü istihdam rakamlarının ardından Fed’in Ocak faiz kararında indirimi pas geçeceği kesinleşti.

Miran’ın açıklamalarının öne çıkan başlıklarıysa şöyle;

“Deregülasyon fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmalı, bu da bizim için bir başka neden. Merkez bankasının faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor. Deregülasyon, pozitif arz ve verimlilik şokuna yol açarak ekonomiye daha fazla kapasite kazandırıyor ve fiyat baskılarını hafifletiyor. Merkez bankaları deregülasyonun etkisini telafi etmezse, politika çok sıkı hale gelir ve büyüme gereksiz yere frenlenir. 2030 yılına kadar düzenlemelerin yaklaşık %30’u kaldırılabilir ve bu da enflasyonu yılda yaklaşık yarım puan düşürebilir. Geçen yılki deregülasyon önemli ölçüdeydi ve devam etmesi bekleniyor.”

Trump tarifelerin, deregülasyonun ve göçmen politikasının enflasyonu düşüreceğini söylüyordu. Daha önce sayfalarca maddeler halinde Trump’ın ekonomi politikasının neyi amaçladığını nasıl çalışacağını aktarmıştık. ÜFE bugün aleyhte gelse de önümüzdeki dönemde enflasyonun %3’ün altında kalması Fed’i rahatlatarak faizleri daha nötr seviyeye çekmesine yardımcı olabilir.

Ancak kısa vadede en azından ilk çeyrek için Miran’ın tezi Fed üyelerinin çoğunluğunu indirimlere ikna edemeyeceğinden faiz indirim hızı yavaş kalmaya devam edecek.