Son Dakika: Yüksek Mahkeme Tarife Kararı Açıklandı Mı?

Bitcoin (BTC) son 24 saatte 96 bin dolara yeni denemeler yaptı ve altcoinler yüzde 5’i aşan kazançlar gördü. Herkes Yüksek Mahkeme tarafından tarife kararının 18:00’da açıklanmasını bekliyordu. Piyasalar aylardır gümrük tarifeleriyle ilgili kararı bekliyordu. Peki karar ne yönde oldu? Kripto paralarda şimdi ne olacak?

Yüksek Mahkeme Tarife Kararı

9 Ocak günü tarife kararının açıklanması bekleniyordu ancak 14 Ocak tarihi 18:00’a ertelendi. Fakat bugün de mahkeme başka davalarla ilgili kararlar yayınlarken, tarife davasın pas geçti. Eğer sürpriz olursa 03:00’a kadar karar gelebilir. Normal şartlarda 18:00’da karar özetini görmediğimizde ilerleyen saatlerde de duyuru gelmiyor. Şimdi önümüzdeki hafta kararın açıklanmasını bekleyeceğiz.

Mahkeme, Başkan Trump’ın 1977 tarihli Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası’nı (IEEPA) kullanarak Kongre onayı olmadan tek taraflı gümrük vergisi koyup koyamayacağına karar verecekti. Beklenti aleyhte karar çıkması yönünde ve bu durumda ABD en az 150 milyar dolarlık vergi iadesi yapmak zorunda kalacak. Tarife korkusuyla yapılan yatırımların iptaliyle doğacak mali tablo da eklendiğinde ABD’nin kaybı trilyon dolarlara ulaşıyor.

BTC 2 ayın en yüksek seviyesinde ve 98.627 dolara ulaştı.