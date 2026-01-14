EkonomiKripto Para

Son Dakika: Yüksek Mahkeme Tarife Kararı Açıklandı Mı?

Özet

  • Yüksek Mahkeme tarife kararı ertelendi.
  • Karar haftaya açıklanabilir ve BTC 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
  • Düşük bir ihtimal olsa da 03:00'a kadar Yüksek Mahkemeden duyuru gelebilir. Şimdilik yatırımcılar rahat nefes aldı. Karar maksimum Haziran ayına kadar uzayabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin (BTC) son 24 saatte 96 bin dolara yeni denemeler yaptı ve altcoinler yüzde 5’i aşan kazançlar gördü. Herkes Yüksek Mahkeme tarafından tarife kararının 18:00’da açıklanmasını bekliyordu. Piyasalar aylardır gümrük tarifeleriyle ilgili kararı bekliyordu. Peki karar ne yönde oldu? Kripto paralarda şimdi ne olacak?

Yüksek Mahkeme Tarife Kararı

9 Ocak günü tarife kararının açıklanması bekleniyordu ancak 14 Ocak tarihi 18:00’a ertelendi. Fakat bugün de mahkeme başka davalarla ilgili kararlar yayınlarken, tarife davasın pas geçti. Eğer sürpriz olursa 03:00’a kadar karar gelebilir. Normal şartlarda 18:00’da karar özetini görmediğimizde ilerleyen saatlerde de duyuru gelmiyor. Şimdi önümüzdeki hafta kararın açıklanmasını bekleyeceğiz.

Mahkeme, Başkan Trump’ın 1977 tarihli Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası’nı (IEEPA) kullanarak Kongre onayı olmadan tek taraflı gümrük vergisi koyup koyamayacağına karar verecekti. Beklenti aleyhte karar çıkması yönünde ve bu durumda ABD en az 150 milyar dolarlık vergi iadesi yapmak zorunda kalacak. Tarife korkusuyla yapılan yatırımların iptaliyle doğacak mali tablo da eklendiğinde ABD’nin kaybı trilyon dolarlara ulaşıyor.

BTC 2 ayın en yüksek seviyesinde ve 98.627 dolara ulaştı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
