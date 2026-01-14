Önemli Gelişme: Almanya’nın En Büyük İkinci Bankası Kripto Para Alıp Satacak

Yüksek Mahkeme kararı, yaklaşan PPI ve İran ile artan gerilim derken kripto paralarda gündem son derece yoğun. Bitcoin fiyatı uzun bir aranın ardından 96 bin doları aştı. Şimdiyse ABD’nin en büyük ikinci bankası bireysel müşterilere kripto para hizmeti sunmak için MiCA lisansı aldı.

Kripto Paralar Son Dakika

Almanya’nın en büyük ikinci bankası olan DZ Bank bireysel müşterilere kripto para hizmeti sunmak için AB’nin kripto hizmet lisansı olan MiCA’ya başvurdu ve lisans aldı. Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) çerçevesi Avrupa ekonomik bölgesinde kripto hizmeti verecek şirketlere lisansı zorunlu kılıyor. Bu onay sayesinde banka kripto para trade platformu olan meinKrypto’yu müşterilerine açacak.

DekaBank geçtiğimiz yılın sonunda kripto trade ve saklama hizmetlerini başlatmıştı. ABD ve AB’nin köklü finans kurumlarının kripto paralara artan ilgisi bu alanda büyüyen ilginin sonucu. BlackRock geçtiğimiz yıl en kazançlı ETF ürününün BTC ETF’i olan IBIT olduğunu açıklamıştı. Yüz milyonlarca dolarlık kazanç elde eden varlık yöneticisi diğer finans kuruluşlarının iştahını artırdı ve onlar da şimdi bu alanda varlık göstermek için yarışıyor.

Yüksek Mahkeme Tarife Kararı

Bugünün en büyük olayı DZ Bank lisansı değil. Saat 18:00’da gümrük tarifeleriyle ilgili Yüksek Mahkeme kararının açıklanması bekleniyor. Trump hafta boyunca tarifelerin iptal edilmesinin ekonomi için yıkım olacağından bahsetti ve yine de alternatif planları olduğunu söyledi. Trump’ın yetkisi sınırlı süreyle %15’e kadar vergi uygulamak ve %100’ü aşan restleşme vergilerini hatırlarsak bu oran Çin gibi rakipleri pek korkutacak bir rakam değil.

Kripto para yatırımcıları tarife kararıyla birlikte oluşacak belirsizlik ve kaosun endişesiyle uzun süredir temkinliydi. Fakat son 12 saattir temkinliliğin yerine yükseliş aldı ve bunun bir tuzak olup olmadığını kestirmek güç. BTC fiyatı aylarca tarifeler nedeniyle düşüş yaşarken şimdi tam da tarife kararının çıkacağı gün birkaç aydır görmediği seviyelere yükseldi.

Önümüzdeki saatlerde volatilite artışı olası ve yatırımcıların tekrar her iki yöne devasa tasfiyeler görmesi mümkün.