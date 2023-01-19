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Yeni Yıl Rallisinin Favorisi: Yatırımcılar Sessizce Bu Altcoin’den Biriktiriyor!

Veri platformu Nansen'in on-chain verilere ilişkin analizi, risk alan trader'ların ve yatırımcıların yeni yıl rallisinde özellikle bir altcoin'e odaklandıklarını gösteriyor.
13:20
19 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası acımasız bir ayı piyasasıyla karşı karşıya olmaya devam ederken veri platformu Nansen’in on-chain (zincir üstü) verilere ilişkin analizi, risk alan trader’ların ve yatırımcıların yeni yıl rallisine nasıl dahil olduklarını ortaya koyuyor. Veriler, kripto para yatırımcılarının ve trader’larının özellikle bir altcoin’e ağırlık verdiklerini gösteriyor.

Yeni Fonlanan Kripto Para Cüzdanlarının Favorisi

Geçtiğimiz yedi gün boyunca, Shiba Inu (SHIB) yeni fonlanan kripto para cüzdanları arasında favori varlık oldu. Nansen’e göre SHIB, 12 binden fazla yeni cüzdana gönderildi ve bu onu bakiyelerinde görünen ve en çok alımı satımı yapılan stablecoin olmayan varlık haline getirdi. Söz konusu kripto para cüzdanlarına bu süre zarfında 56 milyon dolar değerinde SHIB girişi gördü.

Bu kripto para cüzdanlarının ilk kez SHIB satın alanlar olarak kontrol edilmesi gerekmiyor; aksine, birçoğu kripto para ticareti yapan deneyimli kişilere ait geçiş cüzdanları olabilir. Ne olursa olsun, SHIB bu yeni kripto para cüzdanlarında diğer kripto paralara kıyasla çok daha fazla yer bulmuş durumda.

Dogecoin‘in (DOGE) hemen ardından en büyük ikinci köpek temalı kripto para olan SHIB, yatırımcıların bu hafta duyurulan Shiba Inu temalı Layer 2 haberini sindirmesiyle son 24 saat içinde yüzde 6’dan fazla yükseldi. Bunun ötesinde, geçtiğimiz hafta kripto para piyasasının soluklandığı ve hızla yükseldiği görüldü. En büyük kripto para Bitcoin, 8 Ocak gibi oldukça kısa bir süre önce 17 bin doların altında işlem görürken 21 bin doların üzerine çıktı.

Tüm bunlarla birlikte SHIB işlemlerinin çoğu, token’ın yerel merkeziyetsiz kripto para borsası olan Uniswap ve ShibaSwap üzerindeki wETH-SHIB likidite havuzlarında gerçekleştiriliyor. Wrapped Ether (WETH), mevcut likiditenin yüzde 65’ini oluşturarak SHIB için en iyi işlem çifti olmaya devam ediyor. Likiditenin yaklaşık dörtte biri Shiba Inu projesinin yönetişim token’ı olan BONE’dan geliyor.

SHIB Konusunda Açık Ara Lider Binance!

Haftadan haftaya, SHIB’nin dolaşımdaki arzının yüzde 22’sinin kripto para borsalarına park ettiği ve en yüksek SHIB yığının dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance‘da tutuluyor. Binance’ın ardından ikici sırada Crypto.com yer alıyor.

Öte yandan Binance’in toplam SHIB mevduatı yedi gün içinde 1.6 trilyon token’a düşerken, OKX gibi daha küçük kripto para borsalarının mevduatlarının arttığı görülüyor.

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