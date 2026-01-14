Shiba Inu’da Heyecanlandıran Hareketlilik: Yakım Oranı Fırladı, Gözler Fiyatta

Shiba Inu ekosisteminde coin yakım verilerinde yaşanan ani sıçrama ve fiyat cephesindeki teknik sinyaller piyasanın dikkatini yeniden SHIB’e çevirdi. Blockchain içi verileri izleyen Shibburn tarafından paylaşılan son rakamlar günlük coin yakım oranının üç haneli arttığını ortaya koyarken, ekipten gelen fiyat beklentileri yatırımcı ilgisini güçlendirdi. Sosyal medyada yapılan değerlendirmeler teknik formasyonların yukarı yönlü bir kırılıma işaret edebileceği yönünde yorumlanıyor. Tüm bu gelişmeler sınırlı yakım miktarına rağmen SHIB coin’in fiyatında olası bir hareketlenmenin zemininin oluştuğunu gösterdi.

SHIB Coin Yakım Oranında Sert Artış

Son 24 saatlik Blockchain içi veriler Shiba Inu topluluğunun coin yakım faaliyetlerinde dikkat çekici bir hızlanma yaşandığını gösterdi. Shibburn verilerine göre günlük SHIB yakım oranı yüzde 249,37 artarak önceki günlere kıyasla sert şekilde yükseldi. Yakım işlemleri Shiba Inu ekosistemindeki arzı azaltmayı hedefleyen topluluk odaklı mekanizmalar kapsamında gerçekleşti ve veriler global ölçekte erişime açık biçimde paylaşıldı.

Yakım oranındaki sert yükselişe rağmen yok edilen coin miktarının görece sınırlı kaldığı görüldü. Son 24 saat içinde toplam 432.211 adet SHIB dolaşımdan çıkarılırken, bu rakam yarım milyon seviyesinin altında kaldı. Önceki anlamlı yakım işlemi ise üç gün önce kaydedildi ve o dönemde yaklaşık 2.94 milyon adet SHIB yakılarak dolaşımdan çıkarıldı. Rakamlar yüzdesel artışın yüksek olmasına karşın mutlak miktarın henüz piyasa dengelerini tek başına değiştirecek ölçekte olmadığını ortaya koyuyor.

Fiyat Cephesinde Teknik Kırılım Beklentisi

Coin yakım verilerindeki hareketliliğe paralel olarak fiyat tarafında da iyimser sinyaller gündeme geldi. Anonim kripto para analisti SHIB KNIGHT, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı analizinde SHIB’in düşen kama formasyonunu yukarı yönlü kırdığını ve yükseliş trendinin başlayabileceğini savundu. Analizde söz konusu teknik yapının hedefinin 0,00001200 dolar seviyesi olabileceğini ifade etti.

Bu değerlendirmeye Shiba Inu ekibinin pazarlama tarafındaki önde gelen ismi Lucie de destek verdi. Lucie, paylaşımın altına yaptığı yorumda öngörülen fiyat hedefini beğendiğini ve olumlu bulduğunu belirtti. Piyasa verilerine göre SHIB, hafta içinde 0,00000912 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra geri çekilerek 0,00000871 dolar civarında işlem görmeye başladı. Teknik analizler fiyatın kısa vadede yön arayışını sürdürdüğünü ancak artan beklentilerin volatiliteyi canlı tuttuğunu ortaya koyuyor.