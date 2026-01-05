Memecoinler Diriliyor 2026’da İzlenecek 4 Altcoin

Bitcoin (BTC) fiyatı makro cephede önemli verilerin geleceği yılın ilk tam haftasına yükselişle başladı. 93 bin dolar üstünde devam eden kapanışlar kripto paraların tümü için daha fazla yükseliş vadediyor. Eğer bugün ETF girişleri de güçlü kalırsa son 3 aydır yaşanan çöküşün tersine döndüğünü görebiliriz. Memecoinlerin tekrar diriliyor olması da altcoin sezonu için umut vadediyor.

Memecoinler Diriliyor

Birçok altcoin güne yeni zirvelerde devam ediyor. BTC fiyatının 93 bin doları geri alması yeni haftaya hızlı bir başlangıç oldu ve aşırı satış koşullarının tersine dönebileceğini gösteriyor. 2024 yılının Kasım ayında sonra eren memecoin hype altcoin piyasalarındaki memecoin hakimiyetinin 2025 Aralık ayına kadar düşmesine sebep oldu. Dip geçen ay görüldü ve buradan yükseliş başladı.

Benzer hareketi en son yaşadığımızda memecoin sezonu başlamıştı. Darkfost tarafından dikkat çekilen oran altcoinlerin toplam piyasa değeriyle memecoin piyasa değerinin karşılaştırılmasına dayanıyor.

Kasım 2024’te bu oran 0,11’e ulaştı, yani memecoinler toplam altcoin piyasa değerinin %11’ini oluşturuyordu. Sürekli düşüşler Aralık ayında bu oran 0,032 seviyesine gerilemişti. Birkaç gündür memecoinlerin ciddi yükselişler yaşaması oranın tekrar toparlanmasına neden oldu ve daha fazlasını görebiliriz.

Memecoin sezonu için iyi bir sinyal olsa da geri dönüşün başlangıcı olabilecek bu sinyal boğalar için tuzak da olabilir. Memecoinler çok daha spekülatif varlıklardır ve risk kazanç oranı yüksek olduğu için yatırımcıların ekstra dikkatli olması gerekiyor.

PEPE, BONK, DOGE ve SHIB

İlk bölümde bahsettiğimiz orandaki düzelmeye en fazla katkı sağlayanlardan biri PEPE Coin. Fiyat %80’den fazla arttı ancak hafta sonu dikkat çektiğimiz 0.00000715 dolar direncinde kısa vadeli kar satışları başladı. Eğer kar satışları 0.00000643 dolar altında kapanışlara kapı aralarsa likidite buradan çıkıp diğer memecoinlere akabilir. Fakat ETH fiyatındaki yükseliş potansiyeli PEPE Coin geri çekilmesinin alım fırsatına dönüşebileceğini gösteriyor. Eğer olumlu senaryoyu yaşayacaksak destek seviyesinde 0.00000939 ve 0.00001421 dolar aralığına dönüş bekleyebiliriz.

Solana ekosisteminin en büyük memecoini olan BONK 4 günde %60 arttı fakat henüz Solana (SOL) yükselişi başlamadığı için burada da potansiyel devam ediyor. Solana 200 doların üzerine dönmek istediğinde (eğer BTC güçlü kalırsa beklenen senaryo bu) BONK fiyatı da 0.00001919 dolarlık yükseliş tabanını geri almak isteyebilir.

Dogecoin (DOGE) piyasa değerine göre memecoinlerin kralı ve o da son 4 günde %30 gibi etkileyici bir artış yaşadı. Bitmek tükenmek bilmeyen satışların sonuna gelen DOGE 0,11 dolarda çok aylık dibini yaptıktan sonra 0.185 doları hedefliyor.

Genel piyasa durumuna bağlı olarak birkaç hafta içinde 0.254 dolar aşılabilir ve bu seviyenin ötesi ATH rotasına geri dönme olacak.

Eski heyecanını kaybetmiş olsa da SHIB 2021’in yıldız memecoiniydi üstelik büyük bir topluluğa sahip. 5 günde yüzde 36 artış yaşayan SHIB kar satışlarıyla mücadele etse de 0.00000805 dolar desteği üzerinde kapanışlar BTC’nin de desteğiyle 0.0000119 dolar hedefine odaklanılmasını sağlayabilir.