Son Dakika: 2026’nın İlk Fed Açıklamaları

  • Kashkari: Enflasyon hala çok yüksek. İş piyasası açıkça soğuyor, buna şüphe yok. Enflasyon riski kalıcı bir risk.
  • Kashkari: İşsizlik oranının artma riski olduğunu düşünüyorum. Benim beklentim, düşük istihdam ama düşük işten çıkarma.
  • Bu hafta gelecek istihdam rakamlarının beklenti altı olması halinde kripto yükselişi (son açıklamaların üstüne) yükselebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bitcoin (BTC) fiyatındaki yükselişin devam edip etmeyeceğine dair şüpheler halen güçlüyken Fed’den yeni açıklamalar geliyor. Tatilin sona ermesinin ardından makroekonomik cephedeki gelişmeler yeniden gündemi meşgul etmeye başladı. Fed üyesi Kashkari yazı hazırlandığı sırada enflasyon ve istihdama dair (yani faiz indirim hızına dair dengeler) açıklamalarda bulunuyor.

Fed Açıklamaları

Bu hafta istihdam önümüzdeki hafta ise enflasyon raporları gelecek. Hükümet kapanması sebebiyle geçtiğimiz ay gelen raporları çok ciddiye almayan ABD yetkilileri nedeniyle enflasyondaki hızlı düşüş istenen sonucu doğurmadı. 14 günlük süreç bu yüzden son derece önemli çünkü gerçek raporları göreceğiz.

Fed üyesi Kashkari’nin açıklamalarının öne çıkan başlıkları şöyle;

İşsizlik oranı %4,6 ile oldukça iyi durumda. Enflasyon hala çok yüksek. İş piyasası açıkça soğuyor, buna şüphe yok.

Aklımdaki en büyük soru, Fed’in politikası ne kadar sıkı? Tahminimce şu anda nötr bir noktaya yaklaştık. Enflasyon riski kalıcı bir risk. İşsizlik oranının artma riski olduğunu düşünüyorum

Ekonominin dirençli kalmasını bekliyorum. Ücret artışı yavaş yavaş düşüş eğiliminde. Konut hizmetleri enflasyonunun düşeceğine dair büyük bir güven var. Benim beklentim, düşük istihdam ama düşük işten çıkarma. Powell’ın başkanlık süresi bittikten sonra görevde kalıp kalmayacağını bilmiyorum. İşsizliğin yatay seyredeceğini ve enflasyonun yavaşça düşeceğini tahmin ediyorum. Fed başkanlarının işten çıkarılma riskinden endişe duymuyorum.”

Bu hafta gelecek istihdam rakamları da beklenti altında kalırsa Fed’in daha fazla faiz indirimi için sıkıştığını görebiliriz.

