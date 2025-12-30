Dr Andre Dragosch ve Henrik Zeberg’in Kripto Para Analizi

ABD piyasaları yeniden satıcılı açıldı ve Bitcoin 88 bin doları korumaya çabalarken grafiklerdeki zayıflık sürüyor. Herkes makro cephede yaşanan gelişmelerin Bitcoin’i olumsuz etkilediğini söylese de farklı düşünenler de var. Bugün tanınmış isimlerin kripto paralara güncel bakış açılarını ele alacağız.

Bitcoin Düşüşünün Asıl Sebebi

Kim ne derse desin makroekonomik gelişmelerin grafikler üzerindeki anlık etkilerini hep beraber yaşayıp gördük. Yıl boyunca ne gümrük tarifesi tartışmaları bitti ne de savaşlar. Her seferinde Bitcoin fiyatı bir aşağı bir yukarı hareket etti. Andre bu konuda iddialı ve en azından son zamanlarda yaşanan düşüşlerin makroekonomik faktörlerden kaynaklanmadığını düşünüyor.

“Hayır, Bitcoin’in performansı son zamanlarda makroekonomik faktörlerden etkilenmedi. Performansın (düşüş yönlü) büyük bir kısmı, BTC’ye özgü faktörlerden kaynaklanmıştır – yani LTH satışları. Bu, Mag7 (en büyük 7 teknoloji hissesi) ve Altın gibi çok olumlu bir makroekonomik tablo sergileyen diğer önemli varlıklarla arasındaki büyük farkı açıklıyor.”

Evet ABD teknoloji hisseleri kayıp yaşarken kripto paralar düşüyordu ancak toparlanmaya rağmen kripto paralarda işler değişmedi. Altın fiyatındaki yükseliş de normal şartlarda Bitcoin için destekleyicidir ve parasal genişlemeden besleniyor. Bitcoin’in izlediği iki büyük varlığın yükseliş yaşadığı ortamda kriptonun içinde bulunduğu durum hacimlerin zayıfladığı ortamda güçlenen satışlarla ilgili olabilir. En azından Ekim ayından bugüne yaşadıklarımız.

Bitcoin “Ne Değildir?”

Enflasyona karşı koruma aracı değildir. Fed’in hızla faizleri artırdığı ortamda BTC’nin tarihi sınavla karşı karşıya kaldığından bahsetmiştik. Ancak BTC başarısız oldu ve tanınmış makroekonomi uzmanı Henrik Zeberg tam da bu konuya dikkat çekerek BTC’nin aslında “güçlü ekonomiye, güçlü borsaya bağlı riskli varlıklarda kaldıraçlı bir oyun” olduğunu söyledi.

BlackRock CEO’su da Bitcoin’in “korkuyu fiyatlayan en iyi varlık” olduğunu söylemişti. Korkuyu bu kadar iyi fiyatlayan bir varlık hedge için short pozisyon almayı hakkeden yegane şeydir. Buna göre BTC’nin ve daha genel çerçevede kripto paraların yükselmesi için likiditenin artması, Trump’ın saçmalamayı kesmesi ve borsanın güçlü kalmaya devam etmesi gerekiyor.

Trump daha dün İran’ı yeniden tehdit etti ve daha görev süresinin bitmesine 3 yıl var.

“Gördüğümüz şey, enflasyon %5’in üzerine çıkıp bir süre yüksek seviyede kalırken, BTC’nin yaklaşık %77 düştüğüydü. “Tek şans – tek fırsat” – ve BTC bu testi feci bir şekilde geçemedi! Gerçek şu ki… BTC, güçlü ekonomiye, güçlü borsaya VE bol likiditeye bağlı olan riskli varlıklarda kaldıraçlı bir oyundur. Diğer bir deyişle, hisse senedi piyasasından daha sert çakılan ve enflasyon veya değer kaybına karşı HEDGE olmayan bir RİSK VARLIĞI. Yine de, birçok insanın bunu anlamadan önce BTC ile portföylerinin çakılmasını görmek zorunda kalacağından korkuyorum.”