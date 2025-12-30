ALTCOIN

BTC 89.000 Dolar ve Altcoin Almanın Zamanı Değil (Sebebiyle)

Özet

  • BTC tekrar 90 bin dolara yaklaşıyor ancak bunun da hezimetle sonuçlanma ihtimali yüksek.
  • Fed tutanakları birkaç saat sonra açıklanacak fakat faiz indirim hızına dair lehte ipucu beklenmiyor. Eğer bu sefer farklı olursa uzun süredir görmediğimiz bir ayı tuzağı olabilir.
  • DaanCrypto dibi bulmaya çalışmak yerine momentuma ayak uydurup yükselişte altcoin almanın iyi bir seçenek olabileceğini düşünüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 89 bin dolara geri dönse de birçok kez aynı senaryoyu yaşadığımız için yatırımcılar pek de heyecanlı değil. İki kilit bölgenin kaybedilmesiyle Bitcoin aylardır kayıplarını artırıyor. Altcoinler durum çok daha kötü. Peki son yükselişi nasıl ele almak gerekiyor?

İçindekiler
1 Bitcoin Yükselişi
2 Altcoin Almanın Zamanı Değil

Bitcoin Yükselişi

Bugün 22:00’da Fed toplantı tutanakları yayınlanacak ve yılın üçüncü faiz indiriminin arka planına kadar detayları göreceğiz. 2 Fed üyesi indirime karşı çıkmış 19 üyenin çoğu daha fazla indirimden kaçınılması gerektiğini söylemişti. Tutanaklarda parasal gevşemeye dair göreceğimiz detaylar destekleyici olabilir ancak faiz indirim hızıyla ilgili zaten net mesajlar verildiğinden bu noktada ciddi bir duygu değişimi öngörülmüyor.

BTC fiyatı ABD piyasa açılışının ardından 89 bin dolara dönse de 2 haftayı aşkın süredir ayı bayrağı desteği altında kapanışlar yaşayan BTC hiç umut vermiyor. Birçok kez 90 bin doların test edildiğini gördük. Her seferinde kısa vadeli yatırımcılar bunu açığa satış fırsatına çevirdiği için sonuç değişmedi.

Kral kripto para birimi yeniden 90 bin dolara yaklaşırken yatırımcıların aynı tuzağa karşı temkinli olmaları menfaatlerine olabilir. Ocak ayındaki MSCI delist kararı ve Yüksek Mahkeme gümrük vergisi hükmü ilk 2 haftaya dair endişeleri diri tutuyor. Şimdiden yatırımcılar bu 2 büyük gelişmenin endişesini taşırken hacimler zayıf, ABD yatırımcıları satıcı konumunda ve altcoinler dip destek bölgelerinde oyalanıyor.

Altcoin Almanın Zamanı Değil

Kripto para yatırımcılarının devasa kayıplar yaşamasının en büyük sebebi “dibi ve tepeyi yakalama” arzusudur. Bu yüzden altcoinler düştükçe maliyet düşürmek için alım yapıp sürekli kayıplarını artıran yatırımcıların hikayelerini yıllar boyu dinleriz. Hatta birçoğumuz bu acı süreci bizzat da yaşadı.

Bunun yerine momentumu izleyip dip veya zirveyi yakalamak yerine momentuma ayak uydurup daha sınırlı kazançlar peşinde koşmak iyi bir strateji olabilir. DaanCrypto takma isimli analist aşağıdaki grafiği paylaşarak uyarısını yineledi.

“Altcoinler, 12 ay içinde iki kez kısa süreli bir performans artışı yaşadı. 2024’ün sonlarında ve 2025’in Eylül ve Ekim aylarında.

Bunun dışında, BTC yükselişlerde öncü oldu ve düşüşlerde en iyi performansı gösterdi.

Elbette birkaç istisna var, ancak şu anda önceki performans liderlerinin bile zor günler yaşamaya başladığını görüyoruz. Bu durumun size gösterdiği tek şey, geniş bir altcoin portföyü için satın al ve tut stratejisinin geçerli bir strateji olmadığıdır. Yıllardır geçerli değildir.

Altcoinler harika olabilir, ancak çok seçici olmanız ve altcoinlere yönelik ortamın en azından biraz iyi olduğu bir zamanda doğru zamanlamayı yapmanız gerekir. Genellikle, altcoinlerde dip noktada satın almaya çalışmak yerine, momentumdan yararlanmak daha kolaydır.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitwise Kripto Paralarda Son Hamlesini Yaptı: Bu 11 Altcoin Listede

LIT Coin ve SUI Coin Aralık Sonu Analist Tahminleri

Arthur Hayes: 2026 Yılının Yıldızı ZEC Coin Olacak ve Hedefime Gelecek

Kripto Para Piyasası Bu Son Model Altcoin’i Konuşuyor: AirDrop Sonrası 3 Milyar Dolarlık Büyük Soru

Ripple’ın XRP’si İçin Büyük İddia: “Ethereum’dan Daha Olası”

Yıl Sonu Satışları Dogecoin’i Sürükledi: 150 Milyon Coin Satıldı

HYPE ve AVAX Tutanlara Analist Tüyoları

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Dr Andre Dragosch ve Henrik Zeberg’in Kripto Para Analizi
Bir Sonraki Yazı Son Dakika: 30 Aralık Altcoin Listeleme Duyurusu
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

David Beckham Destekli Şirket Kripto Parada Frene Bastı: Bitcoin Planı Askıya Alındı
BITCOIN (BTC)
Bitwise Kripto Paralarda Son Hamlesini Yaptı: Bu 11 Altcoin Listede
ALTCOIN

Lost your password?