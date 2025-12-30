BTC 89.000 Dolar ve Altcoin Almanın Zamanı Değil (Sebebiyle)

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 89 bin dolara geri dönse de birçok kez aynı senaryoyu yaşadığımız için yatırımcılar pek de heyecanlı değil. İki kilit bölgenin kaybedilmesiyle Bitcoin aylardır kayıplarını artırıyor. Altcoinler durum çok daha kötü. Peki son yükselişi nasıl ele almak gerekiyor?

Bitcoin Yükselişi

Bugün 22:00’da Fed toplantı tutanakları yayınlanacak ve yılın üçüncü faiz indiriminin arka planına kadar detayları göreceğiz. 2 Fed üyesi indirime karşı çıkmış 19 üyenin çoğu daha fazla indirimden kaçınılması gerektiğini söylemişti. Tutanaklarda parasal gevşemeye dair göreceğimiz detaylar destekleyici olabilir ancak faiz indirim hızıyla ilgili zaten net mesajlar verildiğinden bu noktada ciddi bir duygu değişimi öngörülmüyor.

BTC fiyatı ABD piyasa açılışının ardından 89 bin dolara dönse de 2 haftayı aşkın süredir ayı bayrağı desteği altında kapanışlar yaşayan BTC hiç umut vermiyor. Birçok kez 90 bin doların test edildiğini gördük. Her seferinde kısa vadeli yatırımcılar bunu açığa satış fırsatına çevirdiği için sonuç değişmedi.

Kral kripto para birimi yeniden 90 bin dolara yaklaşırken yatırımcıların aynı tuzağa karşı temkinli olmaları menfaatlerine olabilir. Ocak ayındaki MSCI delist kararı ve Yüksek Mahkeme gümrük vergisi hükmü ilk 2 haftaya dair endişeleri diri tutuyor. Şimdiden yatırımcılar bu 2 büyük gelişmenin endişesini taşırken hacimler zayıf, ABD yatırımcıları satıcı konumunda ve altcoinler dip destek bölgelerinde oyalanıyor.

Altcoin Almanın Zamanı Değil

Kripto para yatırımcılarının devasa kayıplar yaşamasının en büyük sebebi “dibi ve tepeyi yakalama” arzusudur. Bu yüzden altcoinler düştükçe maliyet düşürmek için alım yapıp sürekli kayıplarını artıran yatırımcıların hikayelerini yıllar boyu dinleriz. Hatta birçoğumuz bu acı süreci bizzat da yaşadı.

Bunun yerine momentumu izleyip dip veya zirveyi yakalamak yerine momentuma ayak uydurup daha sınırlı kazançlar peşinde koşmak iyi bir strateji olabilir. DaanCrypto takma isimli analist aşağıdaki grafiği paylaşarak uyarısını yineledi.

“Altcoinler, 12 ay içinde iki kez kısa süreli bir performans artışı yaşadı. 2024’ün sonlarında ve 2025’in Eylül ve Ekim aylarında. Bunun dışında, BTC yükselişlerde öncü oldu ve düşüşlerde en iyi performansı gösterdi. Elbette birkaç istisna var, ancak şu anda önceki performans liderlerinin bile zor günler yaşamaya başladığını görüyoruz. Bu durumun size gösterdiği tek şey, geniş bir altcoin portföyü için satın al ve tut stratejisinin geçerli bir strateji olmadığıdır. Yıllardır geçerli değildir. Altcoinler harika olabilir, ancak çok seçici olmanız ve altcoinlere yönelik ortamın en azından biraz iyi olduğu bir zamanda doğru zamanlamayı yapmanız gerekir. Genellikle, altcoinlerde dip noktada satın almaya çalışmak yerine, momentumdan yararlanmak daha kolaydır.”