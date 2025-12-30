Son Dakika: 30 Aralık Altcoin Listeleme Duyurusu

2025’in sona ermesine artık saatler kala Coinbase borsası yeni listelemelere tam gaz devam ediyor. Kripto para piyasalarının Amazon’u olma hedefini yıllar önce açıklayan Coinbase agresif listelemeler yapıyor, Binance borsasının ABD bölgesinde rakip olarak diskalifiye edilmesi şirketin büyüme hızını epey artırdı.

Lighter (LIT) Son Dakika

Günün gündem olan altcoini LIGHTER için listelemenin birkaç saat içinde başlayacağını duyuran Coinbase yakında pariteyi aktif hale getirecek. Duyurunun ardından 2,9 dolara yaklaşan LIT Coin henüz ana akım borsalarda yeni listelenmeye başladığından yüksek volatilite gösterebilir. En yüksek hacim gördüğü borsada bile şimdilik 5 milyon doların altında kalan altcoin 2,86 milyar dolarlık FDV ve 7,29 milyon dolarlık günlük hacmiyle Coinbase listelemesine odaklanmış durumda.

Coinbase ve Binance gibi üst seviye borsaların yaptığı listelemeler yeni altcoinlerde hacimde ciddi sonuçlar doğurduğundan özellikle vadeli işlemlerde önümüzdeki birkaç saat sürprizlere açık olmak gerekiyor.