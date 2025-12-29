Son Dakika: Strategy’den Yılın Son Bitcoin Alım Müjdesi

En büyük kurumsal Bitcoin hazine şirketi olan Strategy bugün geçtiğimiz hafta yaptığı son alımı açıkladı. Michael Saylor biraz önce SEC’e sunulan son başvuruyu paylaştı. Şirket devam eden FUD’a rağmen Bitcoin alımlarına devam ettiğini açıkladı. Bugünkü 8-K formu az da olsa alımların sürdüğünü gösteriyor.

Bitcoin Son Dakika

STRF, STRC, STRK, STRD ve MSTR hisse satışlarıyla alımlarını finanse eden şirket son alım için 108,8 milyon dolarlık MSTR A sınıfı hisse sattı. Elde ettiği nakdi 1.229 BTC almak için kullandı. 88.568 dolar ortalama maliyetle yapılan son alım için MSTR hisse satışından elde edilen nakdin tamamı kullanıldı. Şirket bugün itibariyle %23,2’lik BTC getirisi elde ettiğini açıkladı.

Strategy 28 Aralık itibariyle toplam rezervini 672.497 BTC’ye çıkarmış oldu. Alımlar için harcadığı toplam rakam 50,44 milyar dolar ve ortalama maliyeti BTC başına 74.997 dolara yükseldi. Şirket en büyük alımlarını ABD seçimlerinin ardından yapsa da 90 bin dolar civarındaki alımlar nedeniyle yıl içinde ortalama maliyeti yaklaşık 15 bin dolar arttı. 100 bin doların üzerindeki alımlar maliyeti şişirirken 2 milyar doların üzerindeki nakit rezervi zor günler için tutulmaya devam ediliyor.

MSCI Ocak ortasında MSTR ve diğer şirketlerin hisse yerine fon muamelesi görmesi için kararını verecek ve bu FUD haftalardır kripto paraları olumsuz etkiliyor. MSTR’in mNAV’ı halen 1’ yakın 1,08 seviyesinde ve hisse 158,8 dolarda oyalanıyor.