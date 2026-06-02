Analistler, Bitcoin için orta vadede %20 ila %25 düşüş riski bulunduğunu açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Analistler, Bitcoin’de orta vadede %20 ila %25 ek düşüş riski bulunduğunu açıkladı.
  • 📉 Teknik görünümde satış baskısı sürerken bazı yatırımcılar $BTC’de spot birikimi artırmayı seçti.
  • 📌 Killa, mevcut seviyelerden %31 düşüş ihtimaline rağmen 160.000 dolar senaryosunu masada tuttu.
  • 🧭 Kaldıraçlı işlemler için günlük ve haftalık grafikte daha güçlü yükseliş sinyalleri bekleniyor.
Güvenç Koçkaya

Bitcoin piyasasında teknik görünüm ile uzun vadeli birikim yaklaşımı arasında ayrışma öne çıktı. Bazı analistler grafiklerin aşağı yönlü risklere işaret ettiğini belirtirken, bazı yatırımcılar mevcut seviyelerin sabırlı spot alımlar için hala cazip olabileceğini savundu.

Teknik görünümde aşağı yönlü baskı öne çıktı

Kripto para analisti Captain Faibik, Bitcoin grafiğinde ayı bayrağı formasyonunun aşağı yönlü kırıldığını belirtti. Analiste göre son günlerde yapılan uyarılar bu hareketle birlikte doğrulandı ve piyasa yapısında kontrol hala satıcılarda bulunuyor.

Mini sözlük: Ayı bayrağı, sert bir düşüşün ardından kısa süreli yatay veya hafif yukarı yönlü sıkışma görülen ve çoğu zaman aşağı yönlü devam ihtimaline işaret eden teknik formasyondur.

Captain Faibik, Bitcoin’in teknik açıdan hala ayı evresinde bulunduğunu, bu aşamada düşüşte alım yapmanın ek risk taşıyabileceğini ve daha güvenli bir giriş için güçlü bir teyit gerektiğini aktardı.

Analist, güçlü bir yükseliş ivmesinin henüz netleşmediğini söyledi. Bu nedenle Bitcoin’in bir süre daha baskı altında kalabileceğini değerlendirdi. Faibik ayrıca orta vadede %20 ila %25 aralığında ek bir geri çekilme ihtimalinden söz etti, ancak bu senaryo için net bir fiyat hedefi paylaşmadı.

Uzun vadeli yatırımcılar farklı bir tablo çizdi

Piyasadaki bir başka yorumcu Killa ise daha farklı bir yaklaşım ortaya koydu. Killa, Bitcoin’in mevcut seviyelerden daha da gerileyebileceğini kabul ederken, uzun vadeli risk getiri dengesinin hala güçlü göründüğünü ifade etti. Ona göre piyasanın tam dibini yakalamaya çalışmak, fırsatı tamamen kaçırma riskini de beraberinde getiriyor.

Killa, Bitcoin’in bulunduğu seviyeden %31 daha düşebileceğini, buna karşın 160.000 dolara uzanan bir senaryonun yaklaşık %121 yükseliş potansiyeline işaret ettiğini belirtti.

Yorumcu, bu yaklaşımın kısa vadeli bir işlem planı olmadığını özellikle vurguladı. Paylaştığı görüşe göre burada amaç, kusursuz dip seviyeyi beklemek yerine uzun vadeli yatırım pozisyonunu kademeli biçimde oluşturmaktan ibaret.

AnalistKısa vadeli görünümÖne çıkan seviye
Captain FaibikAşağı yönlü baskıOrta vadede %20 ila %25 düşüş riski
KillaDüşüş ihtimali sürüyor%31 ek düşüş ihtimali, 160.000 dolar hedefi

Spot alım sürerken kaldıraçlı işlemler beklemede kaldı

Killa, önümüzdeki üç ila dört ay boyunca uzun vadeli spot Bitcoin pozisyonu oluşturmayı planladığını söyledi. Bu yöntemin kaldıraç kullanmadan alım yapmasına imkan verdiğini belirten yorumcu, daha temkinli bir strateji izlediğini kaydetti.

Buna karşılık kaldıraçlı uzun pozisyonlar için günlük ve haftalık görünümde yükseliş yönlü bir dönüş görmek istediğini ifade etti. Şu aşamada her iki zaman dilimindeki yapının da ayı görünümünde kaldığını söyleyen Killa, bu yüzden aceleyle kaldıraçlı işleme girmediğini aktardı.

Son tablo, Bitcoin piyasasında görüş birliğinin oluşmadığını gösteriyor. Teknik baskının devam ettiğini düşünenler daha derin kayıplar beklerken, bazı yatırımcılar mevcut zayıflığı uzun vadeli pozisyon inşa etmek için kullanıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
