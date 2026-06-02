Bitcoin 71.300 ile 73.000 dolar aralığındaki desteği test ederken, bu bölgenin altına sarkması halinde 65.000 dolar riski öne çıktı

Bitcoin, hem haftalık hem günlük grafiklerde kritik destek bölgelerini yeniden sınarken, kısa vadeli yön açısından belirleyici bir eşiğe geldi. Haftalık görünümde fiyat, Hull Hareketli Ortalama çevresinde tutunmaya çalışıyor. Günlük grafikte ise 73.000 ile 71.300 dolar aralığındaki sıkışık destek kümesi öne çıkıyor.

Haftalık grafikte kritik yeniden test izleniyor

X platformunda paylaşım yapan analist Super฿ro’ya göre Bitcoin, son kırılma denemesinin ardından haftalık Hull Hareketli Ortalama seviyesini yeniden test ediyor. Analist, mevcut yapıyı 2014, 2018 ve 2022 döngülerindeki benzer haftalık kırılmalarla karşılaştırdı.

Mini sözlük: Hull Hareketli Ortalama, fiyat hareketlerine klasik hareketli ortalamalara göre daha hızlı tepki vermeyi amaçlayan bir teknik gösterge olarak bilinir. Yön değişimlerini daha erken göstermesi için kullanılır, ancak tek başına kesin sinyal üretmez.

Paylaşılan grafikte dört ayrı haftalık Bitcoin döngüsü yer alıyor. Sarı renkle gösterilen Hull Hareketli Ortalama çevresinde kırılma ve yeniden test bölgeleri işaretlenirken, önceki örneklerde fiyatın bu seviyenin üzerine çıktıktan sonra bazı dönemlerde geri çekilerek aynı alanı yeniden yokladığı görülüyor.

Super฿ro, iki hafta önce gündeme getirdiği yeniden testin şimdi gerçekleştiğini, geçmişte zayıf görünen benzer temasların uzun vadeli görünüm açısından daha sonra olumlu dönemlere denk geldiğini belirtti.

Bununla birlikte mevcut yapının henüz teyit almadığı vurgulanıyor. Bitcoin’in Hull Hareketli Ortalama yakınında kalıcılık sağlaması ve bu bölgeden yeniden güç kazanması halinde geçmiş döngülerle yapılan kıyas daha anlamlı hale gelebilir. Buna karşılık ortalamanın altına net bir sarkma, bu görünümü zayıflatabilir.

Günlük grafikte 71.300 dolar ile 73.000 dolar bandı öne çıkıyor

Ali Charts tarafından paylaşılan günlük grafiğe göre Bitcoin, 73.000 ile 71.300 dolar arasında yer alan ana destek kümesini test ediyor. Analiste göre bu bölgeden güçlü bir tepki gelirse fiyat yeniden 78.000 dolara yönelebilir. Destek alanının kırılması durumunda ise 65.000 dolar bölgesi gündeme gelebilir.

Grafikte ana destek seviyeleri 74.020, 72.630 ve 71.305 dolar olarak sıralanıyor. Bu seviyelerin birbirine yakın olması, söz konusu alanı kısa vadeli fiyat hareketi açısından daha da önemli hale getiriyor.

Bölge Seviye Anlamı Ana destek kümesi 74.020, 72.630, 71.305 dolar Kısa vadede savunulması gereken bölge Yukarı yönlü hedef 77.887, yaklaşık 78.000 dolar Güçlü tepki halinde izlenen ilk toparlanma alanı Alt destekler 68.589 ve 65.230 dolar 71.305 doların altındaki olası geri çekilme bölgeleri

Analiste göre alıcıların 73.000 ile 71.300 dolar aralığını koruması durumunda Bitcoin 77.887 dolara doğru bir toparlanma denemesi yapabilir. Bu seviyenin üzerinde ise 82.811 ve 89.071 dolar dirençleri takip ediliyor. Ancak bu üst bölgelerin önem kazanması için önce alt dirençlerin aşılması gerekiyor.

Ali Charts, 73.000 ile 71.300 dolar aralığından güçlü bir tepki gelmesinin fiyatı yeniden 78.000 dolara taşıyabileceğini, bu desteğin kaybedilmesi halinde ise 65.000 dolar bölgesinin öne çıkacağını aktardı.

Aşağı yönlü senaryoda 71.305 doların altına net bir kırılma, mevcut destek yapısını zayıflatabilir. Bu durumda grafikte ilk olarak 68.589 dolar, ardından 65.230 dolar seviyesi öne çıkıyor. Daha aşağıda 59.789 dolar da işaretlenmiş olsa da bu bölgenin gündeme gelmesi için önce 65.000 dolar çevresindeki desteğin de kaybedilmesi gerekiyor.