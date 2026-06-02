Charles Schwab, danışmanlara yönelik spot kripto para işlemlerini 2026 yılında saklama platformunda başlatmayı planladı

ABD merkezli finans şirketi Charles Schwab, kayıtlı yatırım danışmanlarına hizmet veren saklama platformunda spot kripto para alım satımını 2026 yılında sunmayı planlıyor. Şirketin bu adımı, dijital varlıklara erişimi borsa yatırım fonlarının ötesine taşıyan daha doğrudan bir altyapı hamlesi olarak öne çıkıyor.

Danışmanlara doğrudan işlem altyapısı hazırlanıyor

Haberde aktarıldığına göre yeni özellik, yatırım danışmanlarının kripto para işlemlerini ayrı hesaplar, farklı saklama kuruluşları veya dış platformlar kullanmadan aynı sistem içinde yürütmesine imkan verecek. Böylece uyumluluk süreçleri, raporlama ve varlık hizmetlerinin daha düzenli hale gelmesi amaçlanıyor.

Charles Schwab, bireysel ve kurumsal yatırımcılara aracılık, saklama ve varlık yönetimi hizmetleri sunan ABD’nin en büyük finans kuruluşları arasında yer alıyor. Şirket henüz kesin bir başlangıç tarihi açıklamasa da, kurumsal kullanıma uygun ve güvenli bir yapı kurmak için altyapı çalışmalarını hızlandırdığı belirtiliyor.

Şirketin kayıtlı yatırım danışmanlarına yönelik doğrudan spot kripto para işlemlerini gelecek yıl devreye almayı planladığı ve bunun en büyük RIA saklama platformlarından biri açısından dikkat çekici bir gelişme olduğu aktarıldı.

Mevcut durumda birçok danışman, müşterilerine kripto para erişimi sağlamak için ETF, tröst yapıları ya da harici hesaplara yöneliyor. Schwab’ın platform içine entegre edeceği doğrudan işlem seçeneği, bu dağınık yapıyı tek ekranda toplama hedefi taşıyor.

Operasyonel yükün azalması hedefleniyor

Yeni sistemin, danışmanların üçüncü taraf kripto para platformlarına bağımlılığını azaltması bekleniyor. Bu sayede denetim, kurumsal raporlama, iç kontrol ve günlük operasyon süreçlerinde sadeleşme sağlanabileceği ifade ediliyor. Uzun vadede bunun son kullanıcı maliyetlerini de aşağı çekebileceği değerlendiriliyor.

Mini sözlük: RIA, yani kayıtlı yatırım danışmanı, ABD’de müşterilere ücret karşılığı yatırım tavsiyesi veren ve ilgili düzenleyici kurallara tabi çalışan profesyonel kurum veya kişiler için kullanılır. Saklama platformu ise müşteri varlıklarının tutulduğu, raporlandığı ve işlem süreçlerinin yönetildiği altyapıyı ifade eder.

Piyasadaki birçok uzmanın ilk aşamada Bitcoin ve Ethereum işlemlerinin sunulmasını beklediği kaydedildi. Haberde ayrıca Citi’nin tokenleştirilmiş menkul kıymetler pazarının 2030 yılına kadar 17 milyar dolardan 5,5 trilyon dolara çıkabileceğine ilişkin öngörüsüne de yer verildi.

5 trilyon doları aşan varlık tabanı dikkat çekiyor

Novadius Wealth Management CEO’su Nate Geraci’ye göre Charles Schwab, danışmanlık tarafında 5 trilyon doların üzerinde varlığı gözetiyor. Bu ölçek nedeniyle, danışmanların portföylerde yapacağı sınırlı kripto para tahsisleri bile dijital varlık piyasasına kayda değer girişler yaratabilir.

Haberde, söz konusu girişimin kurumsal benimsenme açısından önemli bir eşik olarak görüldüğü belirtildi. Şirket yöneticilerinin daha önce düzenleyici belirsizlikler nedeniyle daha temkinli davrandığı, ancak artan müşteri talebiyle birlikte stratejinin değişmeye başladığı ifade edildi.

Bu gelişmenin, geleneksel servet yönetimi ile dijital varlık piyasası arasındaki bağı güçlendirebileceği ve rakip büyük finans kuruluşları üzerindeki rekabet baskısını artırabileceği aktarılıyor.